Bachelet dice que “se perdió una oportunidad” y que “fue una falta de visión” no impulsar anteproyecto constitucional que presentó en su gobierno

La expresidenta Michelle Bachelet abordó este viernes el proceso constitucional que se definirá en el plebiscito del próximo 17 de diciembre y afirmó que fue una falta de oportunidad el haber “congelado” el anteproyecto de reforma constitucional que impulsó durante su segunda administración.

En conversación con el programa Influyentes de CNN Chile, la exmandataria abordó distintos aspectos sobre el texto emanado en este segundo proceso constituyente, quien considera que el actual es el tercer proceso, luego de que ella haya impulsado el primero a través del Congreso.

Cabe indicar que la militante del Partido Socialista entró de lleno en el debate del texto a plebiscitar tras aparecer en un video para la franja televisiva por el “En Contra”, donde enumera una serie de razones para su postura, entre las que afirma “pone en peligro las tres causales y los que lo escribieron lo saben” y que “no se reconoce el principio de igualdad salarial y, en consecuencia, una mujer seguirá ganando menos por hacer el mismo trabajo que un hombre

En ese contexto, destacó que se desaprovechó la oportunidad de avanzar con su propuesta constitucional.

“Yo me pregunto si se hubiera continuado legislando y no puesto en el congelador el proyecto de Constitución que yo mandé -que no era perfecto, que era menos ambicioso, porque las condiciones políticas eran otras, no estaba la gente en las calles pidiendo una nueva Constitución, por el contrario, parecía otra cosa a pesar de que hicimos participar a 200 mil personas en los encuentros autoconvocados-, pero claro, yo me pregunto qué hubiera pasado si ese proyecto hubiera seguido adelante y se hubiera aprobado”, reflexionó la ex Jefa de Estado al inicio de su relato.

En ese sentido, recordó que el expresidente Sebastián Piñera la llamó en medio de la crisis ocasionada por el estallido social “y me dice que están pensando en retomar mi proyecto, pero ya estaba la gente en la calle llamando a Asamblea Constituyente”, contó.

“Entonces, yo le dije ‘Presidente, pasó la vieja’ como se dice, ya pasó el momento (...) entonces yo creo que se perdió una oportunidad importante, más allá de que a lo mejor en el Parlamento hubiera tenido muchas modificaciones para mejorarla, no me cabe duda, pero creo que esa fue una falta de visión o más bien una sobre ideologización del tema”, afirmó la ex mandataria.

Consultada por el cierre del proceso constitucional, independiente del resultado posterior al plebiscito del 17D, Bachelet aseguró que “yo estoy segura de que se cierra”.

Sin embargo, sostuvo que “uno nunca sabe si un nuevo gobierno que venga más adelante quiera hacer, yo creo que en este gobierno está totalmente cerrado, hay una convicción y decisión, por lo demás porque yo creo que ‘ya está bueno’”, remarcó, añadiendo que “hay una última posibilidad, pero yo creo que no hay tanta energía ni ganas de eso, que es que, si no se aprueba este proyecto, el año pasado el Parlamento cambió el quórum a 4/7, lo bajó”.

“Siempre existe la posibilidad de seguir modificando la Constitución del ‘80 para mejorarla a través del Parlamento, pero yo creo que no va a haber ni apetito, ni ganas ni tiempo, porque el próximo año vienen las elecciones de gobernadores, alcaldes, consejeros y concejales y el siguiente año gobierno y presidencia y parlamentarios”, sostuvo la militante socialista.

En esa línea, quien fuera la primera mujer presidenta en la historia del país, proyectó lo que espera luego de la jornada de plebiscito, independiente del resultado de la elección.

“A mí me hubiera gustado era que esta propuesta constitucional hubiera servido para lo que yo creo que necesitamos, que es reencontrarnos como país, como sociedad, ni en el primero ni en el segundo ejercicio -o segundo y tercero- y por lo tanto, yo esperaría, como dice la gente ‘yo igual tengo que trabajar mañana’, sea cual sea el resultado, pero yo esperaría que no haya un vértigo, un mareo, una ola que arrase para cualquier lado (...) pero espero que haya mirada Estado no solo del Presidente de la República -que la tiene yo creo- sino que de todos, para decir no podemos seguir peleándonos así, tenemos que hacer tantas cosa en Chile y para eso somos todos necesarios”, afirmó.