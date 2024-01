Ministra Tohá tras intervención de diputado Ibáñez en la Cámara: “Claramente no ayudaron esas palabras”

“Me preocupé”, fue la respuesta de la ministra del Interior, Carolina Tohá, al abordar la polémica intervención del diputado y presidente de Convergencia Social (CS) Diego Ibáñez durante la discusión de la reforma de pensiones en la Cámara Baja, el pasado miércoles.

En ese momento, el parlamentario emplazó al partido Demócratas, manifestando que “con cariño, diputados del partido Demócratas, no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón (fundadora de la colectividad), exdirectora de AFP Provida”, lo que provocó un álgido momento entre gritos en la sala.

En breve, prosiguió diciendo “ustedes aquí -señalando el documento de ley- no tienen conflicto de interés y el gobierno sí acogió su propuesta de 3% y 3%, completita. Ustedes la pidieron y el gobierno ¡pum! la timbró (…) entonces, por qué rechazar, que no los obliguen a traicionar su palabra empeñada”

Tras el tenso momento, las palabras cruzadas y los ruidos en la instancia se intensificaron y la sesión fue suspendida por cinco minutos.

Debido a lo anterior, la senadora Rincón, aludida en el discurso, tildó a Ibáñez como “una persona autorreferente, narcisa y que no le importa poner en riesgo un proyecto que debería ser colectivo”. Asimismo, parlamentarios y figuras políticas de distintos sectores reprocharon las palabras del timonel de CS.

Al respecto, Tohá enfatizó este sábado en el programa Mesa Central, de Canal 13, en que “claramente no ayudaron esas palabras. No ayudaron, pero no quiero entrar en calificarlas, no me parece útil, pero claramente en ese momento no fue algo que ayudó”.

Consultada por si el gobierno, y en lo personal ella, abordó la situación en privado con el diputado, la secretaria de Estado admitió que “sí, nos escribimos”, sin embargo, evitó revelar el contenido de dicha conversación.

“El diputado inmediatamente con las personas aludidas tuvo conversaciones intentó calmar de alguna manera, echar para atrás lo que había pasado, pero bueno igual esto no ayudó, a pesar de ese esfuerzo que el hizo igual esto fue un problema”, remarcó, sentenciando que el gobierno no se comunicó posteriormente con la senadora de Demócratas.