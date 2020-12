Senadores de oposición presentan proyecto de indulto general para personas detenidas en el marco del estallido social

Esta tarde, parlamentarios de oposición ingresaron un proyecto de ley que busca otorgar indulto general por razones humanitarias a las personas que hayan sido detenidos en medio las manifestaciones realizadas en el contexto del estallido social.

La iniciativa contó con las firmas de las senadoras Isabel Allende, Yasna Provoste y Adriana Muñoz, y los senadores Juan Ignacio Latorre y Alejandro Navarro.

El documento señala que si bien los actos por los que han sido detenidas una gran cantidad de personas, son punibles desde la perspectiva penal, estos delitos “se ha vivido un proceso distorsionado por una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales, abusos y vulneraciones a las garantías procesales de las personas imputadas, lo que ha significado la privación preventiva de la libertad en plazos injustificados que no tomarían lugar en circunstancias de la normalidad”.

En el marco de esto, se agrega, es que instituciones nacionales e internacionales han dado cuenta de abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad.

Así, lo que se busca es “la extinción de la responsabilidad penal y la remisión de la pena” de quienes hayan sido detenidos a partir del 7 de octubre. Serán beneficiados de esto las personas imputadas o condenadas por hechos ocurridos en protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales, o con ocasión de ellas. “Para probar la circunstancia anterior, bastará la prueba indiciaria o cualquier otro hecho probatorio”.

Además, el beneficio recaería para quienes se encuentran con alguna medida cautelar privativa o restrictiva de libertad.

Tras el ingreso del texto, la senadora Adriana Muñoz manifestó que “buscamos que con esta ley sea posible beneficiar a las personas que se indican en el proyecto para poder eximir de la responsabilidad penal a los que están identificados. Creemos que no es aceptable que hace más de un año, en nuestro país todavía no tengan derecho (las personas) a un debido proceso. No se sabe en qué situación están ni los cargos que se les pueden hacer. Hay un total anonimato y ocultamiento de la realidad de estas personas, jóvenes en su mayoría, que lo único que han hecho es salir a protestar”.

“No es posible que en democracia estemos viviendo este tipo de situaciones”, agregó.

Su par de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, indicó, en tanto, que “en la actual Constitución existe la facultad para que los senadores presentemos un proyecto de ley de indulto”.

El senador explicó, igualmente, que “hay criterios y límites también por una responsabilidad política y legislativa se definió una fecha (...) Es un indulto general pero con casos particulares. Quedan fuera delitos terroristas, que eso además requiere un quórum de 2/3. Este proyecto de ley implica básicamente delitos de desórdenes públicos, que son la inmensa mayoría, delitos contra la propiedad que han sido utilizados y ojo que sabemos que acá hay un proceso irregular muchos casos de montaje y falsas pruebas”.

Es proyecto comenzará a ser tramitado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.