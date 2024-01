Los dichos de Fidel Espinoza que lo llevaron a ser denunciado por Giorgio Jackson

Cerca del mediodía de este lunes, el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, llegó hasta el Centro de Justicia de Santiago para presentar una serie de acciones judiciales por “injurias, calumnias y difamaciones”. En esa arremetida, apuntó hacia el empresario Jorge Errázuriz, a la UDI y al senador socialista Fidel Espinoza.

Este último, fue demandado por Jackson -militante y fundador de RD- “por daño a la honra y por difamación”, dado que el parlamentario lo tildó como “líder de una banda”, bajo el contexto del robo de computadores del Mideso.

“El senador Fidel Espinoza se refirió a mí como el líder de una banda de criminales. Esto está todo por supuesto documentado, es de público conocimiento y, por lo tanto, es importante que en el debate democrático, más allá de que existan legítimas diferencias, bien acaloradas, como de las cuales yo también he sido parte, existan límites como lo establece exactamente nuestro ordenamiento jurídico a través de la Constitución, a través de las leyes, que es precisamente cuando se daña la honra de otras personas”, dijo el exdiputado a las afueras del Centro de Justicia de Santiago.

Y es que el 20 de julio del año pasado, luego de que el entonces secretario de Estado diera una vocería por el robo de computadores en su exministerio, el senador posteó en X lo siguiente: “Lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurrirá esto. Son una red de sinvergüenzas, que ya perdieron el pudor. Renuncia Jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar”.

Esa no es la primera vez que el parlamentario ha lanzado sus dardos contra Jackson. Bajo el marco del caso lío de platas, en junio en conversación con Radio Duna, Espinoza dijo que los involucrados “no son militantes de un partido lejano, son sus amigos. No puede decirle al país que no sabía que existía esta fundación, tenían pleno conocimiento de que se formó para obtener recursos del Estado”.

En esa misma tecla, el senador en su red social publicó el siguiente tuit: “la foto del año. Nombre de la película: ‘Los amigos de Jackson y las fundaciones 3.0′. actores: Delegada Bio Bio, diputadas Pérez y Veloso, Daniel Andrade y Pablo Troncoso, los de los Whats app que los delatan en el mismo modus operandi: Antofagasta y Maule”.

En agosto pasado, también escribió en X que “La diputada Consuelo Veloso dice varias verdades y nos reafirma la tesis de que Jackson y Crispi siempre supieron todo lo relacionado a “fundaciones”. Pero ella debiese hacerse “mea culpa”, en su región y ante sus ojos, están los mayores casos de corrupción, no solo Minvu, sino también Gore”.