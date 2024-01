Estos son los empresarios que se reunieron con la ministra Carolina Tohá

Luego de ser consultada por Contraloría respecto del tenor del encuentro que sostuvo con empresarios en la casa del exalcalde Pablo Zalaquett, la ministra del Interior, Carolina Tohá, entregó el detalle de los empresarios con quienes se reunió.

En primera instancia, y como informó La Tercera, la secretaria de Estado no había dado a conocer el listado de los profesionales, pues según explicó durante la tarde de este martes, el ente contralor no le había solicitado esos antecedentes.

“No me han preguntado eso hasta ahora (en Contraloría), me lo preguntaron por transparencia y lo vamos a informar. No hay ninguna razón para ocultar algún nombre, ningún nombre”, indicó Tohá desde el Congreso.

Así, tras un requerimiento ingresado vía Transparencia, desde la cartera precisaron los nombres de los asistentes.

Aclararon, eso sí, que el detalle corresponde a la información que la ministra recibió previo a asistir al encuentro. Por lo tanto, subrayaron: “Los nombres indicados no implican necesariamente su asistencia”.

Los 19 asistentes:

Nombre Empresa Holger Paulmann SKY Airlines Eduardo Navarro Empresas Copec Gregorio Ruiz-Esquide Metlife Chile Agathe Porte BNP Paribas Cardif y Triciclos/ Manuia Luis Felipe Gazitúa CMPC Juan Carlos Chomalí AFP Capital - Sura Ximena Corbo CMPC Renzo Corona PwC Chile Andrés Echevería Frontal Trust Mario Gazitúa BCI Seguros Gonzalo Sarquis Sinergía Inmobiliaria Soraya Kasis Cial Alimentos Manuel Araya Entel Manola Sánchez Banco BCI - CAP y Mall Plaza Andrés Merino AFP ProVida Manuel Serra Clínica Indisa Julio Fernández Banco Falabella Karen Thal ICARE Hernán Uribe Ripley Corp

Las explicaciones a Contraloría

De acuerdo con antecedentes conocidos por este medio, la ministra explicó a Contraloría -a través de la División Jurídica del Ministerio del Interior- que la reunión en cuestión tuvo lugar el 15 de junio del 2023 en la casa de Pablo Zalaquett, a quien Tohá conoce desde “hace más de una década”.

Se detalló, en el mismo sentido, que fue el propio Zalaquett quien invitó a la ministra mediante un mensaje telefónico. “La propuesta consistió en una exposición de la ministra respecto de su mirada política de la realidad del país en dicho momento”, se detalló en el escrito.

La secretaria de Estado llegó hasta el departamento de Zalaquett, en Lo Barnechea, en compañía de Pía Mundaca Ovalle, quien en esa época ejercía funciones de jefa de asesores de Interior.

Y como precisaron, asistieron poco más de 20 personas, todas empresarios de distintos rubros -según se especificó en el documento recepcionado por Contraloría-, tales como el retail, banca, comercio y transporte, que Tohá no conocía personalmente.

¿El objetivo? Conforme el detalle entregado por la cartera, exponer la “mirada política” de Tohá y responder consultas de los asistentes, las que apuntaron al momento político del país, el futuro de la alianza de gobierno y la estrategia del Ejecutivo en materia de seguridad.

“Los asistentes no hicieron presentaciones, no propusieron proyectos de ningún tipo ni hicieron solicitudes específicas referidas a decisiones de esta cartera, ni de otras carteras del gobierno”, se consignó en el escrito.

La ministra del Interior, Carolina Tohá. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO

No es lobby

En los antecedentes enviados a Contraloría, además del contexto de la cita, la secretaria de Estado y su equipo también comentaron por qué -a juicio de ellos- no era necesario registrar la cita a través de la Ley del Lobby.

El objetivo de la Ley N° 20.730 -explicaron- es regular la publicidad en la actividad de lobby y demás gestiones que representen intereses particulares, con el fin de fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones con los órganos del Estado.

Aquel consiste en regular las actividades destinadas a obtener alguna de las decisiones que se singularizan en su artículo 5°, tales como la elaboración, dictación o derogación de actos administrativos y proyectos de ley, así como el diseño, implementación o evaluación de políticas, planes y programas, explicó la jefa jurídica de Interior en el documento.

Sin embargo, agregó, “ninguna de las hipótesis reguladas en dicha ley comprende actividades de mera información o exposición, que son las que precisamente llevó a cabo la ministra del Interior”.

Además, se consignó que otro dictamen de Contraloría, las actividades que las autoridades de gobierno lleven a cabo para efectos de poner en conocimiento la acción gubernamental desplegada para alcanzar las reformas necesarias para implementar políticas públicas de alto interés social, “no revisten irregularidad alguna, sino que precisamente se enmarcan dentro de las labores de difusión”.

En esa misma línea, Interior expuso que la ministra fue invitada a exponer, no se encontraba dentro de aquellas actividades destinadas a obtener la elaboración, dictación o derogación de actos administrativos y proyectos de ley, ni tampoco el diseño, implementación o evaluación de políticas, planes y programas.

En conclusión, se detalla en el escrito, “la exposición” no entra en la categoría de registro de la Ley del Lobby. Con el descargo de Tohá evacuado, ahora deberán venir las oficios de los otros ministerios, los que -hasta el cierre de esta edición- aún no ingresaban a Teatinos 56.