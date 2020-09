Un plebiscito con más locales de votación y un estado de catástrofe incierto

Ayer por la mañana, el ministro Víctor Pérez despejó una duda que estaba instalada hace días y que el gobierno venía analizando: si extender o no el estado de catástrofe, que vence el 15 de septiembre, fecha en la que se cumplirán 180 días bajo un estado de excepción constitucional por la pandemia del Covid-19.

En radio Cooperativa, el jefe de gabinete indicó que se renovará el estado de catástrofe “hasta el 24-25” de septiembre, un mes antes de la consulta nacional del 25 de octubre. “Como queremos que el plebiscito se haga lo más seguro posible, todos los expertos y los indicadores muestran que hay que tener un especial cuidado en Fiestas Patrias para evitar rebrotes importantes”, dijo.

Para esta ocasión, el gobierno no requiere de la aprobación del Congreso, pero si el Parlamento quisiera, una vez pasados los 180 días podría dejarlo sin efecto si es que las razones que motivaron el estado excepcional hubiesen cesado.

Pese a que en un inicio el gobierno, según afirmaban varias fuentes de Palacio, estaba inclinado por no extender la restricción y apostaban, entre otros factores, a que el país fuera retornando a la normalidad, desde Chile Vamos y distintos sectores advirtieron lo perjudicial que podría ser levantar el estado de catástrofe inmediatamente.

Si bien en su declaraciones el ministro del Interior dio a entender que para el plebiscito del 25 de octubre el país no estaría bajo un estado excepcional, posteriormente aclaró en un punto de prensa en La Moneda que se extendería al menos hasta el 25 de septiembre, dejando abierta la posibilidad de volver a prorrogarlo para esos comicios. Esto, luego de una reunión que encabezó el Presidente Sebastián Piñera con Pérez; el ministro de Defensa, Mario Desbordes; los comandandes de las Fuerzas Armadas; Carabineros y la PDI.

En esa cita, que fue para discutir las medidas de seguridad de cara a la consulta nacional, también se habló sobre la conveniencia o no de mantener el estado excepcional para esos comicios y sobre el número de uniformados que estarían en los locales de votación, entre otras medidas.

“Se va a renovar el estado de excepción (…), cuyo término esperamos que sea el 25 de septiembre para tener un plebiscito en las condiciones más normales posibles, pero si las circunstancias son distintas, van a obligar al Presidente y a la autoridad a fijar una fecha distinta”, manifestó Pérez tras la reunión.

En Palacio afirman que el jefe de gabinete hizo bien en confirmar que se extendería el estado excepcional para las Fiestas Patrias, pero sostienen que se “adelantó” -con sus declaraciones de la mañana- en poner una fecha estimativa de término. En ese sentido, las mismas fuentes dicen que no es una decisión que esté zanjada, debido a varios factores, entre ellos, que no saben cómo evolucionará el virus durante las Fiestas Patrias y que aún existen diferencias al interior de La Moneda sobre si mantener o no esta medida durante el plebiscito.

De hecho, el mismo Pérez reconoció que están haciendo consultas jurídicas a expertos para ver si es que se puede, sin estar bajo estado de excepción, mantener las cuarentenas para personas que no estén contagiadas de coronavirus. Esto, ya que los Covid positivo están obligados por razones sanitarias. Asimismo, en el Ejecutivo reconocen que también están haciendo ese análisis respecto a los toques de queda.

El gobierno, incluso, está consultando opiniones a alcaldes y parlamentarios, en un escenario en que sectores de oposición dicen que no puede haber un plebiscito bajo estado de excepción constitucional.

Así, en Palacio admiten que hay un dilema frente a este tema: por un lado, algunos afirman que el escenario ideal es que no haya estado de catástrofe durante el plebiscito, pero, por otro lado, otras autoridades transmiten que se debe mantener mientras dure la pandemia.

En medio de la complejidad de la decisión, más tarde el ministro de la Segegob, Jaime Bellolio, evitó comprometerse con una fecha de termino y sostuvo que “se va a extender el estado de excepción hasta después del 20 de septiembre”. Y agregó: “¿Cuál es la fecha de término de ese estado de excepción? Todavía está en evaluación”.

Más locales de votación

“El Servel determinó aumentar la cantidad de locales de votación en un 30%, incluso más en algunas regiones. Son 2.715 locales de votación, y este aumento obviamente significa que se requieren más recursos humanos, más cantidad de militares”, dijo ayer el ministro Desbordes tras la reunión con Piñera.

Este punto, de hecho, se conversó en el encuentro con el Mandatario, ya que en el Ejecutivo existe preocupación por el aumento de los centros para sufragar en el plebiscito.

Fuentes de gobierno dicen que los uniformados habían entendido que al haberse determinado -como se hizo hace algunas semanas- que ese día la jornada de votación será más larga, no habría más locales.

La inquietud de La Moneda radica principalmente en que querían tener más personal del Ejército en cada lugar, para así poder resguardar de mejor manera cada zona. De hecho, según fuentes de gobierno, Desbordes le pidió por escrito al Servel que no se aumentaran los locales de votación, pero de todas formas se zanjó esa medida.

En todo caso, el titular de Defensa dijo ayer que “obviamente quisiéramos tener el doble de funcionarios por cada local para prestarle un mejor servicio a la comunidad, pero como se agrandó la cantidad de locales, vamos a tener que ajustarnos a cada realidad”. En el Ejecutivo esperan que más de 30 mil uniformados trabajen ese día en el resguardo de los centros de votación, cifra sustancialmente mayor a la de otras elecciones.