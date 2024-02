Vlado Mirosevic, diputado liberal: “A ratos veo que en el Frente Amplio y el PC algunos están más preocupados de hacer un gobierno de minorías”

Luego de un áspero encuentro en redes sociales, el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal) tuvo la oportunidad de hablar en privado con su par Carmen Hertz (PC). Le dijo que considera un error atacar al Presidente Gabriel Boric al tildarlo de negacionista, en el marco de sus palabras en el funeral de Estado de Sebastián Piñera.

Hoy el expresidente de la Cámara amplía el llamado: “Me gustaría pedirle a la gente del Frente Amplio y el PC que apoyen al Presidente en construir mayorías, porque la tarea es de todos, sobre todo los parlamentarios”.

Usted calificó de “falsas” y de “mal gusto” las declaraciones de Hertz. Ella acusó que a usted le falta pudor. ¿Qué dice esto del estado del oficialismo?

Me llama mucho la atención que parlamentarios oficialistas se refieran de esa manera a la figura del Presidente Boric, por eso salí en su defensa. Al Presidente de nuestra alianza de gobierno no hay que tratarlo de esa manera, no se le puede acusar de negacionista. Él ha mostrado un compromiso con los derechos humanos, lo sigue mostrando y probablemente en el futuro lo seguirá haciendo. Por lo tanto, me parece que calificarlo de negacionista es un exceso. Yo tengo un gran respeto por Carmen Hertz, por su trayectoria, por su defensa a los derechos humanos. Pero, en este caso, se equivocó.

¿Tuvo la oportunidad de hablar con ella fuera de X?

Sí, tuve una oportunidad.

¿Aclararon las cosas?

Yo sostengo lo mismo, le guardo un gran respeto, pero creo que en este caso en particular se equivocó respecto de atacar al Presidente y respecto de llamarlo negacionista.

¿Se han crispado mucho las relaciones entre los partidos del oficialismo?

Hay una diversidad de fuerzas políticas dentro del oficialismo, eso es evidente. La confianza se ha ido produciendo en el oficio del gobierno, ha ido avanzando, aunque hay fricciones y maneras distintas. Yo creo que el Socialismo Democrático tiene una vocación muy nítida de hablar a las grandes mayorías. A ratos veo que en el Frente Amplio y el PC algunos están más preocupados de hacer un gobierno de minorías. Pero tampoco es todo Apruebo Dignidad, hay sectores del Frente Amplio que entienden la necesidad de tener un gobierno mayoritario. El Presidente Boric es el primero en entenderlo.

¿Está convencido de que el Presidente Boric y el gobierno hablan efectivamente a las mayorías? En el Socialismo Democrático han criticado los gestos a la coalición base, como con los indultos, las pensiones de gracia...

Sin duda que ha habido señales en esa dirección, pero si uno mira la tónica del Presidente Boric... Yo podría quizás ejemplificarlo en el discurso del 4 de septiembre de 2022, cuando se pierde el primer plebiscito. Ahí hubo un entendimiento muy lúcido de un sentimiento mayoritario que se instaló en Chile. El Presidente ha hecho esfuerzos muy sinceros, que son evidentes, respecto a construir mayorías. A mí me gustaría pedirle a la gente del Frente Amplio y el PC que apoyen al Presidente en esa tarea, porque es de todos, sobre todo los parlamentarios.

Ha sido notorio en las últimas semanas que el PC ha tomado una postura crítica con respecto al gobierno. ¿Hay un “oposicionismo” en ellos, como dijo la senadora Vodanovic (PS)?

Sí. Tiendo a estar de acuerdo con ella. Veo una tendencia en el último tiempo a una postura muy crítica. Y, lamentablemente, han querido instalarla hacia la figura del Presidente. Es un tremendo error golpear al Presidente, pero no creo que sea la posición oficial del partido. Son declaraciones personales. Pero me preocupa y haría un llamado a que matices uno puedo tener, por su puesto, pero la figura del Presidente hay que cuidarla, es una obligación de todos.

¿Las relaciones entre el PC y el gobierno llegaron a un límite?

Institucionalmente no lo creo. El PC tiene una buena participación en el gobierno. Las ministras Jara y Vallejo están en el comité político y tienen una buena posición dentro del gobierno. No me atrevería decir que institucionalmente las relaciones estén al límite.

¿Y a nivel parlamentario?

Tampoco lo creo, sinceramente. Yo creo que cometen un error en este tema en específico, pero no creo que sea una crisis más estructural. No creo que dé para eso. Pero tampoco el gobierno puede concederles todos los puntos, ese es el tema. El gobierno no puede dejar contentos a todos los partidos en todos los casos. Es legítimo que algunos se enojen, pero el Presidente tiene que hacer lo que tiene que hacer. En la alianza de gobierno tenemos que acompañarlo. Quien no quiera hacerlo, bueno, recibirá nuestro reproche.

Su bancada también es crítica del gobierno. Basta con ver que ninguno de los diputados liberales votó el último estado de excepción, justamente porque había molestia con el Ejecutivo. ¿Por qué es distinto cuando el PC hace una crítica?

Porque nosotros, en general, las hacemos en privado y no las escalamos a la figura del Presidente. El punto está en cruzar la línea respecto a atacar al Presidente en un tema tan sensible como este y hacerle acusaciones falsas como la que se le hizo respecto al negacionismo.

¿Tiene sentido mantener una alianza de gobierno que agrupa partidos tan distintos? Poco tiene que ver el PC con ustedes o el PPD con Comunes, por poner ejemplos.

Una alianza de gobierno, por supuesto. Una misma coalición política, no. Nosotros estamos cómodos donde estamos: el Socialismo Democrático tiene una unidad programática e identitaria bastante nítida. Queremos construir un progresismo moderno para Chile. ¿Hacer una coalición única? No siento que sea una necesidad. No lo estoy descartando, pero no creo que sea una prioridad.

¿Cuál debe ser la apuesta del Socialismo Democrático en los dos años que quedan de gobierno y también pensando hacia adelante?

Demostrar que acá hay gente con capacidad de gobernabilidad, sin complejos al momento de dar soluciones concretas en materias de seguridad o economía.

¿Es incómodo para usted ser parte de un gobierno que tiene cambios bruscos en su actuar? Llamó la atención que se descartó el Cosena y tres semanas después se convocó.

A mí no me molesta el cambio de opinión, en la medida que lo que impere finalmente sea la sensatez.

Pero a veces es en desmedro del Frente Amplio, del PC. Eso, en parte, explica que ahora ellos estén molestos.

Les pediría a nuestros compañeros de alianza de gobierno tener paciencia, porque gobernar no es fácil. Uno no gobierna solo con lo que le gusta. Uno gobierna también con decisiones que pueden no gustarle. Creo que el Frente Amplio y el PC tienen que tener más serenidad, paciencia respecto de que, bueno, gobernar para las grandes mayorías significa no gobernar solo para sí mismos. Es tomar decisiones que a ratos pueden no representarte completamente.

¿Aunque eso implique cambios en el programa de gobierno?

En el siglo XXI no hay gobierno en el mundo que pueda decir “vamos a cumplir 100% el programa”. El programa de gobierno es una orientación, pero hay que acompañar las decisiones difíciles de que el Presidente tome.