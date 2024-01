El registro de las audiencias de lobby de Pablo Zalaquett: 54 desde 2016 y solo tres en los últimos tres años

Los últimos días de Pablo Zalaquett Said (61), ex alcalde de Santiago y La Florida, han sido intensos. Desde que salieran a la luz las reuniones a puertas cerradas que mantuvo con ministros, senadores y dirigentes gremiales, no se despega de su celular y su WhatsApp no para de sonar. El lobista que está en el ojo del huracán recibe al menos 120 mensajes diarios y hablar con él se vuelve difícil.

Hace ocho años fundó PZ Comunicaciones, una consultora boutique de asuntos públicos en la que trabaja con tres periodistas. Su vida laboral es descrita en la página de la agencia así: “En 1993 fundó y presidió la Fundación Generación Empresarial, la que llegó a ser el referente más importante en Chile para el impulso del espíritu corporativo y la responsabilidad social. Dentro de su experiencia en el mundo de las comunicaciones, destaca su cargo de director del Diario Financiero; asesor gremial y comunicacional de la Cámara Nacional de Comercio; y socio director de Hill & Knowlton Captiva en Chile, una de las más prestigiosas agencias de comunicaciones estratégicas a nivel nacional e internacional”.

Los encuentros en el departamento de Zalaquett comenzaron a finales de 2019 por el “estallido social”, y luego siguieron por la pandemia y el debate constitucional. De hecho, la última reunión ocurrió a mediados de diciembre. A sus cercanos ha señalado que ninguno de los invitados a reunirse con los ministros eran sus clientes, pero reconoce que a partir de ellas las empresas le han pedido más informes y charlas.

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, reiteró a Pulso que los las reuniones debieron ser inscritas y dijo “nos preocupan las barreras de información y de entrada que constatamos al conocer este caso”.

A raíz de la polémica, Pulso solicitó a la entidad recopilar todas sus audiencias registradas en la plataforma de lobby. Según el reporte, el ex jefe comunal registró 54 audiencias de lobby entre el 14 de marzo de 2016 y el 20 de julio de 2023. En estos siete años, el ex jefe comunal se ha reunido con alcaldes, ministros, subsecretarios, intendentes, concejales y secretarios regionales ministeriales. Pero también con entidades regulatorias como el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Algunas de las reuniones han servido para que sus clientes pudieran conversar directamente con autoridades en un trabajo de relacionamiento público, y en otras su labor ha sido abordar asuntos más complejos.

Según el listado de reuniones, Zalaquett ha asesorado a Easton Inmobiliaria Industrial por su proyecto de Easton Oulet Mall Temuco; Vías Chile por la ampliación de la ruta a Talagante; DG Medios por el Proyecto Arena Panamericanos 2023; Corporación Club Palestino para abordar el conflicto con Israel y la Asociación de Operadores, Fabricantes e Importadores de entretenimientos Electrónicos (Fiden) por la regulación a las máquinas tragamonedas.

El cambio de gobierno derivó en que Zalaquett no mantuviera un constante ritmo en sus reuniones con autoridades como lo venía haciendo y finalmente registra sólo tres reuniones en los últimos tres años. En 2023 fueron solo dos, ambas con la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, a favor de Adclean, empresa que desarrolla productos de limpieza y desinfección. Una de ellas está en el reporte del Consejo para la Transparencia, en julio de 2023. La otra está en infolobby, de enero de 2023.

“La solicitud de reunión a través de la Ley de Lobby tuvo como motivo presentar a AdClean, empresa B dedicada a la producción de distintos productos de limpieza y desinfección, para llevar a cabo un piloto sin costo, para probar su nuevo producto denominado destructor de olores. Dicho piloto consistió en probar el producto en un camión de recolección de residuos sólidos. Sin embargo, la empresa decidió no proseguir con la iniciativa”, respondió la alcaldesa Camila Merino.

La otra cita de los últimos tres años que registra Zalaquett es con la alcaldesa de Santiago Irací Hassler, en agosto de 2021. El reporte del Consejo para la Transparencia consigna lo siguiente: “Conversación sobre gestiones anteriores y desafíos futuros para el municipio de Santiago en su calidad de ex Alcalde”.

En sus reuniones, el lobista ha dialogado asuntos complejos. El 27 de agosto de 2018, Zalaquett se reunió con el entonces, subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme. En esa oportunidad, acudió al encuentro en representación de la sociedad salmonera Inversiones Pelicano (familia Stengel) y el acta oficial consignó: “Conocer y aclarar la interpretación de la preferencia legal de las relocalizaciones, en particular el plazo de vencimiento de 3 años de dicha preferencia, contados desde la entrada en vigencia de la ley de la materia”. “Presenta su preocupación sobre unas solicitudes de ECMPO (Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios) que estaría superpuesto sobre terrenos privados”, agrega el registro.

El proyecto pretendía producir 5.800 toneladas de salmones al interior de la Reserva Nacional Kawésqar, en una concesión de 13,9 hectáreas, mediante la utilización de 16 balsas jaulas cuadradas. El 26 de abril de 2023, el Tribunal Ambiental de Valdivia dejó sin efecto su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y hoy el caso está en la Corte Suprema.

Otras gestiones han sido más sencillas. El 2 de abril de 2018, el presidente de Entel Juan Hurtado y el gerente general Antonio Büchi se reunieron con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, en un “saludo protocolar”. El encuentro fue gestionado por Triangular Integración Estratégica SpA, sociedad de Pablo Zalaquett.

Consultada Entel si sigue trabajando con el lobista, respondió: “Actualmente PZ Comunicaciones junto a Paralelo 7 asesoran a la empresa en temas de gestión territorial y con comunidades en zonas del sur. Las gestiones de lobby de Entel las hace directamente su Gerencia de Regulación y Asuntos Corporativos”.

Ambas consultoras realizan el plan de relacionamiento de Entel en el despliegue de la red 5G desde el Biobio a Los Lagos. Es decir, buscan acuerdos con distintos stackeholders para ingresar a lugares dominados por comunidades mapuche para instalar y mantener las antenas.

Origen

El 16 de abril de 2014, Inversiones y Asesorías Copacabana Limitada, Asesorías e Inversiones Urakai Limitada e Inmobiliaria La Manada Limitada constituyeron Triangular Integración Estratégica SpA. Para Zalaquett, la empresa serviría como el primer vehículo societario para comenzar con sus primeras gestiones de lobby ante autoridades.

Copacabana constituida en 2005 es propiedad de Mónica Zalaquett, su esposo Dieter Garafulic (empresario boliviano) y su hija Nicole Garafulic Zalaquett. Urakai pertenece a Loreto Seguel, ex ministra del Sernam, y su esposo Patricio Rojas. Y La Manada está vinculada a Pablo Zalaquett y su ex esposa peruana Sylvia Bustamante.

En 2014, y luego de unos meses, Urakai deja la sociedad debido a que Loreto Seguel asume otros desafíos personales. Posteriormente, Copabana también se va, luego que Mónica Zalaquett asumiera como subsecretaria de Turismo, el 11 de marzo de 2018.

Luego Katherine Echaiz, periodista fundadora de la revista Velvet, se integró a la sociedad en calidad de socia en 2018. Esto duró poco más de un año, porque Pablo Zalaquett decide postular en las primarias municipales de Chile Vamos por la alcaldía de Vitacura.