Tras superar impasse, Boric y van Klaveren se reúnen este jueves con embajador de Argentina para recibir sus cartas credenciales

Para las 15.45 horas de este jueves esta programado que el Presidente Gabriel Boric y el canciller Alberto van Klaveren se reúnan con el embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie.

La cita, en el marco de la ceremonia de presentación de sus cartas credenciales, junto también a los nuevos representantes diplomáticos de Luxemburgo, Sri Lanka, Nepal, Estonia y Malta, se da luego del impasse de Faurie con una delegación nacional en una visita al Complejo Internacional Cristo Redentor, también conocido como Paso Los Libertadores.

El diplomático trasandino habría lanzado palabras poco amables hacia los personeros nacionales y desconocido la figura del delegado presidencial provincial de Los Andes, consigna El Mostrador.

“Mi país (Argentina) ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer”, habría sido una de las expresiones dirigidas a la delegación.

De acuerdo al citado medio, Faurie ignoró al delegado provincial de Los Andes, argumentando que el gobierno argentino no reconoce dicho cargo. “El Estado chileno acostumbra a crear figuras de representación, en especial esta de delegado, ¿qué es eso, qué es un delegado? Nuestro gobierno no reconoce tal cargo y no le atribuye ninguna importancia ni validez a la misma”, habría dicho.

La situación derivó en una nota desde Cancillería al diplomático. “Se le hizo notar al embajador Faurie nuestra preocupación” a través del secretario general de la Cancillería, Rodrigo Olsen.

El Presidente Gabriel Boric y el canciller Alberto van Klaveren.

El ministro de Relaciones Exteriores fue inquirido esta mañana por el estado de las relaciones con el embajador ad portas del encuentro en La Moneda.

“El embajador Faurie dio las explicaciones del caso y lo más importante presentó disculpas públicas. Él además ha rectificado varias de las frases que se le han atribuido y yo creo que no hay más que comentar al respecto”, recalcó, y agregó que el impasse “hay que darlo por superado”.

Van Klaveren expresó que el diplomático trasandino “va a presentar credenciales esta tarde y obviamente deseamos una muy buena gestión, porque para nosotros la relación con Argentina es absolutamente prioritaria y fundamental”.

El lunes, el canciller ya había dado por superado el exabrupto con el embajador, aunque en esa oportunidad reconoció que fue “un episodio lamentable”. “

No fueron palabras muy afortunadas, de eso yo creo que tiene conciencia el propio embajador Faurie, pero la verdad es que él dio las explicaciones del caso y lo más importante, presentó disculpas públicas”, dijo, y añadió que “efectivamente es un episodio lamentable, pero la verdad es que la relación con Argentina va mucho más allá de este tipo de episodios”.

Faurie niega los dichos que se le atribuyen

Una vez que la molestia de la delegación nacional se hizo pública, el pasado viernes Faurie salió al paso de la polémica.

El representante de Javier Milei en Chile restó importancia a sus palabras y explicó que “la primera parte de la frase formó parte de un diálogo que mantuvimos en el ámbito del comité de fronteras binacional Mendoza-Zona central el viernes pasado, donde de alguna manera, en alguna parte del diálogo, yo recordé la tradición argentina como un gran productor agropecuario y productor de alimentos”.

“La segunda parte, creo que es un agregado simpático de alguien que genera un poco de ruido”, dijo entre risas en relación a la frase que se le endosa de “(...) mientras ustedes recién aprendían a comer”.

El embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO.

En ese sentido, respecto a la cuestionada declaración, afirmó que “entendiendo que no debería haber sido así, pero si salió o quedó así, todas mis disculpas”.

En tanto, la noche de este miércoles negó que haya levantado el tono en la reunión y también descartó que haya pronunciado los dichos que se le atribuyen.

“En la conversación se mencionó el potencial agrícola de Argentina, sin duda en algún momento de la conversación. Esa otra parte final me parece que es un agregado de alguno que transmitió el contenido de un diálogo que era entre las dos cancillerías acompañado de algunos funcionarios de organismos de aplicación”, planteó en diálogo con CNN.

En ese sentido, afirmó que nunca dijo “nada que pudiera ser leído tan cruelmente”, y sostuvo que las freses que se le atribuyen no lo representan, porque “quiero a Chile, admiro a los chilenos y soy feliz entre los chilenos”.

El embajador argentino en Chile, Jorge Faurie.

Respecto a que haya elevado el tono de voz, dijo: “Como usted verá, los petizos somos enfáticos para hablar. Yo soy enfático, pero no levantar la voz ni nada por el estilo”.

Finalmente, descartó haber “despreciado” la figura del delegado presidencial provincial. “No, yo pregunté qué era el delegado presidencial que nosotros no tenemos. Porque más o menos todos los países de América Latina tenemos autoridades similares, provinciales, regionales, lo que fuera. Más o menos se conocen. No conocía yo al delegado presidencial y tuve la oportunidad de preguntarle al que estaba allí cómo eran las competencias de ese cargo, que nunca las había visto aplicadas en temas de integración”.