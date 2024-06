Cámara rechaza que fiscal nacional y director de la PDI integren permanentemente el Cosena

Este lunes, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó en general un proyecto de ley que proponía modificar la Constitución, con el fin de incorporar al fiscal nacional y al director general de la Policía de Investigaciones (PDI) como miembros permanentes el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

La iniciativa, elaborada por parlamentarios de oposición, sostenía que, frente a la actual crisis en materia de seguridad pública, “se hace relevante establecer una actualización de los miembros de este Consejo”, por lo que la incorporación de ambas autoridades posibilitaría “una mejor gestión en el análisis y persecución de delitos, y el manejo de esta crisis de seguridad pública”.

Pese a ello, el texto no prosperó, obteniendo 81 votos a favor, 27 en contra y 15 abstenciones.

Al ser una reforma que pretendía modificar el artículo 106 de la Carta Fundamental, se requería el apoyo favorable de los 4/7 de los integrantes de la Cámara Baja, es decir 88 votos.

Previo a la votación, la autora del proyecto, diputada Joanna Pérez (Demócratas) fundamentó que la actual realidad “obliga a nuestro país a aprovechar la institucionalidad existente”, aseverando que la propuesta era respaldada tanto por el jefe del Ministerio Público como por la PDI.

En contraposición, los legisladores que no respaldaron el proyecto, plantearon reparos al contenido del mismo y manifestaron la voluntad de mejorar esta institucionalidad, pero insistieron que el rol que tiene hoy el Cosena respecto de la seguridad del país, no se relaciona a las labores que tiene, en particular, el fiscal nacional.

El rechazo a la idea de legislar implica que la materia no podrá ser nuevamente presentada a trámite por el plazo de un año.

Cabe recordar que el Presidente Gabriel Boric convocó al Cosena el lunes 5 de febrero a raíz de la crisis de seguridad que atravesaba el país. Previamente, la instancia había sesionado en 2019, en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, luego de producirse el estallido social.

¿Qué es el Cosena?

El Consejo de Seguridad Nacional es un organismo encargado de asesorar al Presidente de la República en materias vinculadas a la seguridad nacional. Está regulado en principio en el Capítulo XII de la Constitución Política.

Los integrantes del Cosena son los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros y el contralor general de la República.

Fue creado en la Constitución de 1980 y en 2005 fue reformado con los cambios impulsados durante el gobierno de Ricardo Lagos, convirtiéndose en un organismo meramente asesor, pudiendo ser convocado únicamente por el Presidente de la República y para llegar a acuerdo requiere como quórum la mayoría absoluta de sus miembros.

En el caso que el Presidente lo estime conveniente, pueden participar también en las sesiones los ministros del Interior, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, y Economía, Fomento y Turismo del país.

Los acuerdos y actas del Cosena serán públicas, a menos que la mayoría de miembros se oponga. Asimismo, el reglamento que establece su organización, funcionamiento y publicidad de sus debates será dictado por el propio consejo.