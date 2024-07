El cuidadoso diseño de Boric: cómo se preparó su intervención sobre Venezuela

La Moneda y Cancillería analizaron cuidadosamente el tono con el que se debían referir a las elecciones que este 28 de julio se realizarán en Venezuela. El Presidente Gabriel Boric era uno de mandatarios de la región que aún no se referían a este hito político.

Pero este jueves, el Jefe de Estado optó por dar un paso al frente y se refirió a los comicios presidenciales que tienen bajo la lupa internacional al régimen de Nicolás Maduro, quien llegó al poder en 2013, en reemplazo de Hugo Chávez.

El escenario elegido para dejar atrás el silencio fue una reunión que, durante la mañana, encabezó el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, en el edificio de Cancillería junto a seis medios de comunicación extranjeros.

El Mandatario irrumpió en dicha cita, cuyo “motivo específico”, según el mismo Boric, era la elección en la que Maduro tendrá como principal contendor al opositor Edmundo González.

En el Ejecutivo había claridad respecto de que el Mandatario debía pronunciarse sobre las elecciones venezolanas. Eso sí, siempre se pensó que fuera una intervención próxima a la realización de los comicios. Esto, porque el objetivo del Jefe de Estado, según dicen en el Ejecutivo, es no contribuir al clima de polarización que existe en Caracas, alimentado por el propio Maduro, quien llegó a hablar de “baños de sangre”.

En particular, las palabras debían darse previo a que viajara en la noche de este sábado a Emiratos Árabes Unidos, país oriental que visitará entre el 29 y 30 de julio, retornando a Chile el 31 de julio en la mañana.

Dicho vuelo es largo, ya que Boric estará en el avión cerca de 24 horas, motivo por el que no podrá hacer un seguimiento exhaustivo a las elecciones de este domingo. Por lo mismo, el Mandatario no viajará con el canciller Van Klaveren, quien llegará a Abu Dabi un día antes, para estar atento a los comicios de esa jornada.

Finalmente, Boric en su intervención se extendió por cerca de 15 minutos, momentos en los que también respondió preguntas de la prensa. “Desde nuestro punto de vista este es un acontecimiento decisivo para que este país logre superar la severa crisis económica, política y social que ha vivido en los últimos años”, comenzó diciendo el Jefe de Estado, agregando que “la estabilidad y progreso de Venezuela es un asunto que está en interés de toda América Latina. El fenómeno migratorio que se ha producido en los últimos años, a partir de la crisis en Venezuela, ha sido muy disruptivo en los países, en particular de la costa Pacífico”.

Además, enfocó el tono de su alocución en tres ejes, sin mencionar a Maduro; el primero, que “el proceso electoral de Venezuela asegure unas elecciones transparentes, competitivas y sujetas a observación internacional”; el segundo, “que se garantice el pleno respeto a los derechos humanos, tanto a los políticos como a los sociales”; y el tercero, “que consideramos que las sanciones internacionales que se han impuesto contra el Estado venezolano finalmente van en perjuicio del pueblo venezolano”.

“En vísperas de esta elección tan importante formulo un llamado al gobierno y al poder electoral venezolano a garantizar el normal desarrollo del proceso electoral, con garantías, en especial, para la oposición, otorgando un irrestricto respeto a los resultados que sean debidamente acreditados. Esto, por el bien de Venezuela y de toda América Latina”, afirmó también el Mandatario.

En La Moneda han mirado con atención este proceso electoral, sobre todo por los efectos que se podrían producir si es que Maduro pierde y no reconoce los resultados. Además, en el oficialismo hay inquietud por cómo el Partido Comunista chileno enfrentará una situación de esa naturaleza, debido a que algunos creen que podría existir una nueva fractura entre la tienda que lidera Lautaro Carmona y el Ejecutivo.

En este escenario, en el Ejecutivo se insistió con cuidar el tono. Por lo mismo, Boric afirmó que “no me corresponde pronunciarme sobre la política interna y sobre las opciones en juego. Lo que queremos hacer con esta manifestación es exigir desde el lugar que tenemos en el concierto internacional que se respeten las garantías electorales”. Eso sí, el Mandatario valoró la entrevista que dio Nicolás Maduro Guerra -hijo del líder venezolano-, quien aseguró en El País que “si Edmundo González gana, entregamos y seremos oposición”.

Sobre un eventual fraude, el Jefe de Estado insistió en que “no me corresponde pronunciarme sobre la política interna y sobre las opciones en juego. Lo que queremos hacer con esta manifestación es exigir desde el lugar que tenemos en el concierto internacional que se respeten las garantías electorales. Si eso no fuera así, evidentemente Venezuela quedaría en una posición totalmente desacreditada ante toda la comunidad internacional y cualquier tipo de solución a la crisis que se ha vivido en los últimos años quedaría absolutamente dificultada”.

Además, agregó que, de ocurrir un fraude, Chile tendría que realizar una condena en espacios internacionales como la OEA o la ONU, pero optó por no adelantar otras medidas específicas.

El Mandatario también fue consultado este jueves al respecto de la polémica frase de los “baños de sangre” de Maduro, ante lo que respondió que “concuerdo y respaldo las declaraciones de Lula, que acá no se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre, sino que lo que se reciben los mandatarios y candidatos son baños de votos, que representan la soberanía popular que debe ser respetada a todo evento. En eso, con el Presidente de Brasil estamos en la misma línea”.

Dentro de los factores que el gobierno vio con preocupación estuvo también que se impidiera la presencia de observadores internacionales. De hecho, se pensó en un momento que asistieran personeros de la Unión Europea, opción que finalmente fue desechada.