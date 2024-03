Monsalve dice que formalización es “punto de inflexión” para decisiones del gobierno en caso del director de la PDI

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, realizó una vocería la tarde de este viernes, unas horas después de la reunión que el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, sostuvo en La Moneda con la ministra Carolina Tohá.

“Creo que es evidente que hoy día ha ocurrido un hecho que el gobierno considera grave. El Ministerio Público ha informado que está llevando adelante una investigación por la eventual participación en un delito del director general de la Policía de Investigaciones. Este delito que está tipificado en el artículo 31 de la Ley de Lavado de Activos, y en el artículo 246 del Código Penal, es por revelación de secreto, es decir, por revelar información de una investigación que tiene que ser reservada”, dijo Monsalve.

La autoridad agregó que el gobierno “considera que no hay nadie que esté por sobre la ley y reivindica la ley”.

“Se respalda la autonomía de los poderes del Estado que tienen que llevar adelante investigaciones. La gente quiere que eventuales delitos se investiguen. Y sigo hablando de eventuales delitos porque hay una investigación en curso. Respecto a las decisiones que eventualmente el gobierno pueda tomar, como también lo hemos dicho en otras oportunidades, la formalización en una causa que está siendo investigada, para el gobierno siempre constituye un punto de inflexión respecto a los cuales tomar decisiones, la audiencia está fijada para el martes y la formalización siempre es un punto que el gobierno considera para la toma de decisiones relevantes”, sostuvo a eso de las 18.00 horas en la sede gobierno.

Consultado por la eventual renuncia de Muñoz, el subsecretario insistió en que “son los momentos de las formalizaciones donde el gobierno considera que hay puntos de inflexión para tomar decisiones”.

“Y cuando el gobierno toma decisiones, las informa en los momentos oportunos”, afirmó.

Muñoz fue citado a La Moneda

Citado por las autoridades de gobierno, el jefe policial acudió a la sede del Ejecutivo a las 14.00 horas, tras conocerse que la Fiscalía Metropolitana Oriente lo formalizará por infracción al artículo 31 de la Ley 19.913 e infracción artículo 246 del Código Penal. La audiencia se realizará el martes 19 de marzo. Según el Ministerio Público, Muñoz habría revelado información de una investigación contra su antecesor en el cargo, Héctor Espinosa, enmarcada en la normativa sobre lavado de activos.

Este viernes, el ente persecutor informó que analizó la información de un teléfono móvil de Luis Hermosilla, abogado que representó a Espinosa, y en las pericias “se obtuvo información que da cuenta de hechos constitutivos de delitos que involucran directamente al director general de la PDI”.

Con ello, los dos máximos jefes de las policías enfrentarán formalizaciones en días venideros. Muñoz la semana próxima y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el 7 de mayo, apuntado por un delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de la policía uniformada en el periodo del estallido social.

“Aquí lo importante es que esta investigación se lleve adelante de manera exitosa y los hechos sean completamente esclarecidos en el marco de la autonomía del Ministerio Público y de los tribunales de justicia”, señaló el ministro Álvaro Elizalde, antes del encuentro de Tohá y Muñoz.

La propia ministra Tohá, en tanto, dijo que se estaban recopilando antecedentes de la situación. En línea con esa decisión se citó al jefe policial.

“Si bien al gobierno no le corresponde intervenir de ninguna manera en esta investigación, en ninguna dirección, es una causa que lleva la fiscalía y actúa con plena autonomía, al gobierno sí le corresponde y de eso sí nos vamos a preocupar, de que esta situación no perjudique el trabajo policial y no perjudique la estrategia de seguridad, y en definitiva no termine perjudicando a las personas”, manifestó la titular de Interior minutos antes de su encuentro con el director de la PDI.