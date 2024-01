Paulina Vodanovic por reuniones en casa de Zalaquett: “La forma en que se ha ido conociendo va dañando la fe pública”

Este miércoles, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó las polémicas reuniones de diferentes figuras políticas en el domicilio del lobista y exalcalde de La Florida y Santiago, Pablo Zalaquett.

En conversación con El Mostrador, la timonel PS, dijo que el tema de los encuentros en casa del lobista “ya está bastante despejado, en orden a que la decisión que comunicó el Presidente de que todos registren estas reuniones de carácter que se podría llamar sectorial, lo hagan”.

En ese sentido, agregó que “el diálogo y la conversación no constituye lobby, eso es lo que ha sostenido la ministra Tohá y yo comparto también esa aseveración, que no es solo jurídica, sino que tiene que ver con la realidad. Cuando hay personas como puede ser la ministra del Interior o un presidente de partido, que van a exponer sobre situaciones generales de la política sin buscar ningún tipo de incidencia, eso no constituye lobby. (...) Hasta ahora no se ha demostrado que ninguna de estas reuniones haya tenido ese fin.

Además, la senadora fue consultada por las críticas de un diputado de su partido, Daniel Melo, quien señaló que la ministra Maisa Rojas (Medio Ambiente) ha omitido información. Frente a ese planteamiento, Vodanovic respondió que “eso tiene que ver con cómo se han ido conociendo esto, ella en un principio no señaló los nombres”.

En esa línea agregó que “no quiero ser autorreferente, pero yo hice una declaración pública dentro de los primeros días (...) soy abogada y honro mi profesión en ese sentido y respeto la Constitución y las leyes, de manera tal que hice una pequeña aclaración pública. Entonces, la forma en que se ha ido conociendo va dañando la fe pública (...) en general en la vida vale ponerse colorado una vez y amarillo 100 veces”.

“Finalmente tú estás lleno de conversaciones en la política, el tema es la poca confianza que hay hoy de la ciudadanía en la política y por eso todo se tiñe de un manto de opacidad, aún cuando no la tenga y por eso quienes estamos en la política tenemos que tener en cuenta esto y ser lo más transparentes posibles, y si vamos a recibir personas, escucharlas por Ley de Lobby aún cuando sean diálogos que no son constitutivos de lobby”, cerró la senadora.