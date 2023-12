Delegada Martínez responde a críticas de Chomalí por antiguo tuit sobre prenderle fuego a la Iglesia

La delegada de la Región Metropolitana, Constanza Martínez (CS), respondió este viernes a las críticas que le hizo el Arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, a raíz de un tuit que publicó en 2018 y que dice “Si quiero prenderle fuego a algo, que sea a la Iglesia y a la Constitución de Pinochet”.

En plena Navidad, cinco años después, Chomalí respondió a la publicación que hizo la delegada presidencial y escribió: “Dios la bendiga Constanza”, le contestó Chomalí en esa misma red social, cinco años después de la fecha de publicación.

Y este jueves el arzobispo salió a explicar por qué decidió responder al post de la delegada. “Este mensaje, aunque haya sido escrito hace cinco años, sigue en las redes e incita al odio, ofende a los católicos y a quienes ven en la experiencia religiosa un bien para la sociedad”, señaló.

Además, Chomalí hizo un llamado a la delegada Martínez a que “vaya a conocer la inmensa labor social que realiza la Iglesia”. “Estoy seguro de que en vez de querer quemarlas las va a querer cuidar y promover”, aseguró.

Martínez se refirió al tema esta mañana durante una actividad del programa Verano Seguro y dijo que “este es un tuit bien antiguo, de hace 5 años, lo había hablado cuando asumí el cargo hace más de 2 años. Hace alusión a una canción de un artista nacional que se llama Alexander Andwanter, de una canción que se llama ‘siempre es viernes en mi corazón’, que recomiendo mucho que la escuchen”.

Y enfatizó que la canción “tiene una crítica importante a la política, al congreso y también a las instituciones eclesiásticas respecto al trato que se le ha dado a la población homosexual y de las disidencias sexuales”.

Martínez aclaró que escribió el tuit el día en que se declaró inconstitucional la ley que prohibía el lucro en las universidades y en la educación en general, “una demanda que varios de nosotros hemos peleado a lo largo de nuestra historia política”. “Y en eso también ser bien franca, si ustedes revisan mi experiencia política, lo que he hecho en estos dos años, pero también lo que he hecho en mi experiencia política como dirigente estudiantil, es siempre velar por las manifestaciones pacíficas. Lo he demostrado, he demostrado que no creo en el camino de la violencia y además, tengo un profundo respeto por todas las creencias”, añadió.

Antes de finalizar y respecto a si ofendió a los creyentes, como señaló Chomalí, la autoridad metropolitana sostuvo que “vengo de un ambiente que también es de mucho respeto a las distintas creencias y creo que mis hechos ya han dado cuenta de eso. Un tuit respecto a una canción me parece que no representa lo que he hecho ni lo que soy”.