“No queremos que nadie se joda”: la arremetida de Bachelet a una semana del plebiscito del 17D

Luego que el 16 de noviembre la expresidenta Michelle Bachelet anunciara que votaría “En contra” en el plebiscito constitucional, ya que -según señaló- la propuesta “no nos une como país”, la ex comisionada de las Naciones Unidas se ha vuelto el foco de atención a tan solo 8 días de votación del 17 de diciembre.

Su arremetida, en la recta final del proceso constitucional que culminará en el plebiscito, contempló sus definiciones para votar “En contra” en un video para la franja televisiva que ha sido ampliamente difundido en las redes sociales, críticas el proceso constitucional del Consejo en una entrevista con CNN y dichos en una columna de opinión del diario el País, donde apuntó que se están “repitiendo los mismos errores del proceso anterior”.

Bachelet en la franja del “En contra”

El viernes 8 de diciembre, el Partido Socialista (PS) publicó un video en sus redes sociales para la campaña del “En contra” -que también será parte de la franja televisiva-, en donde la expresidenta cuestionó algunos contenidos de la propuesta constitucional que se votará en el plebiscito este próximo 17 de diciembre.

“Pucha que nos ha costado emparejar la cancha, a nosotras la mujeres. Y porque este partido no ha sido fácil, les quiero contar por qué este texto nos perjudica”, inicia diciendo Bachelet en el video.

De esta manera, entrega una serie de razones para votar “En contra” de la propuesta de nueva Constitución y, entre ellas, señala “pone en peligro las tres causales y los que lo escribieron lo saben”.

En la misma línea, manifiesta que “no se reconoce el principio de igualdad salarial y en consecuencia, una mujer seguirá ganando menos por hacer el mismo trabajo que un hombre”.

Además, indica que “porque delitos que sufrimos directamente las mujeres como violencia intrafamiliar, delitos sexuales o robos con violencia, son considerados por este texto como delitos menos importantes”.

“Por eso, por nuestros derechos, por nuestro futuro y por nosotras, vota en contra”, cerró diciendo la expresidenta en el video.

Desde el comando del “En contra” deslizaron que se tomó la decisión de incluirla en la campaña televisiva al considerarla una referente en derechos de la mujer -motivo por el cual es reconocida por la ciudadanía- y por una decisión propia de la exmandataria de aparecer en la franja.

Además, explicaron que la pieza audiovisual se terminó durante este jueves, lo que dio paso a difundirla a través de redes sociales en una primera oportunidad. Si bien se sabe que aparecerá en la franja televisiva, no hay fecha específica de cuándo será.

“Pasó la vieja”

Ese mismo viernes, en conversación con el programa Influyentes de CNN Chile, la exmandataria abordó distintos aspectos sobre el texto emanado en este segundo proceso constituyente, quien considera que el actual es el tercer proceso, luego de que ella haya impulsado el primero a través del Congreso.

“Yo me pregunto si se hubiera continuado legislando y no puesto en el congelador el proyecto de Constitución que yo mandé -que no era perfecto, que era menos ambicioso, porque las condiciones políticas eran otras, no estaba la gente en las calles pidiendo una nueva Constitución, por el contrario, parecía otra cosa a pesar de que hicimos participar a 200 mil personas en los encuentros autoconvocados-, pero claro, yo me pregunto qué hubiera pasado si ese proyecto hubiera seguido adelante y se hubiera aprobado”, reflexionó la ex Jefa de Estado al inicio de su relato.

En ese sentido, recordó que el expresidente Sebastián Piñera la llamó en medio de la crisis ocasionada por el estallido social “y me dice que están pensando en retomar mi proyecto, pero ya estaba la gente en la calle llamando a Asamblea Constituyente”, contó.

“Entonces, yo le dije ‘Presidente, pasó la vieja’ como se dice, ya pasó el momento (...) entonces yo creo que se perdió una oportunidad importante, más allá de que a lo mejor en el Parlamento hubiera tenido muchas modificaciones para mejorarla, no me cabe duda, pero creo que esa fue una falta de visión o más bien una sobre ideologización del tema”, afirmó la ex mandataria.

Expresidenta Michelle Bachelet.

Consultada por el cierre del proceso constitucional, independiente del resultado posterior al plebiscito del 17 de diciembre, Bachelet aseguró que “yo estoy segura de que se cierra”.

Sin embargo, sostuvo que “uno nunca sabe si un nuevo gobierno que venga más adelante quiera hacer, yo creo que en este gobierno está totalmente cerrado, hay una convicción y decisión, por lo demás porque yo creo que ‘ya está bueno’”.

“Siempre existe la posibilidad de seguir modificando la Constitución del ‘80 para mejorarla a través del Parlamento, pero yo creo que no va a haber ni apetito, ni ganas ni tiempo, porque el próximo año vienen las elecciones de gobernadores, alcaldes, consejeros y concejales y el siguiente año gobierno y presidencia y parlamentarios”, sostuvo la militante socialista.

“Que no se joda nadie”

Y este sábado Michelle Bachelet publicó una columna de opinión en el diario El País de España en la que también reflexiona sobre el proceso constitucional que se está desarrollando, en donde catalogó que se están “repitiendo los mismos errores del proceso anterior”, haciendo referencia a la propuesta de la Convención.

“Cuando comenzamos con el camino constitucional buscábamos tener una nueva Constitución que nos entregara un marco de encuentro, robusto y flexible, que nos permitiera abordar los desafíos que enfrenta nuestro país. Desafortunadamente, en lugar de unirnos, la actual propuesta de texto constitucional nos divide y nos seguirá dividiendo a la hora de enfrentar los temas de Estado”, sostuvo al inicio del texto.

En ese sentido, la exmandataria afirmó que este texto constitucional “refleja los intereses de un solo sector político, es decir, repite los mismos errores del proceso anterior. Según los expertos, tiene deficiencias técnicas graves y podría llevar a un alto riesgo de judicialización”.

Expresidenta Michelle Bachelet. Foto: Mario Tellez, La Tercera.

Posteriormente hace un breve repaso por los artículos de la propuesta constitucional que a su juicio “pone un límite a lo que hemos impulsado por décadas”. Por ejemplo, “la igualdad salarial, los derechos reproductivos o la participación igualitaria”.

“Las verdaderas preocupaciones de las chilenas y chilenos no se resuelven con este texto constitucional. Porque, a pesar de lo que muchos han dicho y quieren hacer creer en la campaña, la seguridad nunca se ha resuelto por ninguna Constitución. Y para hacer frente a ese desafío que trasciende a los gobiernos, se necesita la unidad de toda la sociedad”, agregó la militante socialista.

En esa línea, la ex Jefa de Estado manifestó que el voto “En contra”, permitirá “cerrar finalmente este proceso” y también “dejar espacio para que haya acuerdo en estas materias prioritarias”.

Por el contrario, afirmó que “si se aprobara el texto, lo que vendría serían años en que tanto este Gobierno como el próximo deberían dedicar su tiempo y energías a implementar la nueva Constitución. Estaríamos durante años esperando que se pongan de acuerdo en aprobar las leyes y realizar las contrataciones necesarias para hacer realidad una mala propuesta constitucional”.

“No queremos que nadie se joda en nuestro país, como se ha planteado en una de las franjas. Chile se merece que sigamos trabajando por una visión que nos una y no nos divida. Que no se joda nadie”, cerró la expresidenta Bachelet.