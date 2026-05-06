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    Ucrania afirma que los ataques de Rusia tras su tregua unilateral prueban que Moscú “rechaza la paz”

    La Fuerza Aérea ucraniana subrayó que las fuerzas rusas han lanzado desde la tarde del martes dos misiles balísticos, un misil guiado y 108 drones contra el país.

    Por 
    Europa Press
    Imagen Archivo.

    El Gobierno de Ucrania ha afirmado este miércoles que los ataques rusos tras la entrada en vigor del alto el fuego unilateral decretado por Kiev son una prueba de que Moscú “rechaza la paz”, ante los anuncios cruzados sobre treguas en fechas no coincidentes por parte de las autoridades de ambos países.

    El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha manifestado en redes sociales que “Rusia ha violado el alto el fuego iniciado por Ucrania en la medianoche del 5 al 6 de mayo” y ha agregado que “Moscú ignora de nuevo un llamamiento realista y justo para un fin de las hostilidades, apoyado por otros Estados y organizaciones internacionales”.

    “Esto demuestra que Rusia rechaza la paz y que sus falsos llamamientos para un alto el fuego el 9 de mayo no tienen nada que ver con la diplomacia”, ha señalado, antes de reseñar que al presidente ruso, Vladimir Putin, “solo le importan los desfiles militares, no las vidas humanas”.

    “Esta actitud requiere una presión firme e incrementada sobre el régimen ruso, incluidas nuevas rondas de sanciones, aislamiento, rendición de cuentas por los crímenes rusos y un aumento del apoyo a Ucrania en todas las áreas”, ha apostillado el jefe de la diplomacia ucraniana.

    Apenas unas horas antes, las autoridades locales denunciaron ataques con drones, mientras que la Fuerza Aérea ucraniana subrayó que las fuerzas rusas han lanzado desde la tarde del martes dos misiles balísticos, un misil guiado y 108 drones contra el país.

    Las autoridades de Rusia anunciaron el lunes que respetarían un alto el fuego el 8 y el 9 de mayo con motivo de las conmemoraciones este último día de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Así, amenazaron con “un ataque masivo” contra Kiev en caso de que lo violara.

    En respuesta, las autoridades de Ucrania anunciaron un alto el fuego a partir de la medianoche del martes y afirmaron que responderían “de forma simétrica” en caso de que Rusia lanzara ataques, lo que implica que ambas propuestas no han sido pactadas y no hay garantías de cumplimiento, dado que Moscú no ha decretado un fin de los ataques para el miércoles y el jueves, lo que llevaría a Kiev a responder, según sus propios términos.

    Más sobre:RusiaUcraniaGuerraAtaques

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