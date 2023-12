Ministro Marcel entrega detalles del informe final del pacto fiscal

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio a conocer los detalles del informe final del pacto fiscal que impulsa el Ejecutivo. Indicó que hay tres proyectos que se enviarán al Congreso en enero de 2024, y otras iniciativas ingresarán en marzo.

“Durante los últimos meses hemos estado trabajando en esta propuesta de pacto fiscal. Este trabajo que se inició a partir del planteamiento del presidente de la República en la cuenta pública del 1 de junio, en los últimos cinco meses se ha desarrollado con la participación de todos los partidos políticos, a excepción del partido Republicano. En esa mesa se ha ido examinando cada una de las áreas que están propuestas en el pacto fiscal, y se han ido corrigiendo y agregando. Hoy tenemos un documento que resume ese trabajo”, dijo Marcel en un punto de prensa.

Y agregó que “este documento está siendo distribuido a los presidentes de los partidos políticos, a los liderazgos empresariales, de trabajadores que han participado en etapas previas. Lo que nos interesa es que lo conozcan y evalúen los partidos políticos, y que puedan suscribir este pacto”.

Reiteró que el pacto incluye medidas para impulsar el crecimiento económico.

“Los temas del pacto están distribuidos en seis áreas. Primero las áreas prioritarias de recursos orientados a la ciudadanía. Hay un conjunto de 36 medidas de impulso al crecimiento, donde destaca la agilización de permisos a inversiones, la reducción de la informalidad, la diversificación productiva, y desarrollo de la infraestructura. En reforma del Estado, hay propuestas de mayor eficiencia y calidad de servicio. Hay 12 propuestas en estos temas. Hay propuestas sobre aumentos del cumplimiento tributario. Las mejoras de la fiscalización, y cierre de resquicios que se utilizan para eludir impuestos. Son 30 propuestas en esa materia. En el ámbito tributario hay ciertos compromisos del gobierno, como la propuesta de reforma a la renta que se enviará al Congreso en marzo próximo”, explicó el secretario de Estado.

Asimismo sostuvo que “el sexto pilar corresponde a mecanismos de monitoreo y evaluación de este pacto. Lo que estamos haciendo es generar un marco mediante el cual podamos ir evaluando estas reformas en un plazo de 10 años. Queremos dar más predictibilidad a este conjunto de reformas a futuro”.

Por último, detalló los proyectos que ingresarán a trámite en enero y marzo del próximo año.

“El gobierno está preparado para enviar 3 proyectos de ley en enero de 2024. Dos están relacionados con racionalización para permisos para inversiones. El proyecto sobre cumplimiento tributario y un marco permanente para la colaboración de organizaciones sin fines de lucro y el Estado. En marzo enviaremos 3 iniciativas adicionales”, señaló Marcel.

Permisos sectoriales

El ministro de Economía, Nicolás Grau, por su parte informó que las reformas al SEIA y de permisos sectoriales ingresarán a tramitación en enero próximo.

“el pacto fiscal implica un esfuerzo importante como país. No solo propone la expansión de estos derechos sociales, sino un camino muy claro para financiar estos avances en el tiempo. Una fuente es aumentar el crecimiento. Tiene decenas de medidas presentadas en este pacto. Una parte importante tiene que ver con la racionalización de los permisos. La primera es el cabio en las concesiones marítimas. va a haber cambios importantes en esa materia. El primero es un proyecto que va a liderar la ministra de Medio Ambiente que apunta a cambios al SEIA”, indicó Grau.

Y luego agregó que “por otro lado la reforma a permisos sectoriales que voy a liderar, y que busca abordar 380 permisos que son importantes para la inversión. Muchos de estos permisos no tienen tiempos definidos. No existe una institución que vele por que se cumplan estos tiempos y los silencios administrativos no están cumpliendo su rol. Nos va a permitir que 92 de estos 380 permisos sean declaraciones juradas. Eso va a reducir los tiempos. estas reformas van a ingresar (SEIA y permisos sectoriales) los primeros días de enero. esperamos que tengan una tramitación eficiente”.

Detalles

Las prioridades de gasto definidas en el pacto fiscal detallado por el Ejecutivo son: pensiones, salud, seguridad pública, y protección social.

En cuanto a la reforma del Estado, el gobierno detalló las medidas que consisten en: crear una Agencia de Calidad de Políticas Públicas (ACPP) a cargo de la evaluación de programas y políticas públicas, así como de la política regulatoria del Estado. Implementar una estrategia de revisiones selectivas de gasto. Regulación y participación de organizaciones de la sociedad civil. Avanzar en una estrategia de descentralización fiscal balanceada, transparente y responsable. Agilizar la ejecución de la inversión pública. Fortalecimiento del servicio público. Crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile. Fortalecer el gobierno digital. Formalizar y fortalecer a la Auditoría Interna de Gobierno. Actualizar la Ley de Responsabilidad Fiscal. Mejorar la administración de las compras y transacciones de bienes raíces del Estado y Fortalecer la gestión de activos y pasivos financieros del gobierno, así como de sus pasivos contingentes.

Y además, menciona las medidas como la racionalización regulatoria para proyectos de inversión, modernizar la gestión de permisos ambientales, generar un marco legal común para los permisos sectoriales para inversiones, reformar los permisos de Concesiones Marítimas, mejorar la gestión de permisos ligados al Consejo de Monumentos Nacionales, modernizar las Direcciones de Obras Municipales (DOM), fondo de créditos tributarios para inversiones con efecto multiplicador, ampliación de beneficios a la inversión en investigación y desarrollo, ampliación de los incentivos a la reinversión de utilidades en el régimen PYME, rebaja transitoria del impuesto de timbres y estampillas, crear la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo, acelerar el desarrollo de la industria de capital de riesgo y la capitalización de empresas emergentes, elegibilidad automática para incentivos tributarios a la inversión, cumplimiento de los compromisos de racionalización de permisos para las inversiones mineras comprometidos durante la tramitación del Royalty minero, implementar el plan de transición para generación de energías renovables, aprobar el Plan de Acción para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, adecuar los criterios de evaluación de inversiones en centros de datos, fortalecimiento de la formación de competencias y capacitación para adultos, potenciar los esfuerzos en inversión en innovación y desarrollo productivo.

Además de establecer un sistema de devolución de IVA a las compras de mayor valor efectuadas por turistas extranjeros, establecer un Consejo Asesor Presidencial responsable de la elaboración de un plan de Infraestructura de Largo plazo, planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), ampliar y agilizar el programa de concesiones, plan de inversión en infraestructura y gestión hídrica, modernización de la ley de puertos y la logística complementaria, Implementar una estrategia para elevar el valor agregado de la minería, Control de la informalidad y incentivos a la formalización.