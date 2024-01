Tras crítica de Hertz a Jadue por dichos contra “judíos de izquierda”, Vallejo dice que el gobierno no va a “interferir”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo (PC), abordó este martes el fuerte desencuentro que se produjo recientemente entre la diputada Carmen Hertz y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, dos importantes figuras políticas del Partido Comunista.

La polémica se instaló el pasado jueves 28 de diciembre, cuando el jefe comunal participó del lanzamiento del libro titulado “Sionismo. La ideología que extermina” escrito por Pablo Jofré.

En aquella instancia, el jefe comunal señaló: “Ser judío parte de una concepción que tiene que ver con la concepción supremacista de ser parte de un pueblo elegido, entonces, si ya (eres) parte de un pueblo elegido no crees en la igualdad de todos los seres humanos ante nada, ¿no? Bueno, aquí estamos ante una ideología que yo creo que es lo más nazi que he visto en mi vida”.

La declaración de Jadue no fue bien recibida por la legisladora comunista, quien junto al premio nacional de Arquitectura, Miguel Lawner, redactó una carta en la que retrucó al alcalde, y en la que le exigió “rectificar opiniones tan injustas, vertidas públicamente”.

“Nos resulta inconcebible en alguien que conoce a muchas personas de origen judío, con quienes ha compartido tantas luchas y a quiénes le consta que carecemos de los prejuicios inaceptables que nos atribuye. Son demasiados y muy importantes en la historia de nuestro partido, los militantes a quienes Jadue agravia tan injustamente”, dice la misiva.

En la declaración conjunta se dan a conocer diversas y trascendentales figuras de origen judío que formaron parte del PC y que, en algunos casos, “entregaron su vida por la noble causa que asumieron a lo largo de la vida”.

Entre ellos se destaca a Carlos Berger, esposo de la diputada Hertz, quien fue inferido por la Caravana de la Muerte en 1973, tras ser sometido a torturas. También a David Silberman, Alejandro Lipschutz, Volodia Teitelboim, Natalio Berman y Jacobo Schatan.

“Nos resulta paradojal, extraordinariamente contradictorio y agraviante, escuchar las palabras emitidas por nuestro camarada Daniel Jadue, afirmando que considera una contradicción, ser judío y sostener ideas de izquierda”, prosigue la carta.

Finalmente, se sostiene que “en nombre de tantos militantes del Partido Comunista y de la izquierda chilena, que hemos entregado nuestras vidas a la noble causa de buscar un mundo mejor para todos, cualquiera que sea su condición social, su credo político o religioso, exigimos a nuestro camarada Daniel Jadue, rectificar opiniones tan injustas, vertidas públicamente”.

El Ejecutivo no va a interferir

Vallejo fue inquirida en su vocería de los martes por la polémica entre los representantes de su colectividad, sin embargo, apuntó que se trata de una materia en que al gobierno no le corresponde interferir.

“Nuestra tarea es gobernar para todos y todas, sin discriminaciones. Entendemos y respetamos y valoramos el derecho que tiene toda persona en nuestro territorio y en el mundo a poder desarrollarse libremente en sus creencias, en sus posiciones políticas, en sus miradas de sociedad y de país. Eso es parte de lo que significa respetar los derechos humanos y así como se les exige a todos y todas, en su calidad de personas, de ciudadanos y ciudadanas también, el respeto y la tolerancia de otros y otras”, partió diciendo la portavoz.

Pero recalcó que es una polémica en que el Ejecutivo no va a entrar: “Más allá de eso, la verdad, no vamos a entrar polémicas. Ustedes saben cuál es nuestra posición, además, respecto a los temas internacionales. Pero en esto creemos que como Ejecutivo no corresponde entrar en una polémica de una conversación, una discusión que ya se produjo entre dos actores de la política que son claves, pero en ningún caso el gobierno va a interferir en eso”.