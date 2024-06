Arzobispo Chomalí en liturgia ecuménica por Palestina: “El aparato internacional no ha sido capaz de imponer el derecho y la justicia”

Este domingo se llevó a cabo la liturgia ecuménica por Palestina, que fue liderada por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, y el arzobispo ortodoxo de Chile, Sergio Abad, en medio de las conmemoraciones de 76° Nakba.

La ceremonia se realizó este domingo en la Catedral Católica Metropolitana, ubicada en la Plaza de Armas de Santiago; y contó con la participación de autoridades como la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente; la ministra de Obras Públicas, Jéssica López Saffie; y la embajadora del Estado de Palestina en Chile, Vera Baboun.

Baboun dijo en la oportunidad que “el pueblo palestino tiene derecho a justicia, libertad y dignidad también. Pero ¿qué pasa hoy en Gaza después de ocho meses? Es inaceptable. necesita oraciones de nuestro corazón y espíritu. El mensaje de paz necesita que los líderes del mundo trabajen por él”.

Por su parte, la subsecretaria Gloria de la Fuente señaló que concurrió a la cita en representación del Ejecutivo “para manifestar nuestra solidaridad” y reiterar que “es conocida la posición de Chile respecto de la situación que ocurre hoy en día en Palestina, el compromiso del gobierno del Presidente Gabriel Boric por apoyar el cese a las hostilidades, al fuego, a lo que ha ido ocurriendo en ese lugar, que son violaciones flagrantes a los derechos humanos”.

“Nos hemos hecho parte de causas internacionales por la misma razón y por ello nos parece muy importante estar acá, en señal de apoyo del gobierno de Chile y de búsqueda de justicia y de cese a las hostilidades”, agregó.

En tanto, el presidente de la Comunidad Palestina, Maurice Khamis, indicó que “hoy en Palestina se vive un genocidio, es importante visibilizar lo que ocurre, una actividad como esta liturgia es muy relevante para ello”.

Arzobispo Fernando Chomalí plantea “el aparato internacional no ha sido capaz de imponer el derecho y la justicia” por situación de Gaza

Durante la ceremonia, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, reflexionó respecto al llamado de la embajadora de Palestina para una “oración por la paz” y por la concurrencia de distintos sectores del mundo político, diplomático y religioso.

“Me preguntaba por qué hay un gran espíritu de recogimiento en este momento, que tanto lo necesitamos y también me preguntaba por qué en pleno siglo XXI apelamos a las mediaciones de Dios en la tierra, a las iglesias, para pedir por la paz. Las razones son muy claras: porque el hombre y sus estructuras no han sido capaces de detener la guerra injusta, no ha sido capaces de alcanzar justicia para los pueblos más desfavorecidos y más pobres, como el pueblo de Palestina”, agregó.

En ese sentido, el arzobispo planteó que “el aparato internacional no ha sido capaz de imponer el derecho y la justicia” y que “el hombre no ha sido capaz de detener el negocio de las armas, el negocio más espurio de todos los negocios porque genera muerte y lo hace descaradamente, además, en nombre de la paz”.

De paso, Chomalí acusó que tampoco se ha podido “reconocer la inmensa dignidad que posee cada ser humano, pero ha sido capaz de una ambición de poder, de riqueza sin límites. (...) Cómo duele la arrogancia de los poderosos que ven números, estadísticas, pero no seres humanos como cada uno de nosotros”.

“El hambre de poder enceguece, no escucha, es altanero. Qué dolor más grande y clamo al cielo ahora por un alto urgente al fuego, a la violencia. Honremos a la humanidad, los tratados internacionales, la esperanza de que es posible la convivencia pacífica”, añadió en la instancia.