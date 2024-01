Osvaldo Andrade (PS) por demanda de Jackson a Espinoza: “Es un error político de envergadura”

El exministro del Trabajo del primer gobierno de Michelle Bachelet, Osvaldo Andrade (PS), abordó la demanda judicial que presentó el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), en contra el senador Fidel Espinoza (PS) por daño a la honra. El parlamentario socialista había tildado al fundador de RD como el “líder de una banda” el marco del caso de líos de platas políticas y el robo de computadores el año pasado en el Mideso.

En diálogo con Radio Duna, Andrade fue consultado por cómo el Partido Socialista ha abordado el tema. Esto porque en el instante, la tienda sacó un comunicado de respaldo a Espinoza, pero luego en un zoom extraordinario citado por la timonel de la colectividad, Paulina Vodanovic, ella confesó que “tal vez” fue un error la publicación del texto y que no se pretendía excusar al senador.

Frente a esa interrogante y tal panorama, el extitular del Trabajo señaló que “uno puede discrepar del tenor de las cosas que se dicen, pero no por eso se deja de tener una solidaridad con una persona que ha jugado un rol de respaldo al gobierno en el Senado”.

El senador socialista Fidel Espinoza

“A Espinoza se le puede reprochar su declaraciones a veces un tanto estridente, pero no se le puede reprochar es que ha sido un soporte votando favorablemente las iniciativas legislativas del gobierno en el Senado y en consecuencia él juega un rol”, complementó.

En ese sentido, enfatizó que “sin perjuicio de reconocer el derecho que tiene cualquier persona de recurrir a un tribunal cuando siente que ha sido afectada su honra, yo creo que ha sido un error político tremendo lo que se ha hecho, y más aún en un cuadro que yo entiendo que lo que hoy día se busca fundamentalmente es tener mucho diálogo. Es muy difícil pedirle acuerdos a la oposición respecto a determinados temas, si lo que ve a este lado es exactamente lo contrario, es disputa, conflictos. Yo creo que fue una pésima idea, es un error político de envergadura la presentación”.

Exministro de Desarrollo Social. Foto: Pablo Ovalle / Agencia Uno.

Interrogado por si este escenario de “error” aplica aunque Giorgio Jackson ya no tenga un título en la política, Andrade contestó que “probablemente no tiene un rol formal, pero no cabe ninguna duda que es un factor relevante no solo en su partido, sino que en su relación con el gobierno”.

En esa línea agregó que “él mismo (Jackson) señaló que conversaba habitualmente con el Presidente, ellos tienen una relación de confianza política de hace muchos años, en consecuencia nadie puede negar la influencia que puede tener él y sus opiniones al interior del gobierno y de su propio conglomerado político. Jackson sigue siendo un actor de la política chilena, otra cosa es que no tenga un título formal que lo acredite”.