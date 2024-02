Torrealba abre la caja de Pandora de pagos políticos a su sector con uso de dineros municipales: confesó contratación de encuestadoras.

A las 9.45 de la mañana del lunes 12 de febrero, el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba (ex-RN) se sentó, una vez más, frente al fiscal Francisco Jacir y dos funcionarios de la policía. Quien fuera la máxima autoridad de la comuna por 16 años estaba a punto de abrir una verdadera “caja de Pandora” al confesar no solo que sí recibió dinero en efectivo en sobres, sino que también que parte de estos fondos fueron a dar a encuestas de opinión sobre la proyección política de su coalición.

La declaración de Torrealba, que la hizo en compañía de sus abogados Francisco Veloso y Cristián Bawlitza, es parte de los antecedentes que permitieron que este miércoles el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago modificara la medida cautelar de prisión preventiva que lo tuvo en la cárcel desde el 16 de junio del 2023, por el arresto domiciliario total. Además de eso, el ex-RN sostuvo que realizaría el pago de $100 millones para “intentar reparar el mal causado”, los que se suman al pago de $118 millones en impuestos al SII.

La confesión clave del exalcalde, a la cual tuvo acceso La Tercera, comienza con el reconocimiento de haber recibido dineros, algo que ya había expuesto en declaraciones anteriores, pero que ahora profundizó más en detalle.

Sumado a eso, Torrealba aseguró que “con mi ánimo de colaborar, quiero a continuación dar cuenta de dos hechos que no son conocidos en esta investigación. Se me hace presente que respecto de ellos se iniciarán las investigaciones correspondientes y que ampliará la investigación penal en mi contra, pudiendo llegar incluso a una ampliación de los cargos imputados, pero que de todas formas voy a referir”.

Las platas políticas

El exalcalde de Vitacura, además, detalló que en algunas oportunidades los dineros de los programas Vita, específicamente de Vita Deportes, “fueron destinados a la contratación de algunas encuestas de opinión cuya finalidad era medir la percepción de los habitantes de la comuna respecto de los Vitas, pero además para sondear la opinión de la comunidad respecto de nuestra gestión municipal y, asimismo, para sondear la percepción política no solo de los candidatos del sector político al que pertenezco, sino también de los demás”.

Además de eso, Torrealba expuso que “estas actividades fueron coordinadas por Renato Sepúlveda y el equipo de DECOM que con él trabajaba; no puedo afirmar en cuántas ocasiones ni con qué empresas se efectuaron las encuestas, pues no lo sé, pero sí que se solicitó a esas encuestadoras que informaran el estado de las postulaciones políticas en algunas campañas municipales, en particular la del año 2016. Las encuestadoras también ofrecían, y así se hizo, encuestas de los distintos momentos políticos y en particular medición de quienes tenían cargos de elección popular en la comuna y en el distrito, y que no solo se referían al, sector político al que pertenezco, sino a todos”.

La confesión del exalcalde gatilló que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte abriera una nueva arista en esta investigación, precisamente para conocer el destino de dichos recursos municipales que fueron utilizados con fines políticos, específicamente indagando sobre quiénes fueron los candidatos de la zona oriente en la época indicada por Torrealba.

Eso, pese a que la exautoridad aseguró que las municipalidades constantemente están haciendo encuestas sobre la gestión, pero que para estos otros fines “los resultados yo los conocía solo cuando me eran mostrados”, los cuales recibía en una carpeta, pero que no conocía a las empresas que las realizaban pue estas ni siquiera venían con logo.

En esa misma línea, expuso que “tanto las encuestas que a la gestión municipal se referían, como aquellas otras adicionales que he indicado, pudieron llevarse a cabo por las mismas empresas, razón por la que recurriendo a ellas es que eventualmente es posible poder determinar de cuáles se trata. Incluso muchas de estas encuestas, de los dos tipos que he referido, se hacían de manera conjunta y sus resultados me eran informados de ese modo, esto es, conjuntamente”.

Los viajes

La segunda arista que se abriría en esta investigación, según él mismo lo indico sobre lo que confesaría, fue que entre 2016 y 2019 el exalcalde Torrealba confesó realizar diversos viajes en comisiones de servicio y como presidente y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.

En estos viajes, según declaró el ex-RN, en muchas ocasiones no solicitó viáticos al municipio y cuando lo hacía estos eran menores por lo que no alcanzaban a cubrir los gastos, por lo que “recurría a Domingo Prieto, con el objeto de que me entregara una suma que destinaba a los gastos de estos viajes. Las sumas eran variables, pero deben haber rondado entre los $200.000 a $300.000 en cada viaje, y estaban destinadas a cubrir los gatos de traslado, alojamiento y alimentación. A su consulta, él me entregaba el dinero en efectivo, y que luego yo utilizaba para tales fines. También ocurrió que los gastos los cubrí con mi dinero, y posteriormente le pedía un reembolso de los mismos a Domingo Prieto”.

Además de eso, en la misma declaración entregó un cuadro detallado con todos los viajes y dineros que recibió para estos, el cual fue confeccionado por sus abogados, especificando que “en general, la instrucción siempre fue que el dinero se obtuviera de Vita Deportes, eso se había conversado desde un comienzo con Domingo Prieto, ya que era una OCF que en esos años se financiaba únicamente con dineros de privados, no obstante que luego supe que provenían de otras de ellas”.

“Nunca participé de la administración de los Vitas o del Consejo Local de Deportes, por lo que desconocía que otras personas obtuvieron dineros de esas organizaciones. Solo me enteré a finales de mi mandato que existía un desorden en la contabilidad”, agregó.

“Recibía los sobres”

Otro de los puntos sustanciales de la declaración de Raúl Torrealba fue el detalle que dio sobre cómo recibió los dineros por los cuales se le investiga. En ese sentido, explicó que la entrega de sobres “comenzó con solicitudes de dinero puntuales y esporádicas que efectué a Domingo Prieto, a quien le pedí que obtuviera dineros de Vita Deportes, con la finalidad de cubrir gastos en los eventos de los Vitas y otras actividades de representación comunal. Mas adelante me enteré de que se habrían obtenido dineros también de otros Vitas o del Consejo Local de Deportes. En concreto creo que la primera solicitud de dinero debió haber sido en el año 2014″.

Ante lo que agregó: “Dichos dineros utilicé una parte, no todos, en fines personales. Lo otro, los utilizaba en actividades municipales propiamente tales y de los Vita, como iré a continuación desarrollando. No tengo claro cuánto fue el monto, pues el tiempo me impide recordarlo con precisión, y además que posteriormente, como señalaré más adelante, se incrementaron en el tiempo”. Sin embargo, aclaró que no todos los recursos en sus cuentas bancarias tenían este origen, ya que algunos eran parte de su propio patrimonio.

“Efectivamente esos dineros que recibí efectivamente fueron una parte depositados en mis cuentas bancarias, lugar en que se mezclaron con los que ahí ya tenía. Esas sumas de dinero fluctuaron en cifras menores y luego se fueron incrementando. A Domingo Prieto le solicitaba cifras inicialmente de entre 1 y 2 millones de pesos. Los dineros, tanto en un inicio como posteriormente, los recibí en efectivo”, expone.

Además de eso, el exalcalde aseguró que las entregas más periódicas de dinero comenzaron cuando ingresó a trabajar al municipio Antonia Larraín como directora de Desarrollo Comunitario (Decom), a mediados del 2018. “Ella era una persona de confianza y con su ingreso a DECOM me atreví a solicitarle que coordinara ella directamente con Domingo Prieto la entrega de dineros, señalándole que debía entregármelos directamente a mí. Las sumas que recibí bordeaban los 2 o 3 millones de pesos, y en ocasiones efectivamente pudieron haber llegado a los 5 millones de pesos. Ese dinero se me entregaba en un sobre en mi oficina de la Municipalidad. Es importante mencionar que los sobres no tuvieron una periodicidad mensual, pero sí hubo meses en que no recibí sobres y otros que recibí más de una vez”, declaró.

La declaración del exalcalde concluyó confirmando que los depósitos los realizaban sus choferes, detalló lo ocurrido en la Semana de la Chilenidad en Vitacura y los montos que recibió para ese evento, entre otras cosas.

Ahora, quien fuera alcalde de Vitacura dejará la cárcel Anexo Capitán Yaber en la cual estuvo por ocho meses. Eso, luego de entregar a la Fiscalía antecedentes claves en la investigación que, además, tendría ribetes políticos.