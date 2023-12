Vallejo tilda de “legítimas” críticas del contralor por “falta de experiencia” del gobierno y dice que no entrarán “en controversias”

A pocos días de dejar el cargo, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, sostuvo el sábado que “se notó absolutamente” la falta de experiencia del gobierno del Presidente Gabriel Boric en el funcionamiento del sector público. Esto, “a diferencia de lo que me ocurrió en los dos gobiernos anteriores (Michelle Bachelet y Sebastián Piñera), cuando los ministros y subsecretarios solicitaban reuniones permanentemente”.

En conversación con el diario El País de España, Bermúdez -cuyas funciones culminan este domingo tras ocho años a cargo del ente fiscalizador- precisó que dicha falta de experiencia se hacía evidente “en no conocer bien la manera y la incidencia que tiene la Contraloría en el funcionamiento del Estado. Creo que fue no haber visto que la Contraloría no solo es el ente fiscalizador, sino también colaborador de la gestión pública”.

Al ser consultada respecto a estos dichos, la ministra vocera, Camila Vallejo, respondió este lunes que “nuestro gobierno no quiere ni va a entrar en controversias por opiniones legitimas que pueda tener el actual contralor general de la República”.

“Nosotros valoramos totalmente la función de la institución, la función de él como contralor general, las actuaciones que ha tenido y los aportes que ha generado en materia de probidad. Recordar que en el último informe que emanó por el caso Convenios, nuestro gobierno ha estado trabajando desde incluso mucho antes en acciones que fueron recogidas y valoradas por parte de la Contraloría”, relevó.

Además de calificar como “legítimas” y “respetables” las palabras del contralor, la secretaria de Estado aseguró que “nuestro gobierno siempre va a estar asumiendo todas las medidas necesarias para mejorar en su gestión, tanto para el desarrollo de los proyectos, como también para la función administrativa”.

“En eso, el estar mejorando las capacidades del gobierno es una tarea que hemos asumido desde el día uno para entregar condiciones de bienestar en nuestro país”, zanjó.