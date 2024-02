Tras salir de prisión preventiva: Torrealba dice que no ha “reconocido delitos” y que “falta mucho por conocer aún”

“No he reconocido delitos, le he relatado los hechos al señor fiscal”.

Esas fueron las primeras palabras del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba tras abandonar este miércoles el Anexo Capitán Yáber, lugar donde permanecía en prisión preventiva desde el 16 de junio del año pasado, luego de ser formalizado por varios delitos vinculados a actos de corrupción.

Y es que, en la mañana, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago cambió la medida cautelar de Torrealba por la de arresto domiciliario total. A eso se suma arraigo nacional y la prohibición de acercarse a los querellantes en la causa, en la cual se le indaga por presuntos fraudes de más de $700 millones. La modificación se acogió luego de que la exautoridad reconociera los hechos y, además, realizara el pago de más de $220 millones.

“Le aclaré (al fiscal Francisco Jacir) muchos temas que la investigación no le ha permitido a la Fiscalía conocer aún. Esto está recién empezando y falta mucho por conocer aún”, señaló Torrealba cuando salía del recinto carcelario.

Según el otrora jefe comunal, “hay temas que yo he reconocido desde el primer día, y lo he reconocido el lunes ante el fiscal”. Además, aseguró que “nunca he pagado por ninguna campaña salvo las mías”.

Foto: Francisco Vicencio / AgenciaUno.

Contratación de encuestadoras: “No hay ninguna municipalidad que no lo haga”

Dentro de su última declaración, a la que tuvo acceso La Tercera, Torrealba expuso que en algunas oportunidades los dineros de los programas Vita, específicamente de Vita Deportes, “fueron destinados a la contratación de algunas encuestas de opinión cuya finalidad era medir la percepción de los habitantes de la comuna respecto de los Vitas, pero además para sondear la opinión de la comunidad respecto de nuestra gestión municipal y, asimismo, para sondear la percepción política no solo de los candidatos del sector político al que pertenezco, sino también de los demás”.

Al ser consultado esta jornada por esa confesión, respondió que “no hay ninguna municipalidad que no lo haga, semana semana o día a día”.

En cuanto a su versión respecto a haber recibido sobres, pero desconocer los montos, el exalcalde reiteró que mantiene aquello y explicó que usaba dichos sobres para “entre otras cosas, pagar algunas encuestas de comportamiento de la municipalidad y cosas”. Asimismo, afirmó que “tenía que ser en efectivo, los cobros los hacían en efectivo”.

“La gente que me conoce sabe perfectamente que mi patrimonio, antes de ser alcalde, era mayor al que cuando me fui de alcalde”, zanjó tras dejar el recinto penal ubicado en avenida Pedro Montt 1853, en Santiago.