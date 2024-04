Tras cita de mesa de la Cámara con Boric: Cariola valora que diputados de oposición tomen distancia con moción de censura

La nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados encabezada por Karol Cariola (PC), se reunió este viernes con el Presidente Gabriel Boric y el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, en La Moneda.

En el encuentro, que partió a las 10.00 de la mañana, se abordaron temas de seguridad, desarrollo económico, seguridad social, sistema de inteligencia, entre otros.

Tras salir de la cita, la diputada comunista lideró un punto de prensa en el que agradeció “el espacio de conversación y de saludo protocolar” con el Mandatario y el equipo de la Segpres.

“Con el Presidente hemos concordado algunas ideas comunes respecto de como asumir este periodo que nos va a tocar conversar desde una mesa diversa, en la cual no solo tenemos diversidad política, sino que tenemos la disposición a representar la diversidad que hoy día se expresa dentro de la Cámara de Diputados”, aseguró en su vocería.

La valoración de Cariola

En la instancia, Cariola también se refirió a la moción de censura de la mesa directiva, que fue levantada por el Partido Social Cristiano y el Partido Republicano tras acusar un “intervencionismo” del Ejecutivo en la conformación de la testera de dicha rama del Congreso.

Esto, luego de que se reclamara especialmente la conducta del primer vicepresidente de la Cámara, Gaspar Rivas (exPDG), quien en una primera versión -de la que luego se retractó-, sostuvo que había recibido una oferta del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), para apoyar a Cariola en su postulación a la presidencia, a cambio de ser elegido como segunda autoridad de la mesa.

En ese marco, sostuvo que “es lamentable que tengamos que destinar tiempo, energía y trabajo a una censura que se presenta a menos de 24 horas de que esta mesa de la Cámara de Diputados haya asumido, eso nos desvía el foco de atención porque ni siquiera esta mesa ha podido asumir en plenitud sus labores y funciones”.

Bajo esa línea, valoró que algunos parlamentarios hayan tomado distancia de la moción. “Creo que hay sectores hoy día democráticos de parte de la oposición que lo han entendido y yo valoro muchísimo esa mirada y esa altura de miras. Lo hemos escuchado en parlamentarios como la diputada Joana Pérez (Demócratas) por ejemplo, que planteó una posición favorable a poder poner los focos donde corresponda”, dijo.

“También lo escuchamos en el diputado (Diego) Schalper (RN) y en otros parlamentarios y parlamentarias de distintos sectores políticos de la oposición que yo quiero valorar y agradecer, porque eso pone una altura de miras en lo que vamos a discutir”, agregó.

Para cerrar, Cariola enfatizó en que “nuestra prioridad es poner a Chile en el centro de los objetivos de este Congreso Nacional, de esta Cámara de Diputados y por supuesto también, y así lo hemos conversado con el Ejecutivo, en una acción mancomunada de los distintos poderes del Estado, que desde su autonomía, vamos a contribuir de conjunto a los objetivos comunes”.

“Así que esperamos que el día lunes esto se resuelva rápidamente. Evidentemente nosotros estamos, y así esperamos, que no prospere. Creemos que no es serio y no contribuye a las instituciones ni al fortalecimiento de la Cámara de Diputados como una institución muy importante del Estado de Chile, para que pueda desarrollar su trabajo como corresponda”, finalizó.