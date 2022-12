Luis Cuello: “Como PC vamos a cumplir la palabra empeñada en el acuerdo constitucional”

El diputado comunista Luis Cuello fue parte de las reuniones finales en las que se afinaron los últimos detalles del proyecto de ley que materializó el “Acuerdo por Chile” en una reforma constitucional que deberá tramitarse en el Congreso.

Cuello fue uno de los actores clave del miércoles, cuando se cerró la moción parlamentaria. El diputado puso reparos en una parte de la iniciativa que aborda las observaciones que puede hacer la Comisión Experta a las normas del Consejo Constitucional. El parlamentario quiso dejar en claro que esas observaciones solo pueden ser de forma y no de fondo, lo cual abrió un intenso debate con la derecha, que provocó, incluso, que tuviera que interceder el Presidente Gabriel Boric para acercar posiciones.

En conversación con La Tercera, el parlamentario aborda el asunto e insiste en que esas observaciones solo podrán ser de forma y no de contenido. Además, asegura que estarán todos los votos de su colectividad para avanzar en la iniciativa.

¿Quedó conforme con el proyecto de ley?

Hay que partir de la base de la conformación del acuerdo. Ciertamente que el acuerdo no nos deja contentos ni conformes, sino que es un acuerdo que responde a las posibilidades y al actual escenario político. Por lo tanto, eso es lo que se logró avanzar y, en consecuencia, la reforma constitucional, que es fruto de este acuerdo, creo que logramos incorporar algunos elementos que son importantes, que mejoran y hacen más democrático el proceso. Logramos incorporar la participación ciudadana que va a estar regulada en el reglamento del Consejo Constitucional. Eso es bastante relevante, porque, en definitiva, permite que la soberanía se haga presente en este proceso, cuestión que no estaba considerada de forma explícita en el acuerdo. También logramos que quedara regulado de forma expresa que aquello que sea resuelto por la comisión mixta va a ser sometido a la deliberación y el voto del Consejo Constitucional. El órgano electo va a tener la última palabra. También destacó que va a existir financiamiento público de la campaña de plebiscito, ya que la experiencia anterior señala que existió una enorme disparidad de financiamiento de las campañas.

En la reunión del miércoles, con el resto de los partidos, usted planteó sus reparos respecto de las observaciones que pueden hacer los expertos. ¿Por qué?

Hay varias interpretaciones diferentes. Ahí la derecha entiende una una cosa, pero la verdad es que a partir de la lectura del texto del propio acuerdo, claramente esto se trata de que en esta hipótesis, porque hay otras hipótesis, el comité experto puede hacer recomendaciones respecto del texto probado, pero que se limitan a lo formal, entonces esa fue la discusión. La derecha tenía otra interpretación y se hizo una modificación en esa parte y quedó en que pueden formar observaciones que mejoren el texto. Yo creo que claramente esta expresión, a mi juicio, es bastante interpretable y claramente demuestra que lo que va a hacer el Comité de Expertos en este caso es que, sobre la base de lo que aprueba el Consejo Constitucional, puede hacer algunas recomendaciones que mejoren el texto.

¿Y qué podrían mejorar?

Mejorar significa que pueden hacer sugerencias o propuestas que tienen que ver no con alteración de lo que ya se ha aprobado, en consecuencia, no puede modificar el fondo del asunto. Yo creo que eso es lo relevante y eso, a mi juicio, queda bastante claro con la frase que se agregó.

Según su interpretación, entonces, ¿los expertos solo pueden hacer observaciones de forma y no de fondo?

Desde luego. Porque mejorar significa que no se puede ni modificar ni suprimir un texto, sino que sencillamente se lo puede mejorar. En consecuencia, eso implica también una limitación del punto de vista normativo. Distinto sería que se dijera acá que el Comité de Expertos puede entregar propuestas de normas nuevas, entonces eso es diferente. Eso sí tiene que ver con el fondo. Hay que reconocer que, en definitiva, en el acuerdo hay dos hipótesis. Ya que en una parte el Comité de Expertos sí entrega propuestas de fondo, que son dos: cuando redacta el anteproyecto de nueva Constitución y, en segundo lugar, cuando existe omisión de alguna de las bases constitucionales. En esa hipótesis, el Comité de Expertos puede entregar una propuesta de norma. Entonces, son dos casos donde sí, a mí no me gusta, pero claramente puede ser propuestas de fondo. Pero en este caso, lo que tiene que ver con la revisión del texto completo, estamos hablando de observaciones que mejoren el texto y esa es mi interpretación.

¿Pero no cree que eso se pueda transformar en un problema si dos partes interpretan algo distinto de una misma frase?

Por supuesto, eso puede generar diferencias, pero lamentablemente eso fue lo que se firmó. Y, en consecuencia, cada cual tendrá que hacerse cargo del texto que fue sometido a su aprobación.

Entonces, ¿quedó conforme con la redacción final de esa parte?

Lo que ocurre es que esa redacción final, a mi juicio, consta de elementos similares y reitera una misma idea: que mejoran un texto que ya está redactado.

¿Qué rol asumió el Presidente Boric para destrabar esa parte?

Lo desconozco.

¿Hay algún aspecto del proyecto con el que no esté conforme?

Es que más que la moción parlamentaria, en definitiva acá hay que hacer un análisis respecto del acuerdo. El acuerdo es la base de todo y, como he dicho, no estamos conformes ni contentos con este acuerdo, pero es un acuerdo determinado por las circunstancias políticas. Pero es un acuerdo que está dado por un momento específico, acá no se cierra ni mucho menos el proceso histórico. Hay que ocupar el espacio que brinda el acuerdo para poder avanzar en establecer un Estado social de Derecho. Acá lo que está en juego es si se da respuesta o no a las demandas de la ciudadanía. Y eso va a requerir no solo que se tramite en el Congreso, sino va a requerir un papel activo del movimiento social para levantar las demandas populares y que sean consideradas en este proceso.

¿Va a presentar indicaciones a la reforma?

Tenemos que debatir como bancada la necesidad o no de presentar indicaciones. Todavía no hacemos ese debate.

¿Puede asegurar que estarán los votos del PC para votar a favor de este proyecto de ley?

Por supuesto. El PC suscribió el acuerdo y la reforma constitucional, por lo tanto, vamos a cumplir con nuestra palabra.

¿Y el 100% de los votos?

Nosotros como PC vamos a cumplir con nuestra palabra empeñada, más allá de las consideraciones respecto de la calidad del acuerdo constitucional.