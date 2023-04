Presidenta del PS cuestiona gestión de Hassler y afirma que “ha permitido el descontrol” que se ve en Santiago

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, cuestionó esta jornada la gestión de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, militante del Partido Comunista.

En conversación con el matinal televisivo de Mega, Mucho Gusto, la timonel del PS comentó la manifestación que vecinos del barrio Matta Sur realizaron en contra de la alcaldesa cuando acudió a la Cuarta Comisaría de Carabineros para expresar sus condolencias por el asesinato del cabo primero Daniel Palma.

“La alcaldesa fue mal recibida, no estoy de acuerdo con eso, pero tampoco creo que sus palabras digan ‘tenemos que preocuparnos, tenemos que hacer una mesa, tenemos que hacer esto’. Ella es la alcaldesa de Santiago, ella ha permitido el descontrol del comercio en el Paseo Ahumada”, señaló Vodanovic.

“Mi oficina está a una cuadra de ahí. A las tres de la tarde hay bandas tocando música, hay gente vendiendo fritangas, hay gente vendiendo cosas en la calle y ese descontrol que se ve en la ciudad, esa suciedad que tiene Santiago Centro no puede ser. A la alcaldesa le creo que esté preocupada y lamente lo que ocurre, porque creo que es una buena persona, pero ella es la alcaldesa de la capital metropolitana y tiene que tomar medidas. No puede seguir diciendo cosas, dando señales, las señales no bastan; medidas concretas y oportunas”, sostuvo.