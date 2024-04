Tras renunciar al PDG: diputado Rubén Oyarzo acusa “maltrato de la colectividad a sus propios parlamentarios”

En un punto de prensa realizado en el Congreso, el diputado Rubén Oyarzo se refirió este lunes a su reciente renuncia al Partido de la Gente (PDG), el cual fue fundado por el excandidato presidencial Franco Parisi en 2019.

“Con fecha de hoy, 8 de abril del año 2024, he oficializado mi renuncia al Partido de la Gente, reafirmando que esta decisión se sustenta en la ausencia de proyecto político, la nula capacidad de la organización y el maltrato de la colectividad a sus propios parlamentarios”.

Así comenzó su discurso el hoy diputado independiente, tras dar a conocer este domingo mediante una entrevista en El Mercurio que llevaba tiempo reflexionando sobre esta medida.

Posado en el podio del hall El Pensador en la Cámara de Diputados, Oyarzo siguió con sus palabras: “Desde el inicio de mi gestión he sido un defensor de la democracia, de la eficiente función de las instituciones, de la seguridad y el cuidado de la gente, representando al Partido de la Gente incluso en momentos donde éste decidía inexplicablemente retarse de estar”, agregó.

En esa línea, apuntó a los líderes de esa colectividad, que es presidida por Luis Moreno. “Lamentablemente quienes hoy dirigen el partido han tomado decisiones erráticas, se han aislado, como parlamentarios no han aislado, demostrando que no tienen conducción organizacional. Chile no conoce sus propuestas porque el Partido de la Gente no las tiene”, acusó.

“En estos dos años he levantado junto a otros parlamentarios una serie de propuestas que apuntan al bienestar y la tranquilidad de las personas, como la necesidad de contar con la presencia militar en la Región Metropolitana y en las comunas afectadas por la delincuencia, la que fue cuestionada en un principio, pero que ha ido ganando adeptos. Incluso con bastante fuerza en el mismo oficialismo y alcaldes del distrito al que represento, lo que deja en evidencia que nuestras ideas van en el sentido correcto”, agregó el diputado.

Para finalizar su discurso sobre este tema, señaló: “Estoy convencido y dispuesto a lograr y construir un nuevo centro político que le ofrezca a Chile un proyecto de país serio, estable y seguro”.

Respaldo a Pérez para presidencia de la Cámara

El diputado también se refirió a la futura mesa directiva de la Cámara Baja, la cual será electa el próximo 15 de abril.

Para dicha elección hay un fuerte cruce entre el oficialismo y la oposición sobre quién debiera llegar a la testera. Esto, porque el oficialismo defiende que la presidencia en esta ocasión le corresponde al PC -a raíz de un acuerdo suscrito en 2022- pero desde el Partido de la Gente (PDG) aseguran que sería el turno de uno de sus representantes.

Tras su renuncia a la colectividad, Oyarzo señaló que “hoy día por todo lo que estoy diciendo del Partido de la Gente, me es complejo votar por un partido político que no tiene organización ni ideas políticas”.

Bajo ese marco, sostuvo que “la carta más seria para presidir la Cámara” es la diputada Joanna Pérez de Demócratas.