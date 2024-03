“No hay ninguna revancha. Nosotros tenemos que cumplir, no importa quién esté aquí”: el día que Dorothy Pérez justificó sus cambios en Contraloría

A las 7 de la mañana del 18 de diciembre del 2024 Dorothy Pérez arribó a la Contraloría. Era su primer día como actual contralora (s), luego de que el extitular en el cargo, Jorge Bermúdez, terminara su mandato tras ocho años de gestión.

Como ya es conocido, la relación entre ambos no fue buena. Si bien cuando Bermúdez asumió en 2015 eran cercanos, el vínculo entre los abogados se derrumbó, enfrentándose, incluso, en la Corte Suprema para definir la permanecía de Pérez en la Contraloría.

El máximo tribunal le dio la razón a Dorothy Pérez, quien se quedó como subcotralora, a pesar de su jefe contralor. Así, entre el 2018 y el 2023 su relación se quebró definitivamente y no volvieron a cruzar miradas, ni menos palabras.

Con la salida de Bermúdez, quien se quedó con la subrogancia en el puesto fue Pérez, y ese 18 de diciembre comenzó con la toma de dos decisiones claves: reestructurar el gabinete de la contralora (S) y fijar la división de Administración Interna, y la segunda, para crear la división de Gobiernos Regionales y Municipalidades.

Quienes conocen de la administración de la Contraloría, advirtieron que ambos cambios apuntaban a la gestión de Teatinos 56, donde a juicio de la contralora (s) había una mala distribución del personal. En el círculo de Bermúdez, en tanto, estaban convencidos de que era su revancha por el intento de sacarla de su cargo.

El ruido interno en el ente fiscalizador hizo que la contralora (S) se reuniera primero a través de streaming con los funcionarios, y al día siguiente con los fiscalizadores de Contraloría; es decir, quienes son el brazo operativo de la institución. Son quienes viajan a controlar, fiscalizar y mirar en terreno cómo funcionan las entidades públicas.

Con ellos se reunió el 19 de diciembre del año pasado, donde Pérez justificó sus cambios, agradeció a “Dios” por permitirle ver cómo estaba funcionando la institución y proyectar qué es lo que buscaba para el funcionamiento de Contraloría.

La contralora (s) partió explicando a los fiscalizadores que “tengo absolutamente claro que cuando uno hace movimientos de estructura, hay personas que se ven afectadas en cuanto a los movimientos, en cuanto al lugar donde trabajan, a las funciones que realizan, a las nuevas actividades que tienen que realizar, o bien, a veces están cómodas con un equipo de trabajo (....). Tengo presente todas esas circunstancias”.

En esa misma línea, detalló que detectó que “las cargas de trabajo no estaban equitativas. Esa es la percepción que yo tengo, luego de esto que me puse a estudiar con tiempo. Y, gracias a Dios, sin la vorágine que tiene una jefatura superior, que tiene que estar viendo el Congreso, que tiene que estar atendiendo a los ministros, que tiene que estar tomando razón, que tiene que estar dictaminando, que tiene que estar aprobando y revisando informes de auditoría. Y sin esa carga, yo tuve la oportunidad, y por eso es gracias a Dios, de mirar con calma, de mirar con profundidad que había personas que tenían cuatro veces la carga de trabajo que otros colegas, y a veces un poco más”.

El dardo

Esta carga laboral, según Pérez, es algo que tenía que cambiar, y por eso tomó la decisión de reestructurar el gabinete que antes trabajaba con Bermúdez, el cual tenía, a juicio de ella, una importante cantidad de funcionarios que podrían aportar en otros equipos.

“Frente a este nivel de escasez y de urgencia ciudadana, la verdad es que no había punto de comparación, ¿se entiende? Y por eso las resoluciones que yo dicté el primer día son tan extremadamente detalladas. Y en esas resoluciones no hay ninguna revancha, hay realidad. Lo que hay es cómo hacemos todos nosotros para cumplir un mandato que tenemos y que tenemos que cumplir, no importa quién esté aquí”, reconoció.

Pérez expuso que “lo que la ciudadanía necesita hoy es que todo el Estado completo responda rápido para tratar de contener la situación que nosotros le estamos pidiendo en distintos ámbitos”. En ese sentido, explicó que tienen que hacerse cargo, también, de temas de contingencia, no desde el análisis sino del control a las instituciones encargadas de enfrentar situaciones como la seguridad.

“Me han preguntado algunos auditores, ¿por qué tenemos que ver temas de delincuencia?”, indició, para luego ejemplificar que su rol es ver “que la Subdirección de Fiscalización de Aduanas vea bien qué está pasando con el ingreso y salida de drogas. Que el ISP, cuando autoriza el ingreso de sustancias precursoras, vea bien si van a ser para construir éxtasis, o van a ser para construir medicamentos. ¿Entienden?”.

También lanzó: “¿Y por qué están llenos de autos circulando sin patentes, y despolarizados completamente, al punto que adentro puede ir un niño secuestrado? ¿Por qué pasa eso? La parte de la delincuencia, la parte sociológica, toda esa parte, la verdad que nosotros no la podemos abordar, no nos corresponde. Pero sí podemos aportar, hacer un aporte a la administración, en nuestra fiscalización, a decir aquí es que le falta un punto de control, agréguenlo. En este otro punto hay riesgo, y en este otro, derechamente, hay corrupción. Y en ese punto donde haya corrupción, hacer todas las denuncias”.

Según Pérez a la Contraloría le faltan recursos, pues “nosotros vivimos en la escasez. Estamos curtidos en la escasez”, comparando las grandes dotaciones de personal con otros organismos fiscalizadores en el extranjero.

Al interior de Contraloría sus palabras generaron división: hay quienes encontraron buenas respuestas en su exposición y otros fueron más críticos. La figura de Pérez no pasa desapercibida en el organismo, más cuando se le apunta como candidata natural a liderar el organismo.