Zalaquett sale en defensa de reuniones en su casa con críticas a Enrique Correa y Ossandón

Las reuniones entre autoridades, empresarios y representantes de distintas áreas en la casa del exalcalde y lobista, Pablo Zalaquett (UDI), generaron un flanco al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

A los encuentros en el departamento del exalcalde de Santiago y La Florida -ubicado en Lo Barnechea- acudieron, en distintas fechas, los ministros Carolina Tohá (Interior), ), Jeannette Jara (Trabajo), Alberto van Klaveren (Cancillería), Esteban Valenzuela (Agricultura), Maisa Rojas (Medio Ambiente) y Nicolás Grau (Economía).

Estos dos últimos compartieron en esa instancia con empresarios del sector de la salmonicultura.

Los encuentros despertaron una serie de cuestionamientos no solo de la oposición, sino que también de sectores del propio oficialismo, como el Partido Comunista (PC), considerando que no fueron registrados bajo la Ley de Lobby.

La situación, además, gatilló la molestia del propio Presidente Gabriel Boric, quien esta semana dio un golpe de timón y mandató a los secretarios de Estado que acudieron a la casa del exjefe comunal a revisar si las citas debían ser inscritas. Grau, Valenzuela, Van Klaveren, Rojas y Jara ya efectuaron el trámite.

Tohá, por su parte, dijo que no lo efectuaría.

“Los ministros sabían que no era lobby, están siendo atacados injustamente”

En medio de la ola de cuestionamientos, Zalaquett salió nuevamente a defender los encuentros, y de paso, respondió también a algunos cuestionamientos particulares.

En entrevista con El Mercurio, aseguró que “en ninguna reunión hubo lobby. Le puede preguntar a cualquiera de los asistentes. No hubo gestión de intereses, nunca nadie solicitó alguna petición a algún político”.

Además, detalló que ha realizado más de 40 reuniones entre empresarios y figuras del mundo político, incluyendo a ministros, parlamentarios y alcaldes. “Entre 100 y 120 personas de todos los rubros. En ese ambiente, se presentaban una por una, humanamente. Luego, cada una exponía o explicaba su visión en alguna materia a mediano y largo plazo”, confesó el exalcalde.

Zalaquett transparentó que “ellos no sabían la modalidad. Yo les tenía que explicar cuando los invitaba y al explicarles quedaba claro que no era una actividad de lobby”.

Bajo esa misma línea, manifestó que “los ministros sabían que no era lobby y creo que están siendo atacados injustamente”.

Este mismo argumentó esgrimieron desde La Moneda para respaldar las reuniones. Hace unos días la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), indicó que “no todo diálogo es lobby”. La misma defensa ocupó el titular de Economía.

9 Enero 2024 La contralora (s) Dorothy Perez durante comision en el Senado. Foto: Dedvi Missene

Enrique Correa: “No sé por qué no ha reconocido que vino a mi casa a estos conversatorios”

El exalcalde también abordó el comunicado que emitió la consultora Imaginaccion, la principal empresa de lobby del país -fundada por el exministro de Segegob, Enrique Correa- y que esta semana expresó que estaban “consternados” por la información sobre las reuniones en la residencia de Zalaquett.

“Lamento mucho las palabras de Enrique Correa, a quien estimaba”, dijo, acusando que el propio Correa participó de las reuniones.

“No sé con qué autoridad moral ha podido decir estas palabras. De hecho, de acuerdo a todo lo que lo conozco, no creo que su trayectoria profesional y la de Imaginaccion ameriten dar esta cátedra. Y dado que no hay nada que esconder, como plantean, y como yo lo creo también, no sé por qué no ha reconocido que vino a mi casa a estos conversatorios después de lo ocurrido en el estallido social”, dijo.

También respondió a las críticas del senador de su sector, Manuel José Ossandón (RN) asegurando: “Él nunca estuvo invitado porque cuando se invitaba era a personas del mundo empresarial, políticos e intelectuales que son influyentes para el desarrollo de Chile”.