Piñera se inclina por una primaria presidencial amplia con Sichel incluido

Es un tema que le inquieta y quiere que se resuelva de la mejor manera posible. El Presidente Sebastián Piñera está atento a los pasos que sigan el ministro de Defensa, Mario Desbordes, y el presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel.

Ambos están preparando el camino para ser candidatos presidenciales en las elecciones primarias de Chile Vamos, y sus salidas, afirman en sus entornos, son inminentes. El Mandatario ha hablado con ambos y, según fuentes de gobierno, les ha transmitido que le avisen con tiempo la fecha concreta en que saldrán de sus puestos, la que se espera sea en enero próximo.

En el gobierno afirman que el Jefe de Estado quiere que, si así lo deciden, ambos renuncien a sus cargos juntos e, idealmente, que lo hagan en la semana del 11 de enero, que es cuando se vence el plazo para que autoridades dejen sus cargos para ser candidatos a constituyentes. De esta manera, afirman las mismas fuentes, se produciría una sola modificación en el gobierno.

En La Moneda transmiten que el Presidente sigue de cerca las encuestas sobre las cartas presidenciales y que, incluso, maneja sus propios sondeos internos, los cuales revisa con el Segundo Piso a cargo de Cristián Larroulet. En ese sentido, en Palacio afirman que si bien Piñera no ha marcado preferencia por ningún candidato del bloque, apuesta a que haya primarias en las que participen todos, incluido Sichel, y que así lo ha transmitido a su entorno. Esto, porque una de las metas del Jefe de Estado es entregar la banda presidencial a alguien de la coalición.

De hecho, este punto lo conversó Desbordes junto a las otras cartas presidenciables del sector, Evelyn Matthei y Joaquín Lavín, en una reunión que sostuvieron el jueves, según consignó El Mercurio, en la casa de la alcaldesa de Providencia.

Ahí, junto con acordar que no habrá fuego amigo entre ellos, discutieron sobre la necesidad de desplegarse para apoyar a todos los candidatos en las elecciones municipales, gobernadores y constituyentes. Y, además, hacer una primaria en la que participen todos, incluso, que vayan los dos candidatos UDI a esos comicios.

Consultado al respecto, el ministro Desbordes dijo a La Tercera que “a mí me encantaría que Sebastián Sichel -si decide ser candidato- esté en la primaria de Chile Vamos y los partidos tenemos que invitarlo”.

De todas formas, recalcó que “el partido tendrá que definir en su momento. Hoy día soy ministro de Defensa dedicado 100%, pero ningún liderazgo del sector se puede restar para apoyar a Chile Vamos”.

Por su parte, Matthei indicó que “tanto Mario como Joaquín, y espero yo también, podemos aportar y de seguro habrá alguna figura potente en Evópoli, como Felipe Kast o quien ellos definan, y más de algún independiente, como Sebastián Sichel, que también pueden aportar a este gran esfuerzo que tenemos como sector”.

Hoy, en tanto, el senador Felipe Kast se reunió con Matthei para conversar, según dijeron, “de contingencia política”.

“Desde Evópoli vamos a competir en las presidenciales y, por lo tanto, hemos acordado poder tener un debate en las primarias basado en las ideas, en las propuestas de futuro y con fair play”, dijo Kast.

En el entorno de Matthei afirman que la alcaldesa se ha reunido en otras oportunidades con Kast para abordar el escenario político. Asimismo, agregan que lo que más le preocupa a ella es la definición que haga la UDI respecto de cómo se definirá al abanderado del partido, ya que ella aspira a ir a la primaria del bloque, un tema que también les planteó el jueves a Lavín y a Desbordes.

De hecho, una buena señal para ella fue que el domingo Javier Macaya ganara la presidencia del partido, pues es partidario de que vayan todos a primarias, incluidas las dos cartas UDI. “No descarto ningún mecanismo (para definir la candidatura presidencial)”, dijo en Mesa Central.

¿Salida en diciembre de Desbordes?

En RN aumenta la presión para que el titular de Defensa deje el gabinete y salga cuanto antes por dos razones: una, para que ayude a ordenar y a reimpulsar el partido y, en segundo lugar, para que se despliegue en los comicios que vienen.

La idea de que ordene la colectividad también es un tema que les interesa a La Moneda y al Presidente.

Si bien en un inicio Desbordes dijo que iba a evaluar en marzo cuándo salir del gabinete, lo cierto es que las fechas se adelantaron y pretende, según su entorno, salir durante las primeras semanas de enero. Un factor que podría adelantar su renuncia aún más es el consejo general de RN, programado para el 19 de diciembre, pero que se podría aplazar a fines de diciembre o principios de enero.

En esa instancia, varios dirigentes esperan proclamarlo como candidato presidencial como ya lo hizo el Consejo Regional de Coquimbo, lo que le deja poco margen para seguir en el gabinete.

Desbordes -además- comenzó a sumar el apoyo del PRI, que en un inicio se mostró a favor de la candidatura de Sichel, sin embargo, esas relaciones se “enfriaron”.

Como sea, Desbordes está evaluando día a día su situación y podría salir justo después de que lo proclame el consejo general.

El diseño es que el ministro salga solo del cargo y no cuando lo haga el resto de las autoridades. Esto, con miras a marcar un hito político.

En el caso de Sichel, en su entorno afirman que no ha vuelto a conversar del tema de su eventual candidatura presidencial con Piñera y que lo hará cuando tome una decisión definitiva. El presidente de BancoEstado sigue evaluando si es que renunciará en enero y que es una determinación que zanjará este mes. Para él, agregan, es clave que existan garantías de que lo dejarán ir a una primaria de Chile Vamos.

Sobre la reunión del jueves entre presidenciables, Sichel señaló que “no me parece raro que no me invitaran, porque yo no he dicho que quiero ser candidato, ellos sí. De todas maneras, es una buena señal”.

En medio de este debate, además, volvieron a surgir voces en el sector que piden que José Antonio Kast también se sume a las primarias de Chile Vamos. “Invitamos a participar a José Antonio Kast y a Republicanos”, dijo el senador UDI Iván Moreira.