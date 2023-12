Las horas más frágiles del ministro Montes tras nuevos antecedentes en el lío de platas

Pasadas las 16:00 horas, el director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Pablo Paredes, llegó acompañado del asesor externo Juan Carvajal a la sede del Ministerio de Vivienda, en Serrano, a reunirse con el ministro Carlos Montes (PS), quien recién llegaba del Congreso. Eran minutos de tensión.

Dos horas antes La Tercera PM había revelado la declaración de Tatiana Rojas, exsubsecretaria de Vivienda, ante la Fiscalía, quien aseguró que entregó un informe al ministro Montes sobre el caso de la fundación Democracia Viva antes de que saliera en la prensa. Sus palabras contradicen la versión que el secretario de Estado había entregado en varias ocasiones: que se enteró del caso cuando fue publicado por el medio Timeline, el 16 de junio.

Por ello, la salida de Montes -que se exigía fuertemente desde el Congreso en donde anunciaron una acusación constitucional en su contra- era una opción sobre la mesa, pero que fue rápidamente descartada. En cambio, se optó por no realizar ninguna declaración formal sobre el tema y mantener la agenda del titular de Vivienda, quien este jueves viajará a La Araucanía para participar de inauguraciones de viviendas en Curacautín, Lumaco y Temuco. Desde ahí, también, se zanjó que el ministro entregará su versión enfocada en que ninguna información que pasó por sus manos daba cuenta de irregularidades.

De hecho, esa bajada comunicacional es la que manifestó a la salida del ministerio en conversación con radio ADN. “Yo no tuve acceso a ninguna información de ilegalidad, irregularidad, delito o nada por el estilo”, aseveró Montes mientras se retiraba de su oficina. Además, aseguró que la acusación constitucional -que por esas horas se anunciaba por las bancadas opositoras en el Congreso- “es parte de las facultades que tiene el Parlamento”.

En La Moneda y en el Partido Socialista no estaban al tanto de los antecedentes que se iban a revelar. De hecho, a las 11:00 horas, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, realizó una vocería luego de que La Tercera publicara la detención de los imputados por el lío de platas entre Democracia Viva y el Estado.

“Valoramos profundamente este avance en la justicia. Lo hemos dicho desde un inicio, la justicia en nuestro país tiene que actuar, tiene que avanzar, tiene que dar resultados para que estas acciones que dañan profundamente la fe pública y que pueden implicar graves delitos de corrupción, sean no solamente investigados, sino que también tengan resultados. Y por lo tanto, para nosotros, después de todos estos meses, semanas entregando antecedentes y colaborando con la justicia, efectivamente podemos señalar que nos parece un gran paso, un gran avance lo que ha hecho el Ministerio Público el día de hoy, porque todo avance en esta investigación también es un golpe a la corrupción”, declaró la vocera frente al Patio de los Naranjos.

Era tal la seguridad del gobierno con respecto a la salida comunicacional de la vocera, que la Secom comenzó a difundir las palabras de Vallejo a través de una minuta a los parlamentarios y a los equipos de comunicaciones de los demás ministerios. “Min. Vallejo sobre las detenciones en el marco del Caso Convenios”, se titulaba el mensaje que divulgaron a través de WhatsApp.

De hecho, este mismo miércoles, Montes en el Congreso descartó renunciar a su cargo luego de que se diera a conocer que fueron detenidos Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, y Daniel Andrade, exdirector ejecutivo de Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez (todos, exmilitantes de Revolución Democrática).

“Yo voy a seguir cumpliendo la misión que se me ha encargado”, dijo el ministro desde Valparaíso, donde se reunió con parlamentarios de su partido en el comité socialista que le entregaron apoyo.

Pero bastaron pocas horas para que la situación cambiara y también la estrategia del gobierno. Tras la publicación de La Tercera PM la noticia se difundió inmediatamente entre los ministros que debían esperar a que Montes llegara desde Valparaíso.

Pocos minutos después de que saliera la noticia, la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del PS, llamó por teléfono al secretario de Estado. Luego se reunió, entre otras personas, con Carvajal y Paredes en el Ministerio y zanjaron que el problema no escalaría a La Moneda, que su agenda se mantendría, y que no iba a renunciar.

Con eso definido, el Presidente Gabriel Boric -quien por esas horas se reunió con la ministra Camila Vallejo en Palacio- abandonó La Moneda a las 18.15 horas por motivos de “agenda personal”, mientras que sus equipos descartaban cualquier posibilidad de anuncios.

Este jueves la intención también es que el Presidente mantenga su agenda con normalidad: a las 8:15 horas inaugurará la reestructuración de la plaza Los Cuncos, en Renca, mientras que a las 10:40 horas encabezará el gabinete “procrecimiento económico”.

Por ahora, dicen en La Moneda, los planes cambiaron y el objetivo es uno: aguantar, al menos, hasta el lunes. Saben que cualquier modificación puede afectar el resultado electoral del plebiscito de este domingo 17 de diciembre y que un triunfo del “A favor” puede arruinar el programa de gobierno.

En todo caso, en el Congreso el tono era mucho más duro, incluso entre algunos compañeros de militancia de Montes. Más allá de si es que hay que aguantar o no hasta el plebiscito, no son pocos los parlamentarios y líderes de partidos oficialistas que en conversaciones privadas han manifestado que es muy difícil que el ministro -pese a su intención de mantenerse- sortee esta nueva arremetida de la oposición. Aunque también en el Socialismo Democrático dicen que el exsenador no debe caer solo, sino que junto al jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD).

En el Minvu, en todo caso, transmiten que Montes hizo control de daños con el PS y que, según le transmitieron en la colectividad, se mantendrá el apoyo hacia él. En esa línea, aseguran que el partido está cuadrado -pese a que los socialistas en privado reconocen la frágil situación del secretario de Estado- y que sigue contando con el apoyo del Presidente Gabriel Boric.