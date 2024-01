La alianza de Kristine Tompkins con una firma de cruceros sudafricana para un tour a la Antártica

A fines de diciembre pasado, la compañía sudafricana de cruceros de lujo y conservación &Beyond anunció que se asociaba a la principal firma de expediciones polares del mundo, Quark Expeditions, para añadir la Antártica a su oferta. Y que el viaje inaugural será encabezado por la conservacionista estadounidense Kristine Tompkins. El tour completo estará centrado en su figura; la de su marido, Douglas Tompkins -fallecido en un accidente en kayak en el lago General Carrera, en 2015-; y sobre todo, en la labor de preservación en el extremo sur del mundo, que implicó la donación de 400 mil hectáreas al Estado chileno para conformar una red de 17 parques nacionales.

“A Taste of the Wild Life: una clase magistral con Kris Tompkins”, se llama el tour de 19 días y 18 noches que la conservacionista (73) encabezará a bordo del crucero a la Antártica de &Beyond en febrero de 2025. “Esta colaboración va más allá de lo financiero, fortaleciendo nuestro trabajo conjunto y apoyando nuestros objetivos compartidos en el tiempo”, responde a Pulso Kristine Tompkins, presidenta de Tompkins Conservation y fundadora de la Fundación Rewilding Chile.

Penguin standing on a beautiful blue iceberg.

Los pasajes, que parten desde US$ 34.400 mil (más de $ 30 millones) por persona, ya están en venta. El viaje arrancará con una noche en Santiago y luego de 4 días de recorridos por los parques patagónicos vendrán 12 jornadas de exploración de las aguas y paisajes del círculo Antártico, a bordo del Ultramarine, el barco especialista de Quark Expeditions. Todo acabará el 14 de marzo, en Buenos Aires.

El recorrido también contempla adentrarse en las tierras del futuro parque nacional Cabo Froward y Kristine Tompkins dedicará parte del viaje y una jornada especial a hablar sobre su trabajo y las impresiones que le generó “Wild Life”, la película de National Geographic estrenada en marzo de 2023. La cinta, dirigida por los ganadores del Oscar Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, narra los orígenes de los parques nacionales de la Patagonia, a través de su historia de amor con Douglas Tompkins.

En los 90 la pareja abandonó su carrera empresarial en Estados Unidos, ligada al mundo de la ropa y la indumentaria -Patagonia, The North Face, Esprit- para iniciar un proyecto de conservación en el sur de Chile primero, y parte de Argentina, después. Partieron comprando terrenos deteriorados para restaurarlos. En Chile, se enfrentaron al establishment, la desconfianza local y poderosas familias detrás de proyectos eléctricos y salmoneros.

“Nosotros estamos comprometidos con el Presidente Boric a crear el futuro parque nacional Cabo Froward, donando 93 mil hectáreas, en conjunto con Rewilding Chile, nuestra fundación legado para crear este nuevo proyecto de conservación a gran escala. Creemos superimportante involucrar tempranamente también a esta empresa sudafricana que tiene esta línea de turismo y ver lo que es la gestación de un parque”, adelanta Kristine Tompkins.

Con la mirada en Sudáfrica

Hace más de dos décadas, cuando “el gringo” Tompkins, como le decían en el sur, todavía vivía, decidieron junto a su mujer profundizar en la vocación turística que ofrecía la belleza de los parques nacionales con el objetivo de asegurar la recuperación y protección de los ecosistemas ubicados entre Puerto Montt y Cabo de Hornos. Se trata de algunas de las regiones más importantes e icónicas de alto valor de conservación que van quedando.

De hecho, se inspiraron en la filosofía del Conservation Tourism de Sudáfrica. “Siempre tuvimos en mente la idea de que el turismo debería ser una consecuencia directa de la conservación. En Chile, nuestra misión es transmitir esta perspectiva a los concesionarios de parques y a las agencias de turismo que se vinculan con los Parques Nacionales, a abordar el turismo desde el lado de la conservación. Nos esforzamos por abordar el turismo, fomentando prácticas sostenibles y respetuosas con el entorno natural”, declara la conservacionista.

Tompkins revela que mientras creaban los proyectos de turismo, tanto en Argentina como en Chile, &Beyond invitó a los equipos de ambos países a conocer sus instalaciones y prácticas de manejo de vida silvestre y hotelería. “Hemos estado en Sudáfrica, pero también he visitado proyectos de ellos en otros lugares como Mozambique, en donde tienen reservas privadas, que es la forma de conservación más común en África”, cuenta y añade que, de hecho, los científicos con que trabaja &Beyond en África han estado en Sudamérica colaborando en los proyectos de los Tompkins. Entre estos, la reintroducción de jaguares en Esteros del Iberá, Argentina (uno de los humedales de agua dulce más grandes del mundo) o con los pumas en Cerro Guido, en Torres del Paine.

“Los sudafricanos no sólo se dedican al turismo en sus reservas privadas, sino que también han liderado significativos proyectos de rewilding. En este sentido, sus científicos han sido eternos colaboradores nuestros, prestando apoyo constantes en nuestras iniciativas”, explicita.

El rewilding es una forma de restauración ecológica que busca enfrentar la crisis climática y de extinción, recuperando lentamente los ecosistemas.

-¿Cuál es el objetivo de esta asociación?

-Promover el turismo de conservación, promover el turismo en los parques nacionales de Chile. Creemos superimportante involucrar tempranamente también a esta empresa sudafricana que tiene esta línea de turismo y ver lo que es la gestación de un parque. Cuando los clientes de este viaje lleguen a Punta Arenas, nosotros les vamos a mostrar la proyección de lo que se está construyendo.

-¿Esta asociación genera ingresos para la fundación?

-No, no genera ingresos directos a través de la venta de viajes. Sin embargo, establece una colaboración continua en la que &Beyond ha demostrado un compromiso constante hacia nuestro trabajo. Esta colaboración va más allá de lo financiero, fortaleciendo nuestro trabajo conjunto y apoyando nuestros objetivos compartidos en el tiempo.

-¿Participaron en la creación del itinerario?

-Nosotros sólo definimos el itinerario de la visita a Punta Arenas, donde está nuestro proyecto, Cabo Froward.

Kris Tompkins holds up a heartshaped rock during her hike up the mountain range in Patagonia, Chile. (Jimmy Chin)

El parque del cabo

El 16 de noviembre de 2021, la Fundación Rewilding Chile adquirió un predio de aproximadamente 93.492 hectáreas en Cabo Froward, donde termina el continente americano, con el objetivo de crear una nueva área protegida. En marzo de 2023, el Estado chileno aceptó la donación.

Se trata de una zona colindante con el estrecho de Magallanes, cubierta por bosques subantárticos de coihue de Magallanes, canelo y ciprés de las Guaitecas, además de turberas milenarias, que permiten absorber el carbono. Alberga la población más austral de huemul y canquén colorado, ambas especies en peligro de extinción.

Hoy el futuro de ese parque es una de las mayores preocupaciones de Kristine Tompkins, ya que por primera vez un proyecto de la fundación considera la conservación marina costera. En sus más de 40 kilómetros de costa, la vida marina aparte de abundante es muy diversa, gracias a los nutrientes que aportan la confluencia de las corrientes antárticas, pacífica y atlántica. Es una zona donde acuden a alimentarse ballenas sei y jorobadas, delfines australes y pingüinos de Magallanes, entre otras.

El Presidente Boric se comprometió a explorar la opción de sumar al área terrestre un área marina protegida “espejo”, algo a lo que los salmoneros y pescadores se oponen.

“Hemos ensamblado este viaje para ofrecer a los huéspedes la oportunidad de aprender íntimamente de la experiencia de Kris en el desarrollo de proyectos de rewilding, la creación de nuevos parques nacionales y la sensibilización global sobre la importancia de conservar espacios silvestres. El viaje también visitará Cabo Froward, que Kris espera se convierta en el próximo parque nacional confirmado en un futuro cercano. Desarrollar un itinerario como este lleva tiempo y hemos trabajado en él durante aproximadamente un año. Propusimos la idea y contactamos a Quark Expeditions, con quienes operamos en la Antártida, para hacerlo en conjunto”, resume Cristóbal Urzúa, regional Sales & Marketing Manager, South America en &Beyond Travel.

La firma lleva más de 30 años desarrollando técnicas y proyectos de rewilding en África y actualmente tienen un lodge en Chile -Vira Vira- en Villarrica, a 15 minutos de Pucón. Los planes son hacer crecer la operación en el país, “siempre preguntándonos dónde podemos tener un impacto positivo a través de adquisiciones de lodges o propiedades para ayudar a asegurar espacios naturales para el planeta y para las futuras generaciones”, añade Urzúa. El tour a la Antártica con Kristine Tompkins como estrella invitada es el resultado de eso.

Los ingresos por donaciones

A través de sus fundaciones Rewilding Chile y Rewilding Argentina, Kristine Tompkins desarrolla su actividad de conservación en cada país. Ambas entidades están al alero de Tompkins Conservation.

En el país, según los estados financieros 2021-2022, que lleva el registro de la Ley de Donaciones, la Fundación Rewilding Chile opera hoy con una liviana estructura que le permite crear, administrar y mantener los parques naturales.

En 2020, debido a la pandemia, la fundación debió despedir a todo su personal y lo recontrató al año siguiente.

Su principal ingreso son las donaciones: $3.075 millones en 2022 y su mayor gasto, precisamente, corresponden al personal: $542 millones.

En 2021, la fundación recibió donaciones por $17.741 millones, de los cuales $15.955 millones (US$19 millones) se destinaron a la compra del predio para el futuro parque Cabo Froward.

El 29 de enero de 2018, paralelamente a la donación de terrenos al Estado de Chile, la Fundación firmó un acuerdo con Conaf que consideraba la mantención de la actividad hotelera hasta abril de 2021, en el caso de parque nacional Patagonia, y hasta diciembre de ese mismo año, en el parque Pumalin Douglas Tompkins.

El convenio consideró además que Rewilding Chile siga operando y manteniendo el acceso y cuidado de esos sitios, así como con los programas de Vida Silvestre para la protección y recuperación de especies de huemules, pumas, ñandúes y guanacos durante diez años.

La firma de los safaris

En el mundo de la conservación, la firma de viaje &Beyond es conocida como una de las principales operadoras de safaris exclusivos. Entre sus clientes figuran Bill Gates, Jimmy Carter y Gene Hackman, entre otros.

Su reserva &Beyond Phinda, ubicada en Sudáfrica es famosa por sus programas donde los huéspedes participan en la protección de especies como el Pangolín terrestre de Temminck, o en el descorne o en las marcaciones de los rinocerontes.

La firma es propietaria y administradora de 29 albergues y campamentos también en Asia y Sudamérica.

De capitales sudafricanos y estadounidenses, &Beyond es conocida especialmente por sus llamados “Viajes de Impacto”, que ofrecen a pequeños grupos itinerarios personalizados de turismo y conservación. Uno de esos recorridos llevó en octubre del año pasado a un grupo de turistas al Parque Nacional Iberá, en Argentina (Rewilding Argentina), así como la Fundación Cerro Guido (Rewilding Chile) en Torres del Paine. El viaje culminó con una estadía en el lodge Vira Vira de &Beyond, cerca de Pucón.

El viaje fue liderado por Leslie Carlisle, quien fue director de Conservación de &Beyond por más de 30 años y tiene una vasta experiencia en conservación y traslado de vida silvestre. “Seguimos buscando posibles sinergias a largo plazo con todos los involucrados, al tiempo que también aspiramos a dar a nuestros huéspedes una visión del mundo como debería ser, y con Kris y Quark Expeditions nos permite hacer justamente eso”, añade Cristóbal Urzúa.