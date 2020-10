Plebiscito: Cámara reduce requisitos para independientes

De forma casi unánime, la sala de la Cámara despachó este miércoles al Senado el proyecto -impulsado por un grupo transversal de legisladores y apoyado por el gobierno- que busca flexibilizar los requisitos que tienen los independientes para postular a una eventual convención constitucional o convención mixta.

Por 144 votos a favor, uno en contra -del diputado del Partido Republicano Ignacio Urrutia- y dos abstenciones, de Sergio Bobadilla (UDI) y Jorge Rathgeb (RN), la corporación aprobó la iniciativa en los mismos términos en que había sido ratificada por la Comisión de Constitución.

En ese sentido, se visó disminuir de un 0,4% a un 0,2% de los electores que votaron en la elección parlamentaria anterior el número de patrocinios que requerirán quienes no militen en un partido político para inscribir sus candidaturas, en caso de que en el plebiscito triunfe el Apruebo.

Asimismo, el texto, que ahora debe ser revisado en su segundo trámite por el Senado, rebaja de un 1,5% a un 0,5% el total de firmas exigibles cuando se trate de una lista de independientes. Y, a su vez, permite al Servicio Electoral validar patrocinios con firma electrónica a través de la Clave Única que otorga el Registro Civil.

Las facilidades habían sido solicitadas por los propios movimientos de independientes, que acusaron que las condiciones provocadas por la pandemia podrían dificultar sus posibilidades de competir en los comicios fijados para abril.

Sin embargo, algo que no se concedió y que fue rechazado por la Cámara fue una indicación opositora que buscaba que los independientes pudieran hacer pactos con partidos, enmienda que fue desechada por 45 votos a favor, 85 en contra y 18 abstenciones. Esto fue lamentado por sus impulsores, como Giorgio Jackson (RD), quien acusó una victoria “pírrica” de los independientes. “La pregunta clave a responder en el Senado es: ¿Se buscan facilidades para presentar candidaturas independientes o para que estas sean realmente electas? Bueno, el proyecto como va hasta ahora sólo permite inscribirlas, pero es muy difícil que logren conseguir un escaño”, advirtió.

Asimismo, se desestimó una indicación impulsada por Jaime Mulet (FRVS) que buscaba que pudiera incluirse en pactos de independientes a candidatos que militen en partidos que no están constituidos legalmente en un distrito particular, los que no podrán competir y estarían en un “limbo”. Así, el parlamentario hizo reserva de constitucionalidad al considerar que se estaba haciendo una discriminación arbitraria.

Desde el gobierno, el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, valoró la aprobación de la iniciativa y destacó que está con urgencia suma, por lo que debería ser despachada en máximo 15 días.