Patricio Fernández renuncia como asesor a cargo de la conmemoración de los 50 años en medio de críticas del PC y de asociaciones de los derechos humanos

Esta mañana el exconvencional Patricio Fernández hizo oficial su salida como asesor presidencial a cargo de la conmemoración de los 50 años desde el Golpe de Estado, en medio de fuertes críticas por parte del Partido Comunista (PC) y de múltiples asociaciones defensoras de los derechos humanos.

161 de estas asociaciones, acompañadas del diputado comunista Boris Barrera, llegaron hasta La Moneda para hacer entrega al Presidente Gabriel Boric de una carta en que exigían su renuncia. En el texto acusaron que Fernández “de manera muy liviana ha eludido condenar el Golpe de Estado sedicioso realizado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el Director General de Carabineros y que puso fin a la institucionalidad democrática del país″.

Todo se desató luego de la publicación de una entrevista que se le hizo a Fernández en Radio Universidad de Chile, en un programa conducido por el premio nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Manuel Antonio Garretón. En esa instancia, Garretón consultó si “es posible encontrar mínimos comunes (en el marco de la conmemoración) cuando tienes un porcentaje no menor de la población que te dice: ‘Eso (el Golpe) fue necesario (...)’”.

Ante eso, Fernández respondió: “O sea, ¿cuál creo que es el empeño central al que estamos retados a estas alturas? Tú, la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el Golpe de Estado. Eso lo vemos y lo vamos a seguir viendo. Lo que uno podría empujar, con todo el ímpetu y con toda la voluntad, es decir: ‘Okey, tú, los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese Golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio’”.

En todo caso, no todo fueron críticas. Sin ir más lejos, el ministro de Justicia, Luis Codero, defendió a Fernández esta mañana en entrevista con Radio Infinita. “No hay ninguna frase que haya dicho (Fernández) a la cual uno le pueda atribuir relativismo o negacionismo en materia de derechos humanos (...), Y en esto soy particularmente cuidadoso”, sostuvo el secretario de Estado.

31 Mayo 2023 Entrevista a Patricio Fernandez, Periodista, escritor, ex Convencional. Foto: Andres Perez

Asimismo, desde el Socialismo Democrático, coalición que agrupa al PS, el PPD, los radicales y los liberales, decidieron entregarle su respaldo. “Me parece que lo expresado por Patricio Fernández no es constitutivo de ninguna afrenta al respeto, promoción y defensa de los derechos humanos. Sus comentarios pueden dar origen a una discusión política, pero no son negacionistas. Como PS, en ningún caso apoyaríamos aquello. Por el contrario, convertirnos en censores y atentar contra la libertad de expresión no es parte de nuestro accionar político”, dijo la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

A través de un comunicado, la Dirección de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República informó que el asesor presentó su renuncia voluntaria a las funciones desempeñadas. “El Mandatario comprende las razones que han llevado a Patricio Fernández a tomar esta decisión y valora su espíritu democrático, su compromiso con los derechos humanos y agradece públicamente el rol que jugó en la organización y en la construcción del mensaje central de esta conmemoración, el que se resume en las palabras Democracia, memoria y futuro”, se lee en comunicado.

Además, según se precisa en la misma nota, el Mandatario sostiene que “las organizaciones de derechos humanos han sido fundamentales para avanzar en algo de justicia, aún insuficiente, por los brutales crímenes de la dictadura. Además, han sido el pilar para mantener viva la memoria cuando muchos querían cómodamente olvidar. Les debemos muchísimo como país”.

Por último, en relación a la organización de las actividades conmemorativas de los 50 años, en el comunidad se adelanta que estas “continúan a cargo del Ministerio de las Culturas”, en coordinación con distintos ministerios, servicios de gobierno y la Presidencia de la República