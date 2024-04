PDG afirma que no votará por el oficialismo para presidir la Cámara de Diputados: “El acuerdo se rompió”

“El partido queda en libre elección”, fue parte de lo resuelto en la comisión política del Partido de la Gente (PDG), luego de que la colectividad sostuviera la noche del domingo una reunión telemática en la cual se definió el curso de acción de los representantes de la tienda para este lunes en la elección de la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Y es que, durante las últimas semanas, las negociaciones entre la tienda y el oficialismo se intensificaron, ya que las fuerzas de gobierno apuntan a poder asegurar que el candidato o candidata del Partido Comunista (PC) logre alcanzar la mayoría absoluta de 78 votos.

Ante este escenario, el PDG decidió rechazar el ofrecimiento del oficialismo para asumir la primera vicepresidencia de la Cámara Baja.

Al respecto, la diputada Karen Medina dijo a La Tercera que “lo que hoy día se nos ofrece es un nuevo acuerdo. Es una vicepresidencia y es una presidencia para el próximo periodo, lo que no es malo. Si uno lo evalúa, tenemos más cargos que lo que tenía el acuerdo original. Pero las bases deciden que no, que no vamos a ceder, que esa fue siempre la postura”.

“El acuerdo se rompió”

Cabe recordar que en 2022 se gestó un acuerdo entre las fuerzas del gobierno, el Socialismo Democrático y el PDG para definir las presidencias de la Cámara Baja durante el periodo 2022-2026, cargo que debería finalizar al término de ocho meses, y donde se especificó el siguiente orden: PPD, PC, DC, PDG, FA y PL.

Respecto a los turnos, inició liderando la corporación el diputado PPD Raúl Soto, debiendo ser sucedido por la diputada PC Karol Cariola. Sin embargo, esta última no logró los votos necesarios, por lo que se hizo un enroque con el PL, asumiendo en noviembre de 2022, el diputado Vlado Mirosevic.

Tras terminar su ciclo, debía ser electo un candidato de la tienda comunista, lo que nuevamente no ocurrió, asumiendo en julio de 2023 el diputado DC Ricardo Cifuentes, quien concluye el periodo pactado este lunes.

En este contexto, el PC reclama que se cumpla lo que se concertó en el acuerdo administrativo, misma situación que exige el PDG, tienda que, por el orden establecido inicialmente, demanda que uno de sus representantes llegue a liderar la testera para el cuarto periodo correspondiente.

Al respecto, la diputada Medina remarcó que “nosotros mantuvimos por dos años un acuerdo, que nos costó el desarme de la bancada y que al final nosotros hemos cumplido siempre la palabra y es lo que pedíamos hoy día. Así es que no, se rompió el acuerdo, el Partido de la Gente no va a seguir en ese acuerdo. Se rompió y ya no vamos a votar por el oficialismo”.

Agregó además que “lamentablemente hoy día el oficialismo, el Partido Comunista, veló por sus intereses de grupo partidario, y finalmente no quiso respetar un acuerdo, que era la presidencia para el Partido de la Gente”.

En torno al referido acuerdo, la parlamentaria PDG calificó como “muy compleja” la votación que se realiza cada ocho meses, precisando que “divide a quienes son minorías” y que las peticiones del gobierno o las ofertas surgidas desde la oposición “muchas que ni siquiera se cumplen”.

“Al final se va enlodando el ambiente, que debiera ser grato para poder discutir con altura de miras en esta negociación. Es un ambiente muy desagradable, se contradice con nuestro propio reglamento interno, que dice que se debe elegir al inicio del periodo legislativo un presidente por los cuatro años, no que lo estemos votando cada ocho meses. Entonces la irregularidad en la interna del funcionamiento deja mucho que desear”, enfatizó.

Asimismo, la legisladora vislumbró como “incierto” el panorama para la jornada de este lunes, adelantando que al PC “varios parlamentarios les han quitado el apoyo de manera individual”.

“Esos votos estaban dudosos y lo más probable es que voten en la derecha o definitivamente no voten y al final esto se tenga que definir en segunda vuelta. Yo creo que va a estar complejo el escenario, pero finalmente hay que decidir una elección para la mesa, entonces va a tener que ser por mayoría simple”, sostuvo.

“Con la oposición no tenemos ninguna conversación formal”

Luego de que el diputado Rubén Oyarzo comunicara hace una semana su renuncia al Partido de la Gente, la colectividad quedó representada en la Cámara Baja únicamente por los diputados Gaspar Rivas y Karen Medina.

Precisamente, en el punto de prensa del pasado 8 de abril, Oyarzo sostuvo que “la carta más seria para presidir la Cámara” es la diputada Joanna Pérez de Demócratas. No obstante, Medina recalcó que no ha habido conversaciones formales ni ofrecimientos por parte de la oposición para respaldar a la referida aspirante.

“Nosotros con la oposición no tenemos ninguna conversación. En eso nosotros hemos sido súper claros y súper alineados en que tenemos un acuerdo firmado y que pedimos hasta el último momento que se respetara. A mí no me ofrecieron nada. No tenemos ofrecimiento hasta acá porque no ha habido conversación formal” sentenció.