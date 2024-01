Este jueves, tras conversarlo con su equipo de asesores, el Presidente Gabriel Boric se comunicó con todos los ministros que asistieron a las reuniones en la casa de Pablo Zalaquett. El Mandatario, según transmiten en el oficialismo, estaba molesto por el manejo del tema, que en los últimos días se ha transformado en un flanco para su administración.

Así, según consignó TVN, habló con Nicolás Grau (Economía), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Carolina Tohá (Interior), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), Jeannette Jara (Trabajo) y Esteban Valenzuela (Agricultura) para transmitirles dos mandatos: revisar nuevamente si correspondía inscribir los encuentros por Ley de Lobby y responder en la brevedad a Contraloría General de la República la información requerida.

Durante esta semana el ministro de Justicia, Luis Cordero, cruzó varias veces a La Moneda para evaluar estrategias políticas y jurídicas junto a los equipos del Ministerio del Interior y a la división jurídica de la Segpres. De hecho, analizaron en un conjunto dictámenes de Contraloría para la respuesta de cada uno de los secretarios de Estado.

El día de furia de Boric con sus ministros por el enredo de citas con Zalaquett. En la imagen, el titular de Economía, Nicolás Grau, y su par de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

La semana pasada Boric -anticipadamente, según transmitían algunos en el oficialismo- había defendido las reuniones en la casa de Zalaquett. “Hay que dialogar hasta que duela”, aseguró.

De esa forma, la salida estratégica del gobierno fue plantear que “no todo era lobby”. Pero la postura cambió una vez que los ministros, en especial Grau, Jara y Rojas, empezaron a entregar mayor información de sus reuniones, enredando la línea discursiva que había entregado el Ejecutivo.

“La industria también dio su opinión de cómo debe ser la industria a futuro”, reconoció este miércoles el ministro de Economía, lo que desató la molestia de los equipos que han seguido el tema y también del Presidente, quien ya había hablado sobre el tema con su compañero de militancia en otras ocasiones.

En las conversaciones con dirigentes de partidos del oficialismo y con integrantes del gabinete, Boric ha transmitido su frustración y enojo por la forma en que se fue dando a conocer la información “a goteo”, lo que produjo que debiera cambiar su postura y pedir reevaluar los antecedentes. La misma opinión ha sido compartida por los integrantes del comité político.

El día de furia de Boric con sus ministros por el enredo de citas con Zalaquett. En la imagen, la titular de Interior, Carolina Tohá.

Además, en La Moneda aseguran que el Jefe de Estado les pidió a los ministros transparentar el registro de asistentes a los encuentros donde Zalaquett, algo que se han negado a hacer con distintas excusas como no conocerlos o haberlo olvidado.

De hecho, luego de que la ministra Rojas dijera no haber sabido de que Zalaquett era lobista, desde La Moneda le pidieron no volver a entregar más declaraciones durante la jornada. De esta forma, debió cancelar una entrevista en CNN y su presencia en el Gobierno Informa sobre permisología.

De esta forma, durante la tarde del jueves en La Moneda coordinaron la salida comunicacional para la mañana de hoy. Incluso, se evaluó la posibilidad de que el Presidente hiciera el llamado público a los ministros y transmitiera la información en medio de la develación de la placa del Cesfam y SAR Belloto Sur de Quilpué.

Incluso, asesores de palacio transmitieron a La Tercera que el Mandatario endurecería el tono durante su punto de prensa. Pero finalmente fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien salió a explicar la información.

La respuesta de los ministros

La jefa de gabinete fue la primera en responder. “Ayer (jueves) el Presidente efectivamente nos dijo que hiciéramos una evaluación, una nueva evaluación de cómo habían sido estas reuniones, que nosotros conocíamos mejor que nadie cómo se habían desarrollado”, dijo Tohá, quien, de todas formas, no cambió su versión: “Nosotros seguimos sosteniendo que aquí no hay ninguno de los requisitos, elementos del lobby, por eso no la vamos a inscribir”, planteó.

El día de furia de Boric con sus ministros por el enredo de citas con Zalaquett. En la imagen, el titular de Agricultura, Esteban Valenzuela.

El resto de los ministerios tomaron un camino diferente. Desde Economía dijeron que “en atención a la solicitud del Presidente hacia los ministros que sostuvieron reuniones en la casa de Pablo Zalaquett, de evaluar la necesidad de registrar dichos encuentros en la plataforma Infolobby, el ministro de Economía ha decidido incorporar el encuentro del 13 de noviembre de 2023 en dicha plataforma. El ministro ha decido también a futuro registrar todas las reuniones, sin importar el objeto del encuentro, en la plataforma Infolobby”.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente tomaron la misma decisión. “En línea con lo ya anunciado el día miércoles, el Ministerio del Medio Ambiente decidió registrar de ahora en adelante en la plataforma Infolobby todos los encuentros en los que haya participado la ministra Maisa Rojas sin distinguir el propósito de estos. A partir de la solicitud del Presidente de evaluar la necesidad de registrar los encuentros con Pablo Zalaquett, hemos decidido también realizar su registro”, informaron desde la cartera de Rojas.

En Cancillería informaron algo similar. “Ayer el ministro conversó con el Presidente, y en aras de la transparencia y para no seguir profundizando esta polémica, ha decidido registrar en la plataforma lobby el encuentro del que participó. Si bien no es algo que exija la ley, por la naturaleza misma de la cita, nunca ha tenido ningún inconveniente con que se sepa que participó de este encuentro”, respondieron oficialmente desde Minrel.

Mientras que en Agricultura dijeron que “efectivamente el Presidente Boric llamó a los seis ministros que se reunieron con Zalaquett a evaluar si estas reuniones deben ser registradas. El ministro Esteban Valenzuela y su equipo evaluaron la pertinencia de registrar la reunión en la plataforma, y aunque no hay ilegalidad alguna, se decidió subir el encuentro a la plataforma”.

En el caso de Jeannette Jara, por último, desde su equipo transmitieron que “declarará las tres reuniones sostenidas en la casa de Zalaquett”.

Pese a eso, al giro de los ministros en la estrategia, la normativa actual establece un plazo de 10 días hábiles siguientes al mes en que ocurrió la reunión para registrarlas por Ley de Lobby. De esta forma, todas las inscripciones tardías que hicieron los secretarios de Estado están fuera del tiempo que establece la legislación.

Ahora resta que la Contraloría se pronuncie al respecto, una vez que los ministros hagan llegar sus informes con las explicaciones correspondientes.