Vallejo afirma que detalles de “solución” al CAE se van a dar a conocer solo cuando el Presidente ingrese el proyecto

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió esta mañana a las críticas que han surgido en torno a la propuesta de “solución” del CAE, uno de los últimos anuncios del gobierno, que además corresponde a una de las promesas del programa del Presidente Gabriel Boric.

Durante su habitual vocería de los lunes, la secretaria de Estado fue consultada sobre el proyecto, considerando que algunas voces han salido a criticarlo y otras a pedir mayor información.

-En relación con lo que se vaya a anunciar durante la cuenta pública, el fin de semana la diputada Emilia Schneider (CS) pidió que el gobierno diera más detalles sobre el proyecto (...) A propósito de lo que decía la diputada, para evitar especulaciones de este proyecto que va a ser en septiembre ¿se van a dar más detalles para conocer más sobre este proyecto de lo que ya poco se sabe en cuanto, por ejemplo, a los criterios, a las personas que van al día, etc?

“Desde el año pasado, venimos diciendo que se va a presentar un proyecto que implicará, evidentemente, la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización para la educación superior. Esto fue parte del protocolo de acuerdo que se suscribió en contexto de la ley presupuesto del año pasado”, respondió la ministra.

“O sea, el año pasado ya nuestro ministro de Hacienda (Mario Marcel) dijo que se iba a ingresar un proyecto con un diseño responsable en el mes de septiembre. Aquí no hay nada nuevo, lo que hemos dicho hace algunas semanas es lo mismo que dijimos el año pasado de boca del propio ministro de Hacienda y que reiteró hace algunas semanas atrás”, agregó.

Junto con ello, Vallejo mencionó que “el ministro de Educación (Nicolás Cataldo), ya en febrero de este año también señaló en una entrevista que esta condonación no iba a ser 100% universal, iba a ser un diseño integral, sostenible y responsable, porque aquí hay que hablar no solo de las deudas, no solo de los mecanismos para poder resolver la situación de los deudores y deudoras, sino que también de un diseño que se va a hacer un sistema de financiamiento para la educación superior que reemplace esta modalidad y que se haga cargo no solo de los que están, sino que de los que vienen”.

“Entonces, es una propuesta mucho más compleja y por eso hablamos de una solución integral”, añadió.

En esa línea, aseguró: “Es lo que hemos dicho, no vamos a dar más detalles. En ese sentido, señaló que hay “personas que han salido a criticar tan tajantemente una propuesta que ni siquiera conocen, porque no la conocen, y han salido a establecer juicios de moralidad, inmoralidad, en fin, un nivel de epítetos y enjuiciamientos sobre una propuesta cuyo diseño no conocen”.

“Entonces, el tema de la ansiedad, ok, hay ansiedad, hay expectativas, más o menores, pero desde el año pasado dijimos que este diseño y la propuesta en detalle se va a dar a conocer cuando se ingrese por parte del Presidente de la República y los ministros de Estado que han estado trabajando en esta. Ahí recién van a poder tener el panorama completo de qué se va a tratar esta propuesta”, cerró.