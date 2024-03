Tohá dice que gobierno está recopilando antecedentes tras allanamiento a casa de director de la PDI

La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que el gobierno está recopilando antecedentes sobre la investigación que la fiscalía Oriente está llevando a cabo contra el director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz.

El Ministerio Público comunicó hoy que Muñoz será formalizado por delitos que apuntan a la entrega de información declarada secreta en el marco de una investigación.

La imputación contra Muñoz nace en la investigación por la filtración de audios del abogado Luis Hermosilla. Después de las pericias que se realizaron al teléfono celular del abogado se encontró información que da cuenta de hechos constitutivos de delitos que involucran directamente a Muñoz.

“Como gobierno nos preocupa, respetamos el trabajo de la fiscalía, es un órgano autónomo. Creemos que es muy importante que esta investigación se lleve adelante para esclarecer plenamente cualquier acusación que exista y se actúe de consecuencia en el marco de la ley”, dijo Tohá en el ex-Congreso.

La secretaria de Estado fue consultada varias veces sobre si se pediría la renuncia a Muñoz, ante lo cual no respondió.

“Si bien al gobierno no le corresponde intervenir de ninguna manera en esta investigación, en ninguna dirección, es una causa que lleva la fiscalía y actúa con plena autonomía, al gobierno sí le corresponde y de eso sí nos vamos a preocupar, de que esta situación no perjudique el trabajo policial y no perjudique la estrategia de seguridad, y en definitiva no termine perjudicando a las personas”, agregó.

“El gobierno va a recopilar antecedentes, estamos en eso. Y no tenemos nada más que informar por el momento”, remató.