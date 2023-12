Montes insiste en que no tuvo información de irregularidades de Democracia Viva antes del 16 de junio: “No recibí nada en ese período”

Luego de que La Tercera revelara este miércoles la declaración de Tatiana Rojas, exsubsecretaria de Vivienda, ante la Fiscalía, donde aseguró que entregó un informe al ministro Montes sobre el caso de la fundación Democracia Viva antes de que saliera en la prensa el 16 de junio, el titular de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, sostuvo que no tuvo acceso a “ninguna información de ilegalidad, irregularidad, delito o nada por el estilo”.

Y este jueves el secretario de Estado insistió en sus dichos. “Quiero ser muy categórico, yo antes del 16 de junio no recibí ningún informe y ninguna información sobre situaciones irregulares, sobre delitos, sobre conflictos de interés en Antofagasta. Ni ligado a Democracia Viva ni a ninguna otra institución. No recibí nada en ese período”, señaló durante una pauta en Curacautín, en la provincia de Malleco, La Araucanía.

Ante la insistencia de la prensa, Montes añadió enfático: “En eso quiero ser claro, yo no tenía información de las irregularidades antes del 16 de junio. No tuve esa información porque no recibí ni siquiera la denuncia inicial (...) después ocurrieron las cosas así y ahora veremos lo que determina el proceso”.

En su declaración ante el Ministerio Público, la subsecretaria Rojas dijo: “El ministro Carlos Montes estaba al tanto de las problemáticas entre la SEREMI y el SERVIU de Antofagasta y de las problemáticas que se estaban subsanando en el programa de asentamiento precarios. Yo le confeccioné al ministro un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva”.

Pero durante las últimas horas, el titular de la cartera se ha encargado de desmentir la información dada por Rojas. “Yo lo que descarto es haber recibido un informe en que me dijeran hay esta o esta otra irregularidad; esta o esta otra situación. Eso es lo que estoy diciendo ahora que descarto, no recibí ninguna información ni ningún informe que dijera hay irregularidades, hay delitos, hay conflictos de interés... En fin, eso no lo recibí antes del 16 de junio”.

Montes fue un poco más allá y manifestó que la información sobre las irregularidades que afectaban a Democracia Viva la recibió el mismo 16 de junio: “Apenas lo recibí, yo llamé ese mismo día, viniendo desde Rancagua y yendo hacia a Santiago, llamé al seremi y le dije que presentara su cargo a disposición. Y ese mismo día en la tarde él (Carlos Contreras) dejó de ser el seremi” del Minvu en Antofagasta.

El mismo miércoles, Montes en el Congreso descartó renunciar a su cargo luego de que se diera a conocer la detención de Contreras y Daniel Andrade, exdirector ejecutivo de Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez (todos, exmilitantes de Revolución Democrática).

“Yo voy a seguir cumpliendo la misión que se me ha encargado”, dijo el ministro desde Valparaíso.

Así, este jueves encabezó en Camino a Tolhuaca, Curacautín, la inauguración y entrega de llaves de 150 viviendas del conjunto habitacional “26 de diciembre”, financiado a través del Fondo Solidario de Elección de Vivienda del Minvu, en el marco del avance del Plan de Emergencia Habitacional en la región de la Araucanía.

“Estamos en un lugar particularmente bonito (...) todos quisiéramos vivir en conjuntos así. Este es un proyecto que lleva bastantes años porque tuvo altos y bajos, pero son viviendas de 48 metros cuadrados. Chile tiene un gran déficit y estamos apurando el tranco para cumplir las metas que se ha propuesto el Presidente de la República de 260 mil viviendas en los cuatro años se cumpla. En este momento ya tenemos 299 mil viviendas en proceso, de las cuales hemos entregado 92 mil, tenemos en ejecución 125 mil y tenemos listas para inciarse con financiamiento y con proyecto 87 mil más. Y si el sector financiero no se pone demasiado rebelde, creo que vamos a terminar con tranquilidad la meta”, señaló.