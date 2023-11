Partidos oficialistas firman declaración conjunta y se comprometen a no realizar un nuevo proceso constituyente

El alza de 6% de apoyo al “A favor” fue un tema de conversación inevitable este lunes en el comando oficialista por el “En contra”. Solo restan 19 días para el referéndum y, según la última medición de la encuesta Cadem, la brecha entre ambas opciones se redujo en las últimas dos semanas, desde un 22% a un 8%.

El próximo sábado vencerá el plazo de publicación de encuestas por el plebiscito, según el cronograma establecido por el Servicio Electoral (Servel), y en la interna del comando “Chile En Contra” manejan números -a cargo de IPSOS- similares a los de la Cadem, aunque con una diferencia de al menos 2% más entre ambas opciones. Sin embargo, eso solo es uno de los factores que les preocupa. Si en las cifras de la Cadem se arroja que un 16% se mantiene indeciso respecto de qué opción respaldar, en los números propios que manejan los partidos del gobierno el porcentaje es mayor.

Ese electorado es el que más mantiene en vilo al oficialismo, pues el análisis que hacen es que los márgenes del resultado se decidirán el 17-D a raíz del pronunciamiento en las urnas que realice dicho sector. Por citar otro estudio, la última encuesta CEP -cuyo trabajo de campo se realizó entre el 24 de septiembre y el 2 de noviembre- dio cuenta de que el 53% aún no decidía su voto.

Los números de Cadem también fueron objeto de conversación en la reunión de presidentes de partido, que se realiza de forma habitual los viernes, pero que esta semana se retomó su convocatoria los lunes, antes de los comités políticos en La Moneda.

En esta ocasión, desde las 9.30 se citó a los 10 presidentes de colectividades del gobierno a un encuentro con el coordinador de la campaña del “En contra”, Ricardo Solari, quien expuso a través de Zoom sobre los análisis que el comando ha realizado a raíz de focus group y encuestas propias.

En la cita, los partidos acordaron en la misma reunión sacar un comunicado conjunto que lleve la firma de los 10 partidos y en donde se estipule el rechazo a un tercer proceso constitucional. Esto, según transmiten algunos en el oficialismo, para contrarrestar la ofensiva de la derecha.

“A partir del 18 de diciembre nos abocaremos a estas materias (seguridad, migración y economía) y somos enfáticos en reiterar que hoy no hay espacio para seguir discutiendo acerca de la Constitución. Iniciar un tercer proceso constituyente requiere de una reforma constitucional con quórum de 4/7, es decir, se necesitan votos de todos los sectores políticos, incluida la derecha. Desde ya, reiteramos que nuestros votos no estarán disponibles para tener hoy otro proceso constitucional”, se lee en el texto.

En esos momentos ya circulaba en redes sociales un video del 31 de julio de este año del exconvencional Daniel Stingo (electo en cupo del Frente Amplio), en el que señalaba que “podemos hacer de nuevo y de mejor manera un estallido social, quizás sin tanta violencia en alguna medida y, por otro lado, un proceso constituyente con todas las lecciones aprendidas”.

El clip rápidamente fue utilizado por partidarios del “A favor”. Por ejemplo, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, respondió en redes sociales que “la ultraizquierda no se cansa, una vez más anuncian que insistirán en una asamblea constituyente. Y, lo que es más grave, amenazan con un nuevo estallido social (...)”.

El comunicado también fue redactado como respuesta a los emplazamientos que ha realizado la derecha en contra de la izquierda, a quienes han acusado de no querer dar por cerrada la carrera por la redacción de una nueva Carta Magna.

El único personero que habría realizado un alcance a la declaración conjunta fue el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien según dos presentes habría manifestado que “no se podía cancelar la voluntad popular”.

Sin embargo, el tema no pasó a mayores y se habría ahondado en que el compromiso firmado era para dar cuenta de que si en 2024 alguien intentaba impulsar un nuevo proceso necesitaría 4/7 de la Cámara y desde el oficialismo no saldrían dichos votos. Carmona, en todo caso, aseguró que, como lo ha planteado en otras instancias, no es partidario de iniciar un nuevo proceso constituyente en esta administración.

En todo caso, el propio Presidente Gabriel Boric ya había dejado claro meses atrás que, al menos dentro de lo que resta de su administración, no se impulsaría un nuevo proceso constituyente. En el texto de las colectividades, en todo caso, solo indicaron que no empujarían otro proceso, sin precisar si se refieren a esta u otra administración.

Así, a las 10.42 fue la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien mandó al grupo de WhatsApp de presidentes de partidos un borrador del comunicado, que desde ese momento comenzó a ser complementado con las ideas del resto de timoneles presentes en ese chat.

Dentro del “A favor” interpretan que el comunicado de las colectividades de gobierno es una respuesta a los resultados de Cadem. El senador Matías Walker (Demócratas) acusó que “preocupados del aumento de la opción “A favor” en las encuestas, los partidos oficialistas tuvieron que sacar una declaración diciendo que hoy no van a impulsar un tercer proceso constituyente. Claro, algunos han dicho que van a volver el 2026, otros en 2030. Incluso hablan algunos de un nuevo estallido social”.

Diseño

En la izquierda, hasta ahora, han optado por subir levemente el tono en la campaña, instalando términos como “aberrante” -indicado por el vocero Francisco Vidal en el programa de Mega, “100 Indecisos”- o utilizando la contingencia política y apuntando contra rostros de la derecha que enfrentan problemas en la justicia, como el abogado Luis Hermosilla o los exediles de Algarrobo, José Luis Yáñez; de Vitacura, Raúl Torrealba; o de Maipú, Cathy Barriga.

Por el momento no está considerado un cambio brusco en la campaña del comando “Chile En Contra”. Aquello obedece a que, si bien su opción retrocedió 3% en la última Cadem, lo cierto es que la diferencia porcentual entre ambas opciones aún se mantiene alta a tres semanas de la campaña.

En el oficialismo existe un buen análisis de lo que ha sido el despliegue de la cruzada por el “En contra”. Al interior del comando se ha escuchado a dirigentes decir que “acá gana el que no se equivoca”, tesis que va de la mano con mantener gran parte de la estrategia que ha dado buenos frutos.

Del mismo modo, se ha descartado hasta ahora apuntar los dardos contra la figura de José Antonio Kast, un tema que, no obstante, divide al interior del comando y de los partidos del oficialismo.

Los tres coordinadores de la campaña se reúnen de forma periódica y cada uno se encarga de una labor en específica, lo que también permite el funcionamiento de la maquinaria: Ricardo Solari (PS) en la franja, Camila Miranda (Comunes) en los contenidos y Juan Andrés Lagos (PC) en lo territorial.

En la cita de este lunes por Zoom el tema más discutido fue el porcentaje de indecisos de cara al 17 de diciembre. Algunas de las conclusiones, según al menos cuatro de los asistentes telemáticos, son que la ciudadanía está harta del tema constitucional y que quieren que esto termine.

Junto con eso, los partidos tuvieron un espacio para hacer sus observaciones a Solari. Así, se planteó fortalecer el trabajo territorial que encabeza Juan Andrés Lagos, pues se entiende que quienes tienen mayor capacidad de movilización de militantes son las colectividades. Esto fue un comentario general, pues los partidos también están a cargo de conformar los equipos de apoderados de mesa que trabajarán aquel 17 de diciembre.