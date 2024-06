Tras prisión preventiva contra Jadue: parlamentarios PC apoyan al alcalde y Hertz insiste en “persecución política” contra la tienda

Luego de tres extensas jornadas de formalización, la jueza Paulina Moya, del Tercer Tribunal de Garantía de Santiago, decidió acoger la solicitud de la Fiscalía y dejar en prisión preventiva al alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), quien es imputado por una serie de delitos de corrupción.

Específicamente, al jefe comunal se le imputan los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, los que, de acuerdo a la investigación, se habrían concretado en el marco de la compra de insumos que la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), entidad fundada por Jadue, hizo para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Y esta tarde, diputados de la bancada que agrupa al PC, Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Acción Humanista e Independientes, salieron a expresar su apoyo al alcalde de Recoleta y señalaron que esperan que en la Corte de Apelaciones se logre revertir la medida cautelar impuesta en su contra, la que consideran como “excesiva”.

En este marco, el jefe de bancada del PC, Luis Alberto Cuello, indicó el respaldo de los parlamentarios a “la política llevada adelante por el alcalde Jadue en Recoleta” y dijo esperar que el tribunal de alzada lo deje en libertad.

Por su parte, el diputado Jaime Mulet (FRVS) destacó que “creo que ha quedado acreditado, y por lo menos dentro de los antecedentes que yo he visto, que aquí el acalde Jadue no se ha robado un peso”, tras lo cual destacó la necesidad de que en Chile se respete la presunción de inocencia, al indicar que aún falta realizar la etapa judicial del proceso.

Asimismo, destacó que en el proceso contra Jadue se han visto “excesos” y que, a su parecer, un ejemplo de esto es la cautelar de prisión preventiva dictada contra el jefe comunal.

En tanto, la diputada comunista Carmen Hertz, destacó que “el PC tiene una historia, de 112 años, de lealtad con nuestros compañeros cuando tenemos la absoluta convicción de su inocencia, como es el caso del alcalde Daniel Jadue”.

“Es por eso que le estamos expresando apoyo, y es por es que manifestantes, con todo derecho, estuvieron en la plazoleta frente al Centro de Justicia el miércoles pasado”, agregó la parlamentaria, en relación a la manifestación realizada por autoridades comunistas el primer día de la formalización en apoyo al alcalde de Recoleta, la que generó tensión dentro del oficialismo.

Consultada sobre si el alcalde Jadue podría tener una sanción al interior del partido, la diputada Hertz sostuvo que, debido a que en la tienda poseen la convicción absoluta de su inocencia, “no hay ninguna posibilidad de una sanción que no corresponde, porque no se amerita”

Campaña anticomunista

En la ocasión, la diputada Hertz fue consultada por un posteo realizado en la red social X esta mañana, donde -tras conocerse la medida cautelar de prisión preventiva- acusó una “persecución política” en contra del alcalde Jadue.

Al respecto, indicó que “yo puse un tuit hoy en la mañana, del cual me hago plenamente responsable, y quiero ser muy clara que no es posible olvidar ni ignorar la campaña feroz anticomunista que se ha desarrollado, no en los últimos 15 días, no en las últimas tres semanas, se ha desarrollado, a través del tiempo, hace mucho”.

Agregó que “en esa feroz campaña anticomunista, en la cual se ha señalado incluso por algunos sectores que es necesario proscribir al PC, quiero dejar muy en claro que los comunistas fuimos la columna vertebral de poder recuperar la democracia en este país”.

Consultado si sus palabras hacen referencia a una persecución contra Jadue en el caso judicial, Hertz sostuvo que “yo estoy hablando de un anticomunismo que se ha dado a nivel de la sociedad. Las campañas difamatorias, las campañas indecentes que se hacen de diversos sectores, por cierto que permean a la sociedad. No nos hagamos los lesos en ese sentido”.

Sin embargo, aclaró: “Yo no digo que la resolución tenga que ver con ‘anti esto o anti lo otro’, nosotros respetamos esa resolución judicial y esperamos que se revierta en la Corte de Apelaciones porque la estimamos injusta, desproporcionada y que no es concorde con los antecedentes que están en la carpeta investigativa y que conocimos durante la formalización”.

“Pero si ha habido una campaña, que nadie puede ignorar, contra el PC, contra sus militantes y contra sus dirigentes”, insistió.

Comunicado del Comité Central

Las palabras de los diputados se suman al comunicado enviado por el Comité Central de la colectividad, donde señalan que en el pleno realizado el pasado sábado, “acordó entregar su más amplio apoyo y respaldo al compañero Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, quien enfrentó estos días una audiencia de formalización por el caso de la asociación de farmacias”.

Agregan que “con la misma convicción y respeto que tenemos por el Estado de Derecho, la institucionalidad y el poder judicial de nuestro país, esperamos que las pruebas y argumentos que ha presentado la defensa de nuestro compañero, sean ponderados por quienes tienen la responsabilidad de ejecutar la ley”.

“Como Comité Central del Partido Comunista de Chile, y en absoluto respeto de lo que se definió este lunes, y del proceso de investigación que se decretó tras la formalización, creemos desproporcionada la cautelar de prisión preventiva, porque nos asiste la convicción política de la inocencia de nuestro compañero Daniel Jadue, al que seguiremos acompañando en este proceso, tal como lo garantiza el principio de inocencia en nuestro sistema penal”, se asegura.