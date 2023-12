Presidente Boric tras aprobación de 48 leyes en materia de seguridad: “Es la cifra más alta desde el regreso de la democracia”

El Presidente Gabriel Boric respondió durante este sábado una serie de preguntas que le fueron realizadas por sus seguidores de Instagram, a través de un video publicado en sus redes sociales, donde abordó distintos temas relativos a su gestión y gustos del cargo.

El mandatario contextualizó que hace unos días, dejó la posibilidad de que sus más de un millón 600 mil seguidores que posee en la red social de Meta envíen sus comentarios, críticas, dudas y saludos a través de una caja de comentarios, los que fueron abordados por un nuevo capítulo de “Presidente en Línea”.

En ese sentido, el Mandatario se refirió a los que considera los logros que ha tenido su gestión este 2023, que fue una de las consultas hechas por un seguidor. “Hay varios logros, pero no hay que ser autorreferentes ni complacientes. Nos quedan dos años de gobierno y estoy muy motivado para sacar más cosas adelante. Ahora puedo mencionar las 40 Horas, el aumento del sueldo mínimo que va a llegar a 500 mil pesos. Me alegra mucho y me emociona la Ley TEA. También el Plan Nacional de Búsqueda, que repara una deuda que tenemos como sociedad con quienes lucharon por un Chile distinto, más justo”, respondió.

Entre otras materias, también se refirió al aumento que experimentó la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES), conocida como “la juna”, que de manera progresiva, este año alcanzó los $42 mil y $44 mil a los estudiantes de la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

En materia de seguridad, también fue requerida la primera autoridad por uno de los usuarios de Instagram, quien le preguntó que “¿cuándo realmente va a hacer algo realmente con la justicia y la delincuencia?”.

En este punto, el jefe de Estado, destacó la aprobación de 48 leyes en materia de seguridad, lo que “es la cifra más alta desde el regreso de la democracia”, dijo. Y añadió la Política Nacional contra el Crimen Organizado, el Plan Calles Sin Violencia y la entrega de vehículos a Carabineros. También hizo mención de la aprobación de la Fiscalía Supraterritorial y el aumento en el Presupuesto 2024 en la materia, que aumentó en un 5,7%.

“Sé que todos estos datos y números, parecen insuficientes, cuando vemos un delito de alta connotación pública, A la delincuencia tenemos que combatirla todos los días, así que sepan que es de nuestras prioridades como la de ustedes”, afirmó Boric.

Economía y pensiones

El Mandatario también abordó consultas relativas a su gestión en materia económica.

“Cuando asumimos, las predicciones respecto a la economía eran tremendamente negativas”, señaló.

Y agregó: “sin embargo, logramos evitar todos los pronósticos catastróficos y nos fue mucho mejor de lo esperado. En el último trimestre, 11 de las 16 regiones registraron crecimiento en su PIB. También logramos controlar la inflación: hoy está en el orden del 4,5%, llegando seguramente el próximo año a la meta del Banco Central de 3%. ΕΙ próximo año va a ser de crecimiento, de despegue. Por eso creamos el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, porque sé que en materia de empleo y crecimiento, Chile puede más”.

En ese sentido, comprometió los esfuerzos del gobierno por aumentar en estos ámbitos.

Respecto a cuándo aumentarían las pensiones en el país, el Presidente Boric señaló que la reforma al sistema fue ingresada “hace harto tiempo”, pero que “ha costado llegar a un acuerdo, pero no se puede seguir esperando”.

“Esperamos que durante enero se vote en la Cámara de Diputados, con acuerdo con la oposición”, planteó y añadió que el compromiso del gobierno es aumentar la Pensión Garantizada Universal en al menos $250 mil, “pero que además haya componentes de solidaridad que permitan que quienes están en situación más complicada o siendo discriminados, como por ejemplo las mujeres por el sistema, puedan tener derecho a una pensión justa”.

Redes sociales y gustos del cargo

El Presidente Boric también abordó los memes con su imagen y la apodo “callampín bombín” que se viralizó en la última jornada en redes sociales, en relación a una presunta ausencia de alguna declaración suya frente a un hecho de connotación social.

Al respecto, dijo que “cada vez que lo leo y sus variantes, la verdad, me dan harta risa. Me encanta cómo se dio vuelta, cómo lo han utilizado. Siempre digo que si uno no se ríe de sí mismo es un amargado, así que hace bien un poquito de ironía sana en la vida”.

También tuvo tiempo para responder a un seguidor que le preguntó por las cosas que más y menos le gustan de ser Presidente de la República.

“Esto es paradójico”, inició, “pero lo que más me gusta es la posibilidad de conocer gente distinta y conectarse con las diferentes identidades de nuestro pueblo. Y eso cuando estoy en terreno es demasiado notorio y es muy enriquecedor,, yo por lo menos, aprendo mucho y va modificando mi brújula, ajustándola de alguna manera”.

Respecto a las cosas que no le gustan del cargo, Boric manifestó que “es que uno nunca puede estar realmente solo. Hay veces que uno necesita parar para pensar, reflexionar”.

“Las peleas propias de la política son muy desgastantes, pero en general, mi experiencia más de motivación. Los dos años que me quedan los voy a abordar con mucha energía”,

El Mandatario cerró el espacio, asegurando que dado que fueron muchas las preguntas que le llegaron, existiría un nuevo espacio para responder en un nuevo “Presidente en Línea” y agradeció el “espíritu crítico” como también las muestras de apoyo.