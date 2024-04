Fuerte desmarque de Carmona a dichos de Hugo Gutiérrez: “La opinión del PC la entrega la dirección del partido, que encabezo yo”

El timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, tomó distancia de las declaraciones de su correligionario, el exdiputado Hugo Gutiérrez, quien sugirió que la colectividad debe tomar distancia del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En una reciente entrevista radial, el también exconvencional aseguró que a veces le gustaría que su partido no fuera parte de las fuerzas oficialistas.

Esto, medio de los dichos cruzados entre el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) -tras el anuncio de su formalización- y autoridades del Ejecutivo, como las ministras del Interior Carolina Tohá y de la Segegob, Camila Vallejo, también militante del PC.

“Mi partido es parte de este gobierno; yo digo con mucha claridad, a veces me gustaría que no lo fuera, me gustaría que tomara distancia de este gobierno”, dijo Gutiérrez en radio Agricultura.

El exdiputado Hugo Gutiérrez (PC). Foto: Pablo Ovalle Isasmendi / Agencia Uno.

En medio de la reunión del oficialismo y la DC por la búsqueda de acuerdos de cara a las elecciones municipales de octubre, Carmona fue consultado por el llamado de su compañero de filas.

“El partido tiene una dirección totalmente autorizada, que me toca encabezar. Él es parte de esa dirección, creo que es el nivel de opiniones que no he conocido ninguna otra, (y) tienen que hacerse saber en los espacios que están para estos temas”, respondió el presidente comunista.

Y luego aclaró que “la opinión formal y oficial del Partido Comunista la entrega la dirección del partido, que encabezo yo”.

Asimismo, Carmona recalcó que “no me parece contribuyente un debate, por más que algunos lo consideren legítimo o no, de esa envergadura, hacerla a través de los medios, o a través de las redes. Eso relaja mucho los temas de fondo que se están hablando”.