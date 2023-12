Arzobispo Chomalí por polémico tuit de delegada Martínez sobre la Iglesia: “Espero haya cambiado su modo de pensar y hacer política”

El arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí se refirió nuevamente al tuit publicado en 2018 por la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez (CS). “Ese tuit me llegó hace dos días y sigue en las redes”, advirtió.

“Me pareció gravísimo lo allí planteado, toda vez que venía llegando de una zona donde se han quemado varias iglesias y el trauma para la comunidad, el vecindario y toda la sociedad, es enorme”, dijo aludiendo a su llegada a Santiago, luego de dejar el arzobispado de Concepción.

La autoridad eclesiástica afirmó que “frente a algo así no puedo quedar indiferente, porque nos deja en la más absoluta indefensión frente a una persona que tiene gran autoridad”.

La delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez. Foto: Víctor Huenante / Agencia Uno.

“Además, que deja la impresión que los ideales políticos de una sociedad sin religión, que pueden ser legítimos, se resuelven con la violencia más descarnada. Espero haya cambiado su modo de pensar y hacer política. Debo reconocer que ese tuit me chocó porque cosas así no se dicen ni en broma”, agregó en entrevista con el medio Ex-Ante.

El arzobispo, además, fue consultado sobre si cree que existe una animadversión en particular desde el Frente Amplio hacia la Iglesia. “Veo que hay un grupo de personas que ven todo lo que tiene que ver con lo religioso y en la Iglesia en particular un obstáculo a la libertad individual, que se desentiende totalmente del reconocimiento de una verdad objetiva que estamos llamados a vivir para lograr una vida auténticamente humana. Detrás de ese tuit hay una concepción antropológica que saca a Dios del horizonte social y cultural y se pone el propio hombre como centro de la historia y del futuro, aduciendo, además, superioridad moral. Ese esquema en todo el mundo ha fracasado”, respondió.

Las críticas de Chomalí al tuit de Martínez y al respuesta de la delegada

En la publicación de Martínez -realizada en 2018- la autoridad regional escribió: “si quiero prenderle fuego a algo, que sea a la Iglesia y a la Constitución de Pinochet”. Cinco años después, Chomalí le respondió a través de X un escueto mensaje: “Que Dios la bendiga, Constanza”. Ante esto, Martínez agradeció al arzobispo y le deseó felices fiestas.

No obstante, la interacción entre ambos no terminó allí. En una carta publicada en El Mercurio, Chomalí explicó que “este mensaje aunque haya sido escrito hace cinco años, sigue en las redes e incita al odio, ofende a los católicos y a quienes ven en la experiencia religiosa un bien para la sociedad”.

Posteriormente, la militante de Convergencia Social fue consultada sobre el tema en una actividad del programa del gobierno, denominado como Verano Seguro. Allí Martínez explicó que “este es un tuit bien antiguo, de hace 5 años, lo había hablado cuando asumí el cargo hace más de 2 años. Hace alusión a una canción de un artista nacional que se llama Alexander Andwanter, de una canción que se llama ‘siempre es viernes en mi corazón’, que recomiendo mucho que la escuchen”.

La autoridad metropolitana afirmó además que la pieza musical “tiene una crítica importante a la política, al Congreso y también a las instituciones eclesiásticas respecto al trato que se le ha dado a la población homosexual y de las disidencias sexuales” y que escribió el tuit el día en que se declaró inconstitucional la ley que prohibía el lucro en las universidades y en la educación en general.

“Si ustedes revisan mi experiencia política, lo que he hecho en estos dos años, pero también lo que he hecho en mi experiencia política como dirigente estudiantil, es siempre velar por las manifestaciones pacíficas. Lo he demostrado, he demostrado que no creo en el camino de la violencia y además, tengo un profundo respeto por todas las creencias”, añadió.