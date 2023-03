“No hay contradicción alguna” del gobierno: ministras responden a dichos de Lautaro Carmona tras gestos de Boric a Carabineros

La ministras de Interior y Segegob, Carolina Tohá y Camila Vallejo respectivamente, salieron al paso de los dichos de Lautaro Carmona, secretario general de PC -partido en el que también milita la vocera de gobierno-, quien en una entrevista con Tele 13 acusó al Presidente Boric de entregar señales “contradictorias” tras los gestos a Carabineros en el marco de la conmemoración del Día del Joven Combatiente.

“Mucha gente piensa que, si bien es cierto, eso es una cosa que uno tiene que registrar en la actividad política, puede llamar a confusión que sea justo en un día donde las grandes movilizaciones son rememorando a gente que fue asesinada precisamente por la actuación de Carabineros bajo dictadura y aparece como una contradicción”, disparó el representante del PC.

En la mañana de este miércoles, el mandatario concurrió a la Escuela de Suboficiales de Carabineros, ubicada en Macul, para entregarle el respaldo a los funcionarios policiales ad portas a las manifestaciones y disturbios ocurridos a lo largo de la jornada, mientras que en la tarde participó en el acto conmemorativo por la muerte de José Miguel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino realizado en el Colegio Latinoamericano de Integración.

La respuesta no tardó en llegar y provino, en primer lugar, de la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien es correligionaria de Carmona. “Soy una ministra de gobierno, por lo tanto no soy portavoz de ningún partido, a pesar de que milito orgullosamente en uno. (...) El presidente ha sido coherente en enfatizar en todo momento que no hay contradicción alguna en lo que es el resguardo del orden público democrático que requiere nuestro país con el resguardo y el respeto a los Derechos Humanos”, le aclaró la autoridad de gobierno a Carmona.

Siguiendo la respuesta, Vallejo llamó a sus filas “a no confundirse” con el mensaje que busca instalar el Presidente Boric, sobre todo desde el domingo pasado, cuando se conoció el asesinato de la sargento segunda de Carabineros, Rita Olivares Raio.

“Si es que hay gente que se confunde en eso, la verdad es que hay que llamar a no confundirse. No hay que confundirse. La seguridad humana es un derecho de las personas y como Gobierno nos interesa el resguardo de la seguridad de las personas, porque democracia y seguridad van de la mano”, enfatizó la ministra Camila Vallejo.

“Entonces para nuestro Gobierno es fundamental comprender que la seguridad humana en conjunto con el respeto de los Derechos Humanos fundamentales son algo compatible y no contradictorio; y esto, en el día que sea, el Presidente lo va a señalar siempre y eso fue lo que señaló en todas las actividades donde ha participado durante la semana y lo seguirá señalando cuando sea necesario y la vez que sea necesario y cuantas veces sea necesario”, cerró su respuesta la titular de la Segegob.

Más tarde, fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien complementó la respuesta del gobierno al fuego amigo iniciado por Carmona. En la misma línea, la jefa de gabinete aseguró que es un “deber” del Presidente entregar apoyo a las policías.

“Si en alguna época de la historia en dictadura en Chile, las policías fueron instruidas para atacar a las personas es porque en ese momento una orientación política totalmente rara respecto a cuál es la función policial. Las policías no están para atacar al pueblo, están para defender al pueblo y defenderlo de las personas que tiran bombas molotov o de las personas que mal conmemoran mártires de la dictadura porque al conmemorarlas una vez más atacan al pueblo”, remarcó Tohá.

Y añadió, para dar por cerrado el tema, que “cuando el Presidente va y entrega su apoyo a las policías es para que cumplan la función que siempre debieron tener y no la que malamente se le intentño dar en la época dictatorial”.