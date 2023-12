¿Quiénes son los puentes de la derecha? Los intentos de La Moneda para buscar acuerdos con la oposición

Este miércoles a las 16:00 horas la ministra del Interior, Carolina Tohá, llegó hasta la oficina del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), para tener una reunión y abordar la agenda legislativa del oficialismo, en específico la batería de proyectos en seguridad que ambos han trabajado en conjunto (hoy despacharon el proyecto 22 de 31). En esta ocasión fue la jefa de gabinete del Ejecutivo quien pidió la cita.

Luego del triunfo del “En contra”, el Presidente Gabriel Boric -quien también ha estado en contacto con algunos parlamentarios de la oposición- llamó a iniciar una “nueva etapa” centrada en los acuerdos, y así se lo transmitió a su gabinete. Y, en esa línea, el líder del Senado se ha mostrado como un puente con Palacio, según detallan en el gobierno.

Los ministros del comité político también hicieron el llamado a los partidos oficialistas a buscar acuerdos en la reunión de inicio de semana, donde el foco estuvo puesto en buscar consensos con todos los sectores para poder trabajar en las demandas ciudadanas, como la reforma previsional -indicaciones que fueron presentadas este jueves por la ministra Jeannette Jara- y el nuevo pacto fiscal.

El lunes, en su cuenta de X, el Mandatario escribió: “La ciudadanía nos exige dejar de pelear, llegar a acuerdos y concretar soluciones. Ojalá todos lo entendamos y pongamos a Chile y nuestro pueblo antes que nuestras diferencias”.

La intención en La Moneda es no exponer a los interlocutores de oposición y mantener la privacidad de las conversaciones. Con ese motivo se definió no hacer ningún acto performático tras el plebiscito, como invitar a todos los partidos al Palacio Presidencial, un intento que no había resultado en otras ocasiones como la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Las conversaciones las han liderado Tohá, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, y en el caso de la reforma previsional, la ministra Jara. El ministro de Justicia, Luis Cordero, también tiene un diálogo muy fluido con la oposición en temas como nombramientos e incluso se ha reunido en su oficina con el senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, y con el senador Manuel Ossandón (RN), quien este jueves agradeció a ministros del comité político por su voluntad de llegar a acuerdos.

En el comité político aseguran que algunos parlamentarios de la derecha les han realizado gestos, y que han manifestado estar cansados del tono adversarial, pero que no quieren exponerlos para que los acercamientos funcionen.

Entre los congresistas de oposición que tienen línea directa con La Moneda están los senadores Coloma, Galilea y también Javier Macaya, presidente de la UDI, quien ha endurecido su tono en los últimos meses, aunque en el gobierno aseguran que por interno sigue siendo un “puente” para favorecer los acuerdos.

Con el ímpetu de llegar a consensos, el gobierno presentó el lunes las modificaciones que le haría a la fórmula de la reforma de pensiones y antes se lo informaron a algunos interlocutores clave de oposición, como el senador Galilea.

Pese a todo, el intento de La Moneda no cayó bien en la derecha. Así lo plantearon los jefes de bancada de diputados de RN, Frank Sauerbaum, y de la UDI, Guillermo Ramírez, este jueves en el Congreso. Ambos criticaron la indicación e hicieron un llamado al Ejecutivo “a no abusar” de su intención por llegar a acuerdos.

En la oposición dicen que están dispuestos a conversar, pero que no por eso aprobarán cualquier reforma. Así lo ha dicho públicamente el senador Macaya y también se lo planteó el senador Iván Moreira a Elizalde y a la ministra Jara en conversaciones de pasillo, a quienes les hizo un llamado a no actuar de manera “triunfalista” luego que se impusiera el “En contra” en el referéndum.

Un ejemplo que transmiten en la oposición es la aprobación del reajuste del sector público y de las indicaciones que agregó la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ya que luego de largas conversaciones, y de un arduo trabajo legislativo de la Segpres, finalmente el gobierno contó con los votos para su aprobación.

Lo mismo ha ocurrido en otros casos, como la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien este miércoles logró aprobar de forma unánime, junto a la ministra Jara, el proyecto que busca conciliar la vida laboral, familiar y personal. De hecho, este viernes a primera hora el Presidente firmará la iniciativa.

Además, este jueves el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó detalles del informe final sobre el proyecto del nuevo pacto fiscal y aseguró que tres iniciativas, vinculadas a crecimiento económico e inversiones, ingresarán en enero. En las conversaciones, el secretario de Estado aseguró que pudo sentarse a dialogar con todos los partidos políticos, menos el Partido Republicano.

“El gobierno está preparado para enviar tres proyectos de ley en enero de 2024. Dos están relacionados con racionalización para permisos para inversiones. El proyecto sobre cumplimiento tributario y un marco permanente para la colaboración de organizaciones sin fines de lucro y el Estado. En marzo enviaremos tres iniciativas adicionales”, comentó Marcel.

Otros parlamentarios con quienes el gobierno ha sostenido diálogos son la senadora Luz Ebensperger (UDI) por temas relacionados a Justicia, y los senadores de Evópoli, Luciano Cruz-Coke y Felipe Kast, por trabajo y seguridad, respectivamente. En la Cámara, Guillermo Ramírez también ha sido clave para materias como el pacto fiscal y pensiones, mientras que con republicanos no hay mayores diálogos formales.

En todo caso, en la derecha transmiten que el endurecimiento del sector con las reformas del gobierno es también una respuesta a lo que califican como un “aprovechamiento” de La Moneda tras el plebiscito. Por lo mismo, no quieren ceder en iniciativas emblemáticas para que no parezca que el Ejecutivo resultó victorioso.