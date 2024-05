Tohá endurece el tono y reitera que “no hay ninguna amenaza detectada de Hizbulá en Chile”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, abordó la tarde de este miércoles la presunta vinculación de Hizbulá con empresas en la Zona Franca de Iquique.

Según pudo recabar La Tercera, se trata de una investigación por lavado de activos que surgió a raíz de un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre la posible existencia de un vínculo comercial entre el grupo y una empresa que funcionaba en Iquique.

Esto, luego que Ex-Ante reveló que existe en la actualidad una investigación reservada a cargo de la Fiscalía de Tarapacá en que se pesquisan la supuestas operaciones de Hizbulá en el norte del país.

Desde el Congreso Nacional, Tohá endureció el tono y aseguró que no hay ninguna amenaza detectada del grupo chiita libanés en territorio nacional.

“Primero, yo puedo asegurar, y lo hemos dicho muchas veces, que el gobierno de Chile, las policías, los organismos de la inteligencia, damos seguimiento a estos temas de manera permanente. Lo hacemos con nuestras propias fuentes de información, pero también a través de la cooperación y el intercambio que tenemos con países amigos”, dijo.

Y luego agregó: “Hoy día no hay ninguna amenaza detectada de Hizbulá en Chile”.

Con todo, la secretaria de Estado sostuvo que “eso no quita que permanentemente este tema se monitoree y que pueda haber muchas investigaciones de Fiscalía donde temas de este tipo dan lugar a que se hagan diversas diligencias, se levante información y se busque antecedentes”.

“Así es como un país serio logra mantener lejos estas amenazas, investigando cualquier dato que pueda representar presencia, influencia, vínculos con estos tipos de organizaciones”, recalcó.

Informe de Bullrich

Los detalles sobre estos supuestos vínculos del grupo libanés en Chile serían parte del informe reservado que la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, entregó el pasado 25 de abril a la ministra Tohá, en su visita al país en el marco del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024.

Las informaciones presentadas por Bullrich -según publicó en su momento El Clarín- dan cuenta de la presencia del clan Barakat en la región que, según se indica, uno de ellos, Hatem Ahmad Barakat fue designado por Estados Unidos, presunto financista de Hizbulá, vinculado con el atentado terrorista a la AMIA de 1994.

El documento -de acuerdo al citado medio- señala que Barakat “viajó a Chile para recolectar fondos destinados a Hizbulá, y a principios de 2003, se informó que era un accionista importante en al menos dos negocios en Iquique, Chile”. Y que su hijo, Ali Hatem Barakat residiría legalmente en territorio nacional.

Ante la consulta si el Ejecutivo estaba al tanto previamente de la información contenida en el informe de Bullrich, y si conocía de la investigación del Ministerio Público por los posibles vínculos de Hizbulá en el norte del país, la titular de Interior fue enfática:

“Todas estas cosas que se han conocido se refieren todas a una misma situación que es conocida hace años en Chile y que se ha investigado por distintas vías y se siguen manteniendo investigaciones. Todas se refieren a lo mismo. Es un caso conocido hace varios gobiernos atrás, que ha tenido distintas aristas de investigación y de búsqueda, y sobre la cual se manejan varios antecedentes, pero en particular las investigaciones de la Fiscalía no las maneja el gobierno, y sobre eso no les puedo hablar yo porque lo conoce solo el fiscal”.