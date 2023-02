¿Con o sin Piñera? Chile Vamos comienza a grabar franja “austera” y con foco en seguridad

Un debate incipiente que ha comenzado a instalarse en Chile Vamos es si el expresidente Sebastián Piñera debe o no aparecer en la franja para las elecciones del Consejo Constitucional. Esto en un contexto en que las colectividades están ad portas de comenzar a grabar sus piezas audiovisuales: RN partirá este miércoles.

Para nadie en el sector ha sido indiferente el hecho de que el exmandatario ha ido subiendo en las encuestas de opinión, y que se está involucrando cada vez más en los sectores políticos.

En el plebiscito de septiembre pasado, los partidos, en más de una oportunidad, le pidieron públicamente a Piñera que se mantuviera al margen e, incluso, querían que fuera a votar durante la tarde para evitar que se produjera un efecto negativo en los votantes. En esta ocasión, en tanto, dado el aumento de su aprobación, algunos en el bloque creen que su figura podría ser un activo.

De todas formas, otros apuntan a que el exjefe de Estado no debe salir en las piezas audiovisuales, en contraste con otros partidos que están usando a sus principales figuras, como es el caso del excandidato presidencial José Antonio Kast con el Partido Republicano, y el exabanderado Franco Parisi, con el Partido de la Gente.

El principal argumento entre los que se oponen a que aparezca en las piezas audiovisuales es que dicen que el gobierno de Piñera terminó con una bajada aprobación y golpeado tras el estallido social de 2019.

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, al respecto sostiene que “no lo hemos conversado todavía. Es una de las cosas que va a haber que definir. Pero sigo pensando que su aporte siempre es importante. No lo hemos visto en ese nivel de aporte de la franjas. Hemos visto más su aporte como una guía en general, una opinión a quien consultar más que nada. Mi impresión es que su aporte más importante es de guía general más que en la franja”.

De todas maneras, quienes están a cargo de la elaboración de la franja transmiten que, hasta el momento, está descartada una aparición del expresidente.

Selume, Fontaine y Müller nuevamente serán los creativos

En este contexto, RN comenzará esta semana con las grabaciones formales de la franja televisiva en la que saldrán los candidatos al Consejo Constitucional. Un puntapié inicial para uno de los procesos que son considerados clave dentro de las campañas políticas, pues permiten a los candidatos hacerse conocidos a través de unos segundos en pantalla.

El tema ha tenido de cabeza a los partidos de Chile Vamos, y si bien hay algunos puntos que todavía se están discutiendo, ya se tomaron algunas definiciones. Así, por ejemplo, el jueves pasado en una reunión telemática en la que participaron dirigentes de la UDI, RN y Evópoli se resolvió que habrán dos franjas: una en conjunto como pacto Chile Seguro de la cual estará a cargo la coalición, y otra individual de cada partido en la que se hará foco en los candidatos de las colectividades.

Para la franja de la coalición, se resolvió que estarán como creativos los exencargados de la franja del Rechazo en el plebiscito de salida: el representante de Evópoli, el exdirector de la Secom, Jorge Selume; por la UDI, el académico Gonzalo Müller; y el delegado de RN, el exconvencional Bernardo Fontaine.

La pasada franja del Rechazo -en la que se instauró el concepto de hacer una Constitución con “amor” y no una con “odio”, y que resaltó los emblemas patrios- fue considerada un éxito por Chile Vamos, al punto que los creativos audiovisuales ganaron un premio internacional de comunicación política. Por ello es que se les solicitó volver a aparecer.

Con eso despejado, otro tema que está pendiente es cómo resolverá cada partido su franja televisiva. En RN tienen algo claro: no hay exceso de dinero, por lo que la campaña debe ser lo más austera posible. Por eso, las definiciones que se han tomado hasta el momento es que el foco se hará en los candidatos, en el sentido de que cada uno tendrá tiempo para desplegar sus discursos, y no habría espacio para hacer spots corporativos, como se suele hacer. De hecho, está contemplado en RN que no se contraten actores y, de ser necesario hacerlo, se les pedirá ayuda a los militantes para abaratar costos.

En esa línea es que irán las grabaciones del jueves. Para ello se está buscando un escenario donde los partidos puedan entregar sus mensajes, y no se descarta que sea en la misma sede de la colectividad, ubicada en Antonio Varas, para no tener que contratar nada adicional.

Para el resto de las grabaciones, RN está evaluando agencias que no sean muy caras y se encuentran en conversaciones con la productora Pedro, Juan y Diego, con la que han trabajado previamente.

En el caso de Evópoli, Hutt agrega que “nos importa mucho ser consistentes con los temas de seguridad, con bajadas a Chile Seguro para vivir, Chile Seguro para crecer, Chile Seguro para emprender. Nosotros siempre hacemos foco en la libertad de elegir de las personas y en poder desplegar proyectos individuales. Seguramente tendremos algún contenido en un Estado más liviano y más eficaz en la defensa de las personas”.

En la UDI, en tanto, dicen que por ahora esta semana no grabarán aún. “Vamos a continuar con el mismo espíritu de la franja del Rechazo. Líderes ciudadanos”, dice la secretaria general gremialista, María José Hoffmann.