Sichel asegura que eventual pacto parlamentario con el Partido Republicano de Kast es “seguir abriendo la puerta a la polarización”

Durante la mañana del domingo, la carta de Chile Vamos a La Moneda, Sebastián Sichel, se refirió a un posible acuerdo con el Partido Republicano para hacer una lista parlamentaria en conjunto luego de que se volviera a plantear el tema en el sector. Además, también abordó la candidatura presidencial del líder de dicha colectividad, José Antonio Kast.

“Estamos viendo si eso es posible legalmente antes de empezar a considerarlo en serio”, dijo esta semana el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. Asimismo, su par Jorge Alessandri señaló a T13: “espero que esa decisión de Kast de ir a la presidencial no tenga amarrada a la parlamentaria, ojalá pudiéramos llegar a un acuerdo con republicanos, incluirlos en nuestra lista”.

Al respecto, el expresidente de BancoEstado aseguró en el programa Mesa Central de Canal 13 que “es lo más inconsistente de la Tierra querer ser candidato presidencial y tener una lista parlamentaria mezclada con el de al lado porque, ¿hay un programa distinto a nosotros o no?, sino participe en la primaria, compita, pero si eres lo mismo y distinto en otros espacios otra vez los ciudadanos nos van a castigar por falta de consistencia”.

“Yo quiero un proyecto que convoque a la gran mayoría de los chilenos, que le de gobernabilidad, estabilidad, que sea capaz de interpretar a la clase media, que alguien se sienta más seguro en el futuro porque vamos a gobernar y vamos a condenar la violencia, pero vamos a hacer los cambios sociales y eso no se puede construir desde la polarización y sólo desde el fanatismo”, agregó Sichel.

Tras eso, aseguró que un pacto con el partido Republicano significaría polarizar. “Es seguir abriendo la puerta a la polarización y la contradicción porque no nos van a creer. Cómo mañana yo voy a estar en Cochamó haciendo campaña y diciendo que hay dos candidatos presidenciales, que tenemos dos programas distintos, que pensamos distinto, pero tenemos parlamentarios comunes que se sacan la foto juntos. Ni siquiera es coherente ni consistente, no me cuadra”.

“Creo que (J.A.K) polariza, 100%. Si lo ha dicho abiertamente, él quiere ser un candidato de derecha, que represente a la derecha, yo quiero una coalición que empiece en la derecha, sin ningún complejo, pero que crezca a miles de chilenos independientes de centro, en realidad, quiero ser presidente de todos los chilenos, ese es el desafío”, finalizó.

El líder del Partido Republicano a inicios de este mes afirmó, a Radio Duna, que “soy tan patriota que iré a la primera vuelta por Chile, porque hoy no hay ningún candidato que se defina de derecha, con sentido común (...) Si piensan que habiendo dos candidatos, uno de centroderecha y otro de derecha, ninguno va a pasar a la segunda vuelta, quiere decir que le tienen poca fe a su candidato, que en este caso sería Sebastián Sichel”.