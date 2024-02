Presidente de la Cámara y ley de infraestructura crítica: “¿Es lo que Chile necesita? yo creo que no, se queda corta”

El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), se refirió a la citación que hizo el Presidente Gabriel Boric, al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) para este lunes a las 11.00 de la mañana en La Moneda. A la instancia asistirá Cifuentes y otros poderes del Estado, además de representantes de las Fuerzas Armadas.

En conversación con Radio Pauta, el parlamentario fue consultado por si el tema de la ola de incendios que afecta a la Región de Valparaíso podría ser tratado durante la reunión del Cosena. Cifuentes respondió que “si es necesario, por supuesto”, aunque añadió que “la convocatoria y la tabla la pone en el Presidente de la República. Lo que nosotros podemos manifestar es toda nuestra voluntad (...) Ahora, vamos a discutir el tema de la infraestructura crítica, y esto también puede derivar hacia allá porque parte importante de la infraestructura crítica puede ser la asociada a este tipo de eventos”.

En ese sentido, y centrándose en la crisis de seguridad, que es el motivo por el cual fue convocado el Cosena, Cifuentes sostuvo que “va a ser una discusión compleja”. En esa línea, se refirió a la ley de infraestructura crítica. “No solo una ley resuelve este problema de la criminalidad, del narcotráfico y de la delincuencia. La ley de infraestructura crítica además tiene un sesgo, que es resguardar alguna infraestructura, pero lo que necesitamos más hoy día es resguardar a personas. Entonces vamos a tener que hacer una discusión muy fuerte respecto de lo que consideramos la infraestructura crítica”.

Bajo ese marco, agregó que “esta ley sirve, va a servir, por supuesto, porque puede liberar carabineros y puede que efectivamente tengamos un control más significativo”, sin embargo, enfatizó en que “nuestro problema no está en la infraestructura crítica hoy día. No están amenazadas las torres de electricidad, no están amenazados los puentes”.

Entonces, señaló que la discusión va a estar marcada en “¿qué vamos a considerar infraestructura crítica y cuál va a ser el rol del ejército o de las Fuerzas Armadas en esto?”.

En esa línea, plenteó: “la infraestructura crítica, así como está definida en la Constitución y en los proyectos de ley que están en la Comisión de Defensa del Senado ¿es lo que Chile necesita hoy día? Yo creo que no, yo creo que le falta, se queda corta. Porque lo que nosotros necesitamos es protección a las personas más que a la infraestructura”.

Consultado por si las Fuerzas Armadas están preparadas para desplegarse en zonas pobladas, Cifuentes respondió que “no, porque ellos han sido preparados con otro objetivo, que es proteger nuestras fronteras, que es hacer mucho seguimiento de lo que ocurre en los otros países”.

“Yo creo que aquí (en el Cosena) pueden salir muy buenas cosas, pero que no tienen tanta relación con el destrabar una ley. Aquí pueden salir coordinaciones, tomar las aprehensiones que algunos quieran plantear. Por ejemplo, el tema de qué significa llevar a los militares a la calle, qué necesitan los militares para eso (...) ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el foco de la intervención? Si va a haber o no va a haber respuesta o se va a esperar la ley de infraestructura para poder hacer algo”, agregó.

“Sobre eso podemos avanzar mucho y en eso yo tengo mucha esperanza, no en una ley específica porque depende de las divisiones y, desgraciadamente, de las diferencias que están instaladas en las coaliciones de gobierno. Si la ley de infraestructura y otras no avanzan, precisamente porque el propio gobierno tiene diferencias internas”, cerró el presidente de la Cámara Baja.